Mart ayı hemen hemen her yıl şubat ayına göre soğuk geçer. Bahar aylarına yaklaştıkça havaların ısınmasını beklesek de "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" şeklinde bir atasözümüz de bulunmaktadır.

Mart ayı ile birlikte hava sıcaklıkları düştü. Hava tahmin raporları da kar yağışının olacağını gösteriyor. Twitter'da Hava Forumu adlı hesabın Türkiye'nin Aybar kar fırtınası etkisi altına girdiğini açıklamasıyla "Aybar kar fırtınası nedir?" sorusu gündeme geldi.

— Hava Forum (@HavaForum) March 6, 2022

Aybar Kar Fırtınası nedir?

Türk Dil Kurumu'na göre Aybar kelimesi gösterişli ve heybetli anlamlarına gelmektedir. Aybar kar fırtınasının Sibirya üzerinden gelen bir soğuk hava dalgası olduğu söyleniyor. Ayrbar kar fırtınasının etkisine girecek olan ülkelerden birinin de Türkiye olması bekleniyor. Hava Forum adlı Twitter hesabı Aybar Kar Fırtınası için şunları söylüyor: "Sibirya kökenli Aybar Kar Fırtınası Türkiye yoluna çıktı. Önce savaş bölgesine uğrayacak. Oradan Türkiye'ye iniş yapacak. 1987'den sonra Mart ayındaki en kuvvetli sistem olacak gibi duruyor. Aybar soğuk hava dalgasında Karadeniz'de vortex oluşma ihtimali de var. Şayet bu gerçekleşirse vortexin karaya çıkma konumuma bağlı olarak kısa sürede İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya gibi şehirler kara gömülebilir."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini ise şöyle: