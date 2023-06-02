Kuzey Ay Düğümü Koç burcunda: “Kahramanın yolculuğu”

Kuzey Ay Düğümü Koç Burcunda iken Koç Burcunun aydınlık özelliklerini açığa çıkartmak üzere tekamül eder ve Terazi Burcunun hediyelerini alıp, gölgelerinden arınmayı deneyimleriz. Kuzey Ay Düğümünüz Koç ise, gündeminiz genellikle ilişkilerdir.

Ruhunuz karmada vurguyu diğer insanlar üzerine yaptığı için bu yaşamda odağını kendine çevirmek ve kim olduğunu bulmak zorundadır. Bu hayatta fedakarlık yapmak, arabuluculuk, destek olmak, huzuru sağlamak sizin için doğaldır. Fakat bunu kendi özünüzden vazgeçmeden yapmanız gerekir. Eril özelliklerinizi geliştirmek, net, kararlı ve kendine güvenli olmak, korkusuzca kendinizi ortaya koymak, liderlik özelliklerinizi açığa çıkartmak sizi ileriye taşıyacak olandır.

İlişkilerde kendinizi öncelik yapmadığınızda, kaybetme korkusunda olduğunuzda aslında daha çok kaybedeceğinizin farkında değilsinizdir. Kendi ihtiyaçlarınızı geri plana atıp bunun takdir görmesini beklersiniz ve bunun doğru olduğunu düşünürsünüz. Ancak bu enerji dış dünya tarafından samimiyetsiz görülecek ve hoş karşılanmayacaktır. Siz kendi istekleriniz için yaşadığınız, kendinizden emin olduğunuz ve kendinizi öncelik yaptığınız zaman gerçekten destekleneceğiniz zamandır ve bunun farkında değilsinizdir.

Ne zaman ki hayatınız bir başkasının istekleri ve hayatına göre şekillenirse, ona uyum sağlamak için hayır demezseniz, kaybedersiniz. Kendi isteğinizi geri plana attığınız her olayda mutsuzluklar yaşarsınız. Kendinize öncelik tanırken Terazi’nin tatlı dilli doğası ile Koç’un kendinden emin doğasını dengelemek size tüm kapıları açacaktır. Öfkeli, bencil, çekingen, dürtüsel, korkulu kurduğunuz bağlar sizi kendi potansiyellerinizden uzaklaştıracaktır.

Eril özelliklerinizi geliştirmeniz için yaşam hayatınızdaki eril figürleri (baba, abi, erkek kardeş vb) pasifleştirecek veya sizden uzaklaştıracaktır. Böylece mücadeleci, sorumluluk alan, eylemde olan özellikleriniz açığa çıkacaktır.

Bu yaşamda kendinize özel rutinler oluşturmalı, spor, meditasyon gibi konulara zaman ayırmalı, hareket halinde olmalı, öncü ve lider özelliklerinizi geliştirmelisiniz. Kendinizi keşfetme arzusu ile ilerlemelisiniz. Kendiniz olmaya cesaret ettikçe doğanızdaki zenginliklere kavuşacaksınız.

Yaşamınızın kahramanı olduğunuzu unutmayın ve yolculuğunuzun tadını çıkartın.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi