Aynısefa bitkisinin faydaları nelerdir?

Aynısefa bitkisinin faydaları ve kullanım şekillerini sizin için derledik.

Aynısefa bitkisi nedir?

Aynısefa bitkisi soğanlı bir bitki olup yaprakları sarı ve turuncu renkleri arası renklere sahiptir. Sabah saatlerinde çiçeklerini açmamışsa o gün yağmur yağacağı düşünülür. Hemen hemen her ay toplanabilen aynısefa bitkisi, dünyanın her yerinde görülür. Kendi kendine yetişmesiyle de bilinir.

Aynısefa bitkisinin faydaları nelerdir?

- Mikroplara karşı antibakteriyel özelliği vardır.

- Kulak enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

- Boğaz ağrılarında yatıştırıcı özelliği vardır.

- Vücutta biriken toksinleri atmaya yardımcı olur.

- Ağız içerisindeki iltihaplar için iltihap sökücü olarak kullanılır.

- Mide çeperini koruyucudur.

- Yüksek antioksidan içeriği ile kanserli hücrelere karşı direnir.

- Menapozun etkilerini en aza indirir.

- Deri iltihabı, egzama gibi deri hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

- Ciltte meydana gelen yara, kesin ve yanıkların tedavisinde kullanılır.

- Derinin kollajen üretimini arttırır ve daha sıkı bir cilde sahip olmanızı sağlar.

- Mide kramplarına iyi gelir.

- Regl kanamalarını düzenler.

Aynısefa nasıl kullanılır?

1- Çay olarak tüketilir. Hazırlanışı; bir bardak suya bir çay kaşığı kadar kurutulmuş aynısefa bitkisi yeterli olur. Suda 15 dakika kaynatıldıktan sonra ocaktan alınıp 10 dakika demlenmeye bırakılır. Bedeni ve ruhu sakinleştirir.

2- Merhem olarak kullanılır. Serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Ciltteki sorunlar ve egzamaya iyi gelir.

Aynısefa bitkisini kimler kullanmamalı?

Hamileler ve emziren kadınların aynısefa bitkisini tüketmemeleri öneriliyor. Diyabet hastalarının da kullanmadan önce doktora danışmalarında fayda var.

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