Ay Düğümleri Koç - Terazi aksında: 17 Temmuz 2023 - 12 Ocak 2025

Yaşamımızda yepyeni 18 aylık gündemler başlıyor, hayat gündemlerimiz tamamen değişiyor. Bundan böyle aşk gündemlerimiz hareketlenirken; kadersel ilişkiler, evlilikler, ayrılıklara şahit olacağız. Bundan böyle ilişkiler karşı konulmaz kadersel bir süreçte ilerlerken, buluşmalar önemli döngülerin başlangıcı veya sonucu olacak. Ama asla sıradan değil. 2005 - 2006 ve 2014 - 2015 yıllarında yaşadığımız tecrübelerimiz yolumuza rehberlik edecek.

Son 1,5 yıldır hepimiz dönüşerek, yenilenerek, ilerlememize engel olan dirençlerimizi kırdık. Korkular ve kaosların içinden geçerek güçlendik, öz değer duygumuzu, değer verdiklerimizi yeniledik, sevgiyi yaşamamıza engel olan kalıplarımızdan özgürleştik.

Şimdi yeni yolculuklara çıkma, yeni hikayeler yazma vakti. Bu defa yolumuz aşktan geçecek. İlişkiler aynasında kendimizi tanıyacak, kendimize nasıl yaklaştığımızı, eril dişil dengemizi diğerlerinin bize yaklaşımından anlayacak, aşkla uyanışlar yaşayacağız. Uzun zamandır yalnız olanlar, sevgisini sunmaktan vazgeçmeyenler, kalbinin güzelliklerine kavuşacak, yaşama verdiği sevgiyi almaya başlayacaklar. Ruh eşi ve ruh ikizi buluşmalarına şahit olacağız.

İnsanlar kırılmaktan, üzülmekten, acıdan kaçarak kendilerini ve kaderlerini ertelediklerinin, büyütmekten kaçtıklarının farkında değiller. Oysa kırılmadan egonu parçalayıp kalbe ulaşamaz, üzülmeden, incinmeden sana iyi geleni bilemezsin. Yaşadıkların, sana değer ve denk olanı gördüğünde onu şüphe duymadan tanıyıp sevebilmen içindi. Şimdi ruhumuza denk olanla eş olma vakti.

Bu süreçte yolumuzu açacak, bize iyi gelecek olan; ilişkiler içinde kendimizden ödün vermeden, bağımsızlığımızı ve doğallığımızı koruyarak bağ kurmak. Tamamen yalnızlaşmamak veya tamamen bir diğerine uyumlanmamak. Aktif, cesur, girişken, otoriter ve kendi hayatımızın lideri olmak. Kendi potansiyelimizi ve yeteneklerimizi fark etmek. Öncü işler yapmak, kendimize güvenerek yeni işler kurmak. Sağlıklı bir yalnızlık duygusu geliştirmek. Spora başlamak, hedef odaklı olmak.

Bu süreçte dikkat etmemiz gereken; bir ilişkiyi sürdürmek, huzuru sağlamak için kendimizden ödün vermek, her şeyi idare etmeye çalışmak, isteklerimizi arka plana atmak, sürekli diğerlerine yardım etmeye çalışmak, diğerlerinden sürekli beğeni, onay, haklılık ve değer beklemek, merkezimize tamamen başkalarını almak, konfora, lükse, düşkünlük, sevilmek için değişmek, estetiklere başvurmak.

Kendimizden emin, kendi ayaklarımızın üstünde durabilen, hedefleri olan, değer, takdir, sevgi ve onay için kimseye bağımlı olmadan bunları kendimize verebilen, kendimize her anlamda yetebilen insanlar olduğumuzda sevgimiz gerçektir. Çünkü diğeriyle beklentili ve bağımlı değil, bağlı ilişkiler kurmuşuz demektir. Bu süreçte en değerli dersimiz; ilişkide kendimiz olabilmek ve diğerinin de kendisi olmasına alan açabilmek olacak.

Bu süreçte; kendinden ödün vererek, bağımlılık geliştirerek ilişkiler kuranlar bireysel olmayı öğrenmek için ayrılıkları deneyimleyebilirler. Kendi hayatının otoritesi olmayanlar, otoriter konumlarla çatışarak gücünü ortaya koymayı öğrenebilir veya hayat onların yaşamındaki eril figürleri pasifleştirebilir, ayrı düşürebilir. Davalar, mahkemeler, ortaklıklar, sözleşmelerde ilahi adaletle hak edişler alınabilir.

Başkasına evet derken, kendine hayır diyenler, haksızlıklar yaşayarak kendine adil olmayı öğrenebilirler. Sürekli yardım ve destekte olarak alıcı olmayı unutanlar, karşı tarafı güçsüz hissettirerek bozdukları dengeyi fark edebilir, yardım ettiği kişilerle yol ayrımı yaşayabilirler.

Kendi isteklerimizi geri plana atarak başkasına evet dediğimiz her konuda problemler yaşayabiliriz. Kendimizi onaylayarak öncelik yaptığımızda daha çok saygı ve takdir görebilir, kendimiz olmanın güzelliklerini yaşayabiliriz.

Dünyada; yepyeni trendlerin ortaya çıkışı, yeni sanat akımları, finansal girişimler, yeni banknotlar, dijital paraya geçiş, piyasaların hareketli olması, kalabalık sanatsal organizasyonlar, yeni sanat eserleri, NATO içi dağılımlar, savaş, askeri konular, diploması, silah üretimi ve nükleer konular, değişen önemli liderler gündeme gelebilir.

Özellikle Kuzey Ay Düğümü Koç ve Kuzey Ay Düğümü Terazi olanlar için yaşam yolarını anladıkları kadersel gündemlere başlayabilirler.

Burçlara özel etkileri:

Koç: Topluma rehberlik edeceğiniz, kendinizi yeniden keşfedeceğiniz, hareketli, kadersel, cesur gündemler sizi bekliyor. Bugünlerde hep istediğiniz konularda harekete geçebilir, yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Yetenekleriniz, potansiyelleriniz daha görünür olabilir. İlişkilerde kendinizi daha iyi tanıyabilir, denge kurmak üzere kadersel ilişki süreçleri yaşayabilirsiniz. İş yaşamınızda uzun zamandır devam eden döngüler değişerek daha adil bir hale gelebilir. Ortaklıklar, mahkemeler ve iş birlikleri alanlarında karmik bir süreci tamamlayabilirsiniz.

Boğa: İç dünyanıza ışık tuttuğunuz, ruhsal olarak kendinizi yeniden keşfedeceğiniz özel bir döngüye başlıyorsunuz. Bu süreçte kendinizle baş başa kalarak aldığınız kararlar ve sezgileriniz sizin için yol gösterici olacak. Gizli saklı konular açığa çıkarken; sadeleşme, uzaklaşma ve uzak yerlere seyahat etme cesaretini gösterdikçe hayatın kapıları size açılacak. Geçmişe dair konuları anlayıp iyileştirecek, yaşadıklarınızın size kattığı hediyeleri göreceksiniz. Bağımlılıklardan arındıkça yenilenecek, zamanı ve iş yaşamınızı daha doğru yönetebileceksiniz.

İkizler: Hayallerinizin peşinden gittikçe dileklerinizin gerçek olacağı, renkli, hareketli, aktif zamanlara başlıyorsunuz. Bu süreçte dış dünyada oldukça, sosyalleştikçe gireceğiniz çevreler ve arkadaşlarınız size rehber olabilir. Toplumda, çevrenizde lider olabilir, diğerlerine yol gösterebilirsiniz. İlişkilerde karmik kilitler çözülürken, evlenmek, çocuk sahibi olmak için destekleneceksiniz. Benlik ve birlik dengesini doğru kurmalı, takdir ihtiyacıyla biçimlenmek yerine samimi ve doğal olmalı, arkadaş ve ilişkilerinize dengeli yaklaşmalısınız.

Yengeç: Hayatınızı etkileyen radikal kararlar alacağınız önemli bir döngüye başlıyorsunuz. Bu döngüde kendinize güvendikçe, net hedefler belirledikçe potansiyellerinizi açığa çıkartabilir, yükselebilirsiniz. Bireyselliğinizi keşfedeceğiniz iş kurma, evlenme, ayrılma, taşınma gibi hayatınızı etkileyecek gündemler yaşayabilirsiniz. İç huzurunuzu sağladıkça ışığınızı parlatacak, gücünüzü sevgiden, sevdiklerinizden ve kendinize iyi gelmekten alacaksınız.

Aslan: Sınırlarınızı aşacağınız, ufkunuzu genişleteceğiniz, yaşamdan yepyeni şeyler öğreneceğiniz hareketli bir döngüye başlıyorsunuz. Bu süreçte eğitimler, yurt dışı bağlantıları, yolculuklar, sosyal medya, yayıncılık ve hukuksal konular gündeminizde olabilir. Bu alanlarda cesur ve aktif oldukça hayatın kapıları size açılırken, kardeşler ve yakın çevrenizden destek görebilir, bildiklerinizle parlayabilirsiniz. Bol iletişim dolu, renkli, heyecanlı zamanlara başlıyorsunuz.

Başak: Kendi gücünüze yeniden doğacağınız, kendi derinliklerinizi keşfedeceğiniz, korkusuz, cesur, sezgilerinizin arttığı bir döngü sizi bekliyor. Bu süreçte kalıplarınızı ve bildiklerinizi değiştirip yenileyeceksiniz. İşinizi büyütmek, ortaklıklar kurmak, yatırımlar yapmak, krediler çekmek size iyi gelirken, sahip olduklarınızı diğerleriyle paylaşmak bolluk bereketinizi arttıracak. Ruhsal dünyanızı keşfe çıkacağınız deneyimler yaşayacaksınız.

Terazi: Kendinizi yeniden tanıyacağınız, önemli aydınlanmalar yaşayacağınız, aşk dolu gündemler yaşamaya hazırlanıyorsunuz. Aşkın içinde değer duygunuzu yenileyecek, kendinizi, zaaflarınızı, gölgelerinizi göreceksiniz. Denge kurmak, kendinize ve diğerlerine dengeli yaklaşmak yaşam anahtarınız olurken, ilişkiler içinde kendi merkezinizde kaldıkça gerçek sevgiye ve bağlılığa kavuşacaksınız. Kadersel birliktelikler, evlilikler, ortaklıklarla dolu, aşkla yenileneceğiniz zamanlar sizi bekliyor.

Akrep: Kendinize yeniden doğduğunuz, dönüştüğünüz, yenilendiğiniz 1,5 yılın ardından yaşamın hediyelerini almaya başlayacak, iyileşecek, rahatlayacaksınız. Bundan böyle geçmiş geride kalırken, geçmişin size kattıkları ile yepyeni bir yaşam düzeni kuracaksınız. Hayatın içinde aktif ve üretken oldukça desteklenecek, yeni bir iş yaşamına başlayacak, sağlıklı alışkanlıklar edinmeye ve kendinize iyi bakmaya davet edileceksiniz.

Yay: Hayat sahnenizde ışıl ışıl parladığınız, ışığınızın ve yeteneklerinizin daha görünür olduğu eğlenceli ve aşk dolu zamanlara başlıyorsunuz. Bu süreçte kalbinizin sesi yolunuzun en güzel rehberi olacak. İçinizdeki çocuğu yaşayacağınız, yaşamanın güzelliklerini keşfedeceğiniz günlere başlayacaksınız. Kendinize güvendikçe, yeteneklerinizi gösterdikçe parlayacaksınız. Aşk, sanat, hobileriniz ve çocuklarınız gündemde olurken, arkadaşlıklarınızda yaşadığınız karmik gündemler yolunuza size denk çevreleri getiriyor olacak.

Oğlak: Kendi köklerinize ineceğiniz, karmik bağlarınızın, çocukluğunuzun, ailenizin size kattığı değerleri göreceğiniz, iç dünyanızın kilitlerinin açılacağı zamanlara başlıyorsunuz. Bu süreçte önemli kararlar alabilir, kendi ailenizi kurabilir, kendi evinize çıkabilirsiniz. Daha bağımsız ve özgür yaşam alanları yaratabilirsiniz. İş yaşamınızda onay beklentisinden özgürleştikçe önemli başarılar elde edeceğiniz bu dönemde, hayalini kurduğunuz girişimleri yapabilirsiniz. Aile, kariyer ve ev yaşantınızda kadersel gündemler sizi bekliyor.

Kova: Kendinizi daha özgün ve özgür ifade ettikçe parlayacağınız, önemli kararlar ve haberler alacağınız, hareketli, renkli zamanlar sizi bekliyor. Bugünlerde fikirleriniz daha çok kişiye ulaşabilir, eğitim, yayıncılık, ticaret, sosyal medya alanlarında adım attıkça desteklenebilirsiniz. Seyahatler, kardeşleriniz, yakın çevreniz size çok şey katabilir. Hayatı anlamaya, öğrenmeye açık ve çok yönlü oldukça hayat yolunuzda önemli kapılar açabilirsiniz.

Balık: Kendi değerlerinizi oluşturacağınız, kendi ayaklarınızın üzerinde durmanın hazzını yaşayacağınız, öz değerinizi güçlendireceğiniz zamanlara başlıyorsunuz. Sevgiyi güvenle almak, size değer aşklarla buluşmak, bolluk bereket akışınızı çoğaltmak için bugünlerde kendinize adil olmayı, emeklerinizi, zamanınızı korumayı unutmayın. Ortaklıklar, yatırımlar, krediler gibi alanlar yerine kendi kazançlarınıza güvenin. Yeteneklerinize güvendikçe, kendinize saygı duydukça ışıldayacağınız zamanlardasınız.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi