Crop-Top nasıl kombinlenir?

Son yılların trendi Crop-Top parçaları nasıl kombinleyeceğinizi düşünüyorsanız bu yazımıza göz atın.

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Crop-Top nasıl kombinlenir?

Her ne kadar ilkbahar yaz sezonuna ait bir parça gibi görünse de kışın ilk aylarına kadar her yerde “crop-top”ları görmek mümkün. Alışık olmayanlar için giyildiği ilk zamanlarda biraz özgüvensizliğe sebep olsa da alıştıkça rahatça kullanılabiliyor. Crop-Top’lar son zamanlarda çok yaygınlaştı biz de nasıl kombinleyebileceğinizi anlattığımız bir yazı hazırladık sizin için.

 

Uzunluğunu iyi seçin

Kısa üstleri kombinlerken ilk önce seçtiğiniz bluzun uzunluğunu göz önünde bulundurmanız gerekir. Eğer sportif bir vücudunuz varsa ve karnınıza güveniyorsanız hemen göğüs altında biten modelleri tercih edebilirsiniz. Bunun yanında eğer henüz karnınıza çok güvenmiyorsanız daha bol ve biraz daha uzun parçalar size daha uygun olacaktır.

 

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Yüksek bel tercih edin

Crop-Top’larınızı kombinlerken yüksek belli pantolonlardan ve eteklerden yararlanabilirsiniz. Bu sizi daha şık ve sofistike gösterecektir. Göbek bölgesinde görünen cildi en aza indirmiş olursunuz.  Böylece daha zarif bir görünüm yakalamanız mümkün olacaktır. Crop-Top giymeyi tercih ediyorsanız, pantolon ve eteğin daha hareketli olması gözü yormadan ilgiyi pantolona çeker ve daha çekici bir görünüm elde etmiş olursunuz.

 

Dengeyi sağlayın

Crop-Top giymeyi tercih ediyorsanız, altınıza giydiğiniz ile dengelemeniz daha hoş bir görünüm yakalamanızı sağlar. Örneğin; altınıza maksi boy etek, ispanyol paça pantolon tercih edebileceğiniz gibi, Skinny kot pantolonlarla da kombinleyebilirsiniz. Spor bir kombin tercih ediyorsanız uzun eşofman altları ile bile rahatça kullanabilirsiniz.

 

Üstüne bir şey alın

Herkesin rahatça kullanabildiği bir parça olmasa da daha rahat kullanabilmek adına ceketlerle ve hırkalarla kombinleyebilirsiniz. Kullandığınız kombine göre üstünüze bir blazer ceket giyerek kombininizi şıklaştırabilir, büyük beden bir hırka ile daha bohem bir görünüm yakalayabilirsiniz. Tarzınıza uygun her tür hırka ile kısa üstlerinizi kombinlemeniz mümkün olacaktır.

 

BLAZER CEKET MODELLERİ

 

Kışa uyarlamak

Elinizde bulunan bazı Crop-Top’ları kışa uyarlamak için diğer kıyafetlerinizin en üstüne bir katman olarak geçirebilirsiniz. Böylece hem şık bir görünüm elde edersiniz hem de kışa da tarzınızı yansıtmış olursunuz. Özellikle salaş bir görünüm yakalamak isteyenler, Bohem tarzı sevenler ve günlük hayatta tercih edenler için çok uygun olan bu kombin sonbahar ve kış aylarında son derece kullanışlı olacaktır.

 

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