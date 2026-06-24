Parfümünüzle arkanızda kalıcı bir koku bırakamıyorsanız size kötü bir haberimiz var: Parfümünüzü yanlış yere sıkıyorsunuz!

Büyük ihtimalle parfümünüzü boyun ve bileklerinize sıkıyorsunuz. Bunun nedeni, bu noktaların 'nabız noktaları' olarak bilinmesi veya vücudunuzda kalp atışının hissettiğiniz yerlerdir. Nabız noktalarından çıkan vücut ısısı bir kokuyu yoğunlaştırabilir. Ancak vücudunuzda muhtemelen bilmediğiniz başka birkaç nokta daha var. Göbek deliği.

Uzmanlar, göbek deliğinin koku için en iyi konum olduğunu söylüyor. Şekli, doğal bir koku deposu görevi görür ve vücut ısısı kokunun yayılmasına izin verir. Ünlülerden Liv Tyler ve Adriana Lima gibi ünlüler bu hileyi deneyimleyip, karşılığını da aldıklarını dile getirmişler.

Liv Tyler: "Parmaklarıma biraz parfüm damlatıp kollarımın altına ve karnımın altına sürerim. Bunu babam bana öğretti; eğer hareketin çok fazla olduğu yere sürerseniz, koku da sizinle kalır." şeklinde bir röportajında bundan bahsetti.

Ayıca parfümünüzü dirseklerinize ve dizlerinizin arkasına sürerek de daha kalıcı hale getirebilirsiniz. Dizleriniz ve dirsekleriniz gün boyunca sürekli hareket ettiğinden, çok fazla ısı üretirler. Ekstra bir etki arıyorsanız, parfümünüzü bir fırçaya püskürterek saçlarınızdan geçirin. Parfümünüz saç kıvrımlarınıza yapışacaktır.

Ve başka bir ipucuna ne dersiniz? Parfümünüzü püskürdükten sonra sakın ovalamayın. Özellikle bileklerimize sıktığımız parfümleri birbirleri ile ovalarız, ancak parfümün kendiliğinden kurumasına izin vermelisiniz. Parfüm püskürtülürken kokan kokular, ovuşturduğunuz zaman daha çabuk dağılır.

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