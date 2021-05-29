Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı dünya şampiyonu oldu

Bakü’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda bireysel kadınlar kategorisinde finale kalan 19 yaşındaki milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, 21.850 puan alarak altın madalya kazandı. Onbaşı mutluluğunu şu sözlerle ifade etti: "Tek kadınlar büyükler kategorisinde altın madalya kazandık. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bulunduğumuz ortamda Azerbaycanlı kardeşlerimizin destekleri bizi ekstra motive etti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

Böylelikle Aerobik cimnastik disiplininde büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu unvanını kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, "Türk kadının gücünü göstermiş olduk. Türk sporuna ve Cimnastik Federasyonuna verdiğiniz desteklerden dolayı tekrar teşekkür ederim." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ayşe Begüm Onbaşı'yı telefonla arayarak tebrik etti.