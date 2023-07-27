Aşure tarifi

Muharrem ayında yapılan bolluğun bereketin simgesi olan aşurenin hazırlığı & pişirmesi biraz zaman alsa da hem uğraşmaya değecek kadar muhteşem bir lezzet olur hem de komşularla paylaşmanın mutluluğu yaşanır.

İçindeki temel malzemeler hemen her evde bulunan buğday, kuru fasulye ve nohuta ilave olarak çeşitli kuru meyveler, kuru yemişler gibi elinizin altında ne varsa aşureye ekleyebilirsiniz.

Servis: 30 - 32 porsiyon

Hazırlama & bekletme süresi: 1 gece

Pişirme süresi: 2 saatten fazla

Aşure için malzemeler

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;

Yarım kg aşurelik buğday

1 bardak kuru fasulye

1 bardak nohut

800 gr toz şeker

15 - 18 adet kuru kayısı

10 adet kuru incir

250 gr kuru İzmir üzümü

2 portakal veya limon kabuğu, rendelenmiş

Yarım bardak gül suyu

10 - 12 adet karanfil

Üzeri için;

Fındık içi, ceviz içi, hindistan cevizi, kuş üzümü, badem, fıstık ve tarçın gibi elinizde ne varsa...

Aşure'nin yapılışı

Buğday, kuru fasulye ve nohutu geceden ayrı kaplarda üzerlerini dört parmak aşacak gibi kaynar su ile ıslatın.

Ertesi gün buğdayı bol suda yıkayıp büyük bir tencereye alın, üzerini dört parmak aşacak gibi su ekleyip orta ateşte haşlamaya başlayın, suyu azaldıkça sürekli kaynar su ekleyin (üzerindeki su dört parmağı aşacak gibi)

Buğday helmeleninceye kadar yaklaşık 1,5 - 2 saat ara sıra karıştırarak pişirin (buğdayların patlayıp açılmaları gerekir)

Buğday pişerken bu arada kuru fasulye ve nohutu ayrı tencerelerde haşlayın, nohutların kabuklarını soyarak haşlanan kuru fasulye ile birlikte pişen buğdaya ekleyin, yaklaşık 15 dakika daha pişirin (kaynar suyu hazırda bulundurun ve haşlama suyu azaldıkça dört parmağı aşmayacak gibi sürekli eklemeye devam edin).

Bakliyatlar pişerken eş zamanlı üzümleri sıcak suda ıslatın, kayısı ve incirleri yıkayıp doğrayarak hazırda bekletin.

Karanfillerin tepesindeki bölümleri parmaklarınız arasında ezin, üzümlerin suyunu döküp süzgeçe alın ve soğuk sudan geçirin, doğranmış kayısı ve incirlerle birlikte hepsini pişen buğdaylı karışıma ekleyin, yaklaşık 15 dakika daha pişirdikten sonra toz şeker, rendelenmiş portakal veya limon kabuğunu ilave ederek şeker eriyinceye kadar karıştırın ve ocağı kapatın.

Gül suyunu ekleyip ilk sıcaklığı geçince kaselere veya cam kavanozlara pay edin. Ilınınca üzerlerini ceviz, fındık, badem tarçın ve kuş üzümü gibi elinizin altındaki malzemelerle dilediğiniz gibi süsleyin.

Kısa notlar;

Kuru fasulye ve nohut birkaç gün önceden haşlanıp buzdolabında saklanabilir veya dondurucuda haşlanmışları varsa onları kullanarak zamandan kazanabiliriz.

Kuru meyvelerin kendi doğal şekerleri olduğundan yukarıda verdiğim şeker miktarı orta tatlılıkla aşure için yeterli oluyor.

Muharrem ayının evlerimize bereket getirmesi dileğiyle afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...