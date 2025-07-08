Çizgili gömlek nasıl kombinlenir?

Galler Prensesi Kate Middleton'un yaptığı bir ziyarette çizgili gömlek giymesi, çizgili gömlek trendine daha çok dikkat çekti. İşte çizgili gömlek trendine uymanın yolları...

Çizgili gömlek nasıl kombinlenir?
Moda
Giriş: 08 Temmuz 2025 13:49 Güncelleme: 08 Temmuz 2025 13:56
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Çizgili gömlek, gardırobumuzun vazgeçilmez parçalarından biridir. Hem klasik hem de modern görünümler yaratmaya olanak tanıyan bu parça, doğru kombinlendiğinde stilinizi birkaç adım yukarı taşır. Peki çizgili gömlek nasıl kombinlenir? İşte kadınlar ve erkekler için pratik ve şık öneriler:


Çizgili gömlekle ofis şıklığı için:

İnce çizgili mavi-beyaz gömleğinizi siyah kumaş pantolon ve topuklu ayakkabıyla kombinleyin. Altına sade bir loafer ya da klasik topuklu ekleyerek şıklığınızı tamamlayın. Altın ya da inci takılar zarif bir dokunuş sağlar.


Çizgili gömlekle günlük şıklık için:

Oversize çizgili gömleği basic bir tişört üzerine açık şekilde giyin. Altına jean şort veya mom jean ve beyaz spor ayakkabılarla tamamlayarak modern bir sokak stili yaratabilirsiniz.


Şık ve feminen dokunuşlar

Uzun çizgili gömlekleri elbise gibi kullanabilirsiniz. Belinize ince bir kemer takarak silüetinizi vurgulayın. Topuklu sandaletler ve büyük küpelerle tamamladığınızda sade ama etkili bir stil elde edersiniz.


Biraz cesaret: Desen x desen

Çizgili gömlekleri puantiyeli ya da floral desenli eteklerle kombinlemek cesur ama dikkat çekici bir seçimdir. Buradaki püf noktası: desenler arasında ortak bir renk tonu yakalamak. Ayrıca çizgilerin inceliği ve yönü bu kombinin dengesini sağlar.


Mavi-beyaz, siyah-beyaz gibi klasik çizgili gömleklerin dışında pastel tonlardaki çizgili modellerle renkli pantolonları veya etekleri eşleştirin. Soft pembe bir gömlekle mint yeşili pantolon, yaz ayları için ferah bir seçenek olabilir.


Ofiste şıklığı yakalayın!
Ofiste şıklığı yakalayın!



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