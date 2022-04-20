Ev yapımı güneş yağı kremi

Yaz geliyor, tatil planları yapılmaya başlandı. Güneş kremi kullanmak da zorunlu hale geliyor. Peki evde güneş kremi nasıl yapılır?

Ev yapımı güneş yağı kremi
Güzellik
20 Nisan 2022 Çarşamba

Havalar ısınmaya, güneş yüzünü göstermeye başladı. Güneş ışınları her ne kadar vücudumuzun D vitamini ihtiyacını karşılasa da fazlasının zarar olduğunu biliyoruz. Bu yüzden güneş koruyucusu kullanmak çok önemli. Doktorlar sadece yaz aylarında değil kış aylarında da güneş koruyucu kullanmamızı öneriyor. Peki doğal güneş koruyucu yapmak mümkün mü?


Bu tarif su geçirmez değildir ve sık sık tekrar uygulanması gerekir.


İçindekiler:

  • 1/4 su bardağı hindistancevizi yağı (7 SPF'ye sahiptir)
  • 2 yemek kaşığı toz çinko oksit (isteğe göre daha fazla koyabilirsiniz)
  • 1/4 su bardağı saf aloe vera jeli
  • 25 damla ceviz özü yağı
  • 1 bardak ya da daha az shea yağı
  • isteğe göre E vitamini kapsülü

Yapılışı:

Çinko oksit ve aloe vera jeli hariç tüm malzemeleri orta boy bir tencereye koyun. Shea yağı ve yağların orta ateşte eritin Aloe vera jeli içinde karıştırmadan önce birkaç dakika soğumaya bırakın.


Çinko oksit eklemeden önce tamamen soğutun. Çinko oksidin her yere dağıldığından emin olmak için iyice karıştırın. Daha yapışkan bir kıvam için biraz balmumu ekleyebilirsiniz. Yaptığınız kremi cam kavanozda saklayın. Kullanıma hazır olana kadar serin ve kuru bir yerde muhafaza edin.


Ayrıca aloe vera, ev yapımı güneş koruyucu için iyi bir aktif bileşendir. Hem cildinizdeki yanıkları tedavi ettiği hem de önlediği kanıtlanmıştır.


Not: Güneş kremlerinin üzerindeki 'SPF', ‘Sun Protection Factor’ kelimelerinin ilk harfidir. Harflerin yanındaki sayılar ise sizi güneş ışınlarından koruyacak dereceyi göstermektedir. 20 – 30 SPF güneşten daha az korurken 50 SPF üzerindeki güneş kremleri daha uzun süre güneşten korur. Çocuklar ve bebekler için tavsiye edilen güneş kremi önerileri 50+ SPF'dir.


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