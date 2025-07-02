Hafif makyaj sizi doğal gösteren makyajdır. İlk kuralı doğru rengi seçmek, ikinci kuralı ise az miktarda malzemeyi az kullanmaktır.

Cildinize ne süreceksiniz?

Eğer kapatıcı kullanıyorsanız pudra kullanmak yerine tüm etkileri bir arada sunan bir BB krem sizin için yeterlidir. Pudra kullanmak istiyorsanız çok ince bir tabaka sürmeye dikkat edin. Kat kat sürülen malzemeler sizi doğallıktan uzaklaştırır. Ancak bu, kapatıcı kullanmamanız anlamına gelmiyor.

Yüzünüzde belirgin çizgiler varsa ve kapatıcı kullanmazsanız, fondöteniniz de ışığı yansıtan tipte değilse bu çizgilere vurgu yaparsınız ve hafif makyaj sadece istemediğiniz özelliklerinize vurgu yapmanızı sağlar. Bu nedenle belirgin çizgileriniz varsa bir kat kapatıcı kullanın.

Günlük makyajda dudaklara hangi ruju nasıl sürmeli?

Eğer soluk tenliyseniz şeftali ve uçuk pembe tonlarında, esmerseniz kızıl alt tonlarda hafif bir dudak renklendiricisi seçin. Teniniz sarıysa ya da çok beyazsa beje çalan rujlarla şeftali ve uçuk pembe rujları deneyebilirsiniz. Kırmızı rujdan ve diğer koyu tonlardan kesinlikle kaçının. Lip gloss kullanmak da iyi bir seçenektir. İnce bir kat sürün.

Göz farını nasıl kullanmalı? Hafif makyaj, makyaj yapmamış gibi görünmek değildir. Rujunuz gibi ten renginize uygun, bir kat göz farı sürün. Gözlerinizi “Bana bakın” der gibi bağırtmadan belirginleştirin. Allık nasıl sürülmeli? Tıpkı göz farı ve ruj gibi ten renginize uygun olan allığı seçin. Aralarında belli belirsiz ton farkı olması yüzünüze karşınızdaki kişilerin anlamadan olumlayacağı bir canlılık katar. Kirpikleri nasıl belirginleştirmeli? Hafif makyajın en büyük katkısı, yüzün en anlamlı bölgesini öne çıkarma fırsatı sunmasıdır. Önce kirpiklerinizi kirpik tarağı ile tarayın, ardından uzun ve dolgun görünmelerini sağlayacak bir rimel sürün. Rimeli uygularken fırçayı dik tutun ve sağdan sola uygulayın.