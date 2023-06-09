Kuzey Ay Düğümü Terazi burcunda: "Denge"

Kuzey Ay Düğümü'nün Terazi burcunda olması ne demek? Kuzey Ay Düğümü Terazi burcunda olan kişinin özellikleri nelerdir? İnci Gücen yazdı!

Kuzey Ay Düğümü Terazi burcunda: "Denge"
Astroloji
Giriş: 09 Haziran 2023 12:51
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Kuzey Ay düğümü Terazi Burcunda iken Terazi Burcunun aydınlık özelliklerini açığa çıkartmak üzere tekamül eder ve Koç Burcunun hediyelerini alıp, gölgelerinden arınmayı deneyimleriz.


Kuzey Ay Düğümünüz Terazi ise; ata karmalarınız, ruh aileleriniz mücadeleli yaşamlar geçirmiş, eril enerjilerini çok baskın yaşamış, savaşçı ruhlulardır. O yüzden bu hayatta tek başınıza hareket etmek, hayatı mücadele alanı olarak görmek sizin için olağandır. Hayat sizin için bir hayatta kalma savaşı, vahşi bir yer olabilir. Fakat bu yaşamda dişil alanınızı tanımanız ve dengelemeniz önemlidir. Dürtüsel hareket etmek, hızlı kararlar almak, ani çıkışlar yapmak sizi bu hayatta zorlayacaktır.


Bu yaşamda birlikten doğan güzellikleri görebilmeli, ilişkiler kurmalı, uyum, huzur ve sakinlik enerjisinde olmalısınız. Bu hayatta ilişkiler içinde olmak, sosyalleşmek, çevreler oluşturmak, ortaklıklar kurmak size hep yol açacaktır ve şans getirecektir. Özgüvenli ve kendinden emin ruhunuzu, doğuştan gelen cesaretinizi kimliğinizde ortaya koymalı, tüm bunları tatlı diliniz ve arabulucu ruhunuzla birleştirmelisiniz. İçinizdeki çocuk ruhunuzu yaratıcılığınızla birleştirerek yeteneklerinizi açığa çıkartmalısınız.


Bu yaşamda fikir ve davranışlarınızda diretmek, katı olmak, diğerlerinin bilgi ve görüşlerini dinlememek de sizi ilerlemekten alıkoyabilir. Böylece yaşam karşınıza destek almanız gereken olayları daha fazla çıkartabilir. Destek almanın güçsüzlük olmadığını bilmeli, iş birliklerine açık olmalısınız.


Ruhunuz kendine yeterli olmayı ve tek başına mücadele etmeyi bildiği için bu yaşamda diğer insanlarla bir arada olmak sizin kimliğinizi değiştirecek ve özgürlüğünüzü kısıtlayacak gibi gelebilir. Ancak yaşam kendinizi esas ilişkiler içinde tanıyacağınızı size gösterecektir. Kendinizi bir diğerinde aynalarken, o da siz de kendini görerek tanıyacaktır. İnsanların kimlik gelişiminde onlara şifa olabilir, yol açabilirsiniz. Kadınlarla işler yapmak, güzellik, bakım ve insan ilişkilerine dair sektörlerde olmak, adalet ve hukuk alanlarında kendinizi geliştirmek mesleki anlamda size kazanç getirecektir.


Bu yaşamda kimseyle yarışmadan, kendinizi büyük risklere atmadan, hayatı bir yarış gibi algılamadan yaşamanın da mümkün ve güvenli olduğunu bilmelisiniz. Dişil alanınızı açığa çıkartmak için ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarınıza önem verin.


İçinizdeki denge yaşamınıza yansıyarak güzellikleri çoğaltsın!


Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi





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