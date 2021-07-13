Yönetici Gezegeni: Satürn

Element: Hava

Nitelik: Sabit

Uğurlu Sayıları: 1, 7

Gün: Çarşamba

Uğurlu Taşı: Ametist

Renk: Elektrik Mavisi

Tarot kartı: Yıldız

Hayvan: Büyük kuşlar

Bitki: Meyve ağaçları, orkide

Kıymetli Maden: Uranyum

Anahtar Kelimeler: İsyankar, eksantrik, modern, köksüz

Kova Takım Yıldızı (Astronomi)

Kova takımyıldızı, gökyüzünün su veya deniz bölümü olarak anılan kısmındaki diğer su ile ilişkili takım yıldızlarının yakınında bulunur. Bu takımyıldızları da Cetus (Balina), Pisces (Balık), Delphinus (Yunus) ve Eridanus (Nehir) gibi isimlerle anılır.

Ay burcu Kova olanların olumlu yanları nelerdir?

İlginç, arkadaşça, yenilikçi, kalıplara sığmayan, mantıklı, entelektüel, icatçı, sosyal, devrimci, geleceğe yönelik, hümanist, kendini topluma adayan, bir yere ait olmayan.

Ay burcu Kova olanların olumsuz yanları nelerdir?

Ütopik, dogmatik, başkaldıran, asi, beklenmedik, tuhaf, soğuk, duygusuz, antisosyal, marjinal.

Kova burcu devrimin, başkaldırının, entelektüelliğin yenilikçiliğin, ilericiliğin, bilimin ve teknolojinin burcudur. Ay Kova’da duygulara uzak ve bağımsızdır. Olayları duygulardan çok mantık çerçevesinde değerlendirir. Bu bağlamda duygusallıkla, ihtiyaçlarımızla ve bağlanma hissimizle alakalı olan Ay’ın çok da rahat etmediği bir burçtur. Yenilikçi, geleneksel kalıpları dönüştürme ve farklı olma ihtiyacındadır. Duyguların zayıflığına düşmez. Gerektiğinde kendini zincirleyen bağlılıklarından uzaklaştırmasını bilir. Ailesini ve özellikle annesini özgür, isyankâr, zeki, yenilikçi ve duygusal ihtiyaçlarına uzak algılar. Ev’de entelektüel bir hava hâkimdir.

Ay burcu Kova olan kadınların özellikleri

Ay burcu Kova olan kadın annesi gibi zeki, bağımsız, geleneksel kalıplara takılmayan, entelektüel, mantıklı, duygulara karşı biraz kopuktur.

Ay burcu Kova olan erkeklerin özellikleri

Ay Kova erkeği ise bu özellikleri taşımakla birlikte hayatının kadını olacak kişinin de annesi gibi zeki, bağımsız, duygusal zayıflıklara düşmeyen, yenilikçi ve geleneksel olmayan birisi olmasını ister.

Ay Kova insanlarının dikkat etmesi ve öğrenmesi gereken kendinin ve yanındakilerin duygusal ihtiyaçlarını fark etmeye çalışması ve onlara karşı duyarsız kalmamasıdır. Hem duygusal ihtiyaçlarının farkında olmaması hem de bazen sadece farklı olmak adına toplum kurallarının dışında kalması Ay Kova’yı yalnızlığa ve toplum tarafından garip, fazla sıra dışı algılanmasına yol açabilir.

Çocukluk Deneyimleri: Bu dünyada bir yabancı, aynı zamanda diğerlerinden farklı ve çok özel olduğunu hisseder. Özgürlüğüne düşkün, ebeveynlik görevleri ile kendi özgürlükleri arasında çelişki yaşayan bir aile tarafından yetiştirilmiştir. Çocuğa fazla özgürlük tanınmıştır. Erken yaşta aileden ayrılır ve kendi yolunu çizer.

Annesini algılayış biçimi: Çocuğuyla az ilgili, bağımsız, ne yapacağı belli olmayan, entelektüel anne.

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