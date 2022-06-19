Portekiz'in Guimaraes kentindeki gerçekleşen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda podyuma çıkan Ayşe Begüm Onbaşı, kazandığı 20,350 puanla dünya ikincisi oldu, gümüş madalya kazandı.

Büyük bir gurur yaşadığını söyleyen Onbaşı başarısının ardından şu ifadeleri kullandı: "Ülkeme bir büyük başarı daha kazandırdığım için çok mutluyum. Çok çalıştık ve emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Madalyam Türk halkına armağan olsun."

Ayşe Begüm Onbaşı'nın aldığı başarı sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşım ise şöyle:

Ayşe Begüm Onbaşı kimdir?

9 Aralık 2001 yılında Manisa Akhisar’da doğan Ayşe Begüm Onbaşı, Türk aerobik jimnastikçidir. Profesyonel spor yaşamına 7 yaşında başlayan Ayşe Begüm Onbaşı ilk kez 11 yaşında milli takım forması giydi. Onbaşı, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Bulgaristan'daki uluslararası yarışmalara katıldı. İlk olarak Güney Kore'de Haziran 2016'da düzenlenen 14. Dünya Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazandı.

Dünya şampiyonaları öncesinde gençler için aynı yerde düzenlenen 7. Dünya Yaş Grubu Müsabakalarında takım arkadaşları Mehmet Ercoş ve Deniz Şahin ile birlikte Trio etkinliğinde gümüş madalya kazandı. Onbaşı, İspanya Guadalajara'daki 2. Akdeniz Şampiyonası 2017'den ve Portekiz Cantanhede'deki 7. Uluslararası Açık Müsabaka 2017'den toplam üç altın madalya ile döndü. İtalya, Ancona'da düzenlenen 2017 Aerobik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Genç Kadınlar Bireysel etkinliğinde bir altın madalya daha yakaladı. Fas Marakeş'teki 2018 Gymnasiade'de gümüş madalya kazandı. Portekiz Guimarães'da düzenlenen 2018 Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda Genç Kadınlar Bireysel etkinliğinde bronz madalya kazandı. "Madalya Canavarı" unvanı ile tanınan Onbaşı, ulusal ve uluslararası yarışmalarda 35 altın madalya da dâhil olmak üzere 60'tan fazla madalya kazandı.

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