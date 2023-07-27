Aşure tarifi

Aşure tarifini Müjgan Yurtseven'den aldık! Bereketin simgesi Aşure için Müjgan Yurtseven'e "Aşure nasıl yapılır?" diye sorduk ve malzemeleri, tarifi, yapılışı ve püf noktalarını bizimle paylaştı.

Aşure tarifi
Yaşam
Giriş: 27 Temmuz 2023 10:47 Güncelleme: 27 Temmuz 2023 11:52
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Muharrem ayında yapılan bolluğun bereketin simgesi olan aşurenin hazırlığı & pişirmesi biraz zaman alsa da hem uğraşmaya değecek kadar muhteşem bir lezzet olur hem de komşularla paylaşmanın mutluluğu yaşanır.


İçindeki temel malzemeler hemen her evde bulunan buğday, kuru fasulye ve nohuta ilave olarak çeşitli kuru meyveler, kuru yemişler gibi elinizin altında ne varsa aşureye ekleyebilirsiniz.


Servis: 30 - 32 porsiyon

Hazırlama & bekletme süresi: 1 gece

Pişirme süresi: 2 saatten fazla


Aşure için malzemeler

200 ml lik su bardağı ölçüsüyle;


Yarım kg aşurelik buğday

1 bardak kuru fasulye

1 bardak nohut

800 gr toz şeker

15 - 18 adet kuru kayısı

10 adet kuru incir

250 gr kuru İzmir üzümü

2 portakal veya limon kabuğu, rendelenmiş

Yarım bardak gül suyu

10 - 12 adet karanfil


Üzeri için;

Fındık içi, ceviz içi, hindistan cevizi, kuş üzümü, badem, fıstık ve tarçın gibi elinizde ne varsa...


Aşure'nin yapılışı


  • Buğday, kuru fasulye ve nohutu geceden ayrı kaplarda üzerlerini dört parmak aşacak gibi kaynar su ile ıslatın.

  • Ertesi gün buğdayı bol suda yıkayıp büyük bir tencereye alın, üzerini dört parmak aşacak gibi su ekleyip orta ateşte haşlamaya başlayın, suyu azaldıkça sürekli kaynar su ekleyin (üzerindeki su dört parmağı aşacak gibi)

  • Buğday helmeleninceye kadar yaklaşık 1,5 - 2 saat ara sıra karıştırarak pişirin (buğdayların patlayıp açılmaları gerekir)

  • Buğday pişerken bu arada kuru fasulye ve nohutu ayrı tencerelerde haşlayın, nohutların kabuklarını soyarak haşlanan kuru fasulye ile birlikte pişen buğdaya ekleyin, yaklaşık 15 dakika daha pişirin (kaynar suyu hazırda bulundurun ve haşlama suyu azaldıkça dört parmağı aşmayacak gibi sürekli eklemeye devam edin).

  • Bakliyatlar pişerken eş zamanlı üzümleri sıcak suda ıslatın, kayısı ve incirleri yıkayıp doğrayarak hazırda bekletin.

  • Karanfillerin tepesindeki bölümleri parmaklarınız arasında ezin, üzümlerin suyunu döküp süzgeçe alın ve soğuk sudan geçirin, doğranmış kayısı ve incirlerle birlikte hepsini pişen buğdaylı karışıma ekleyin, yaklaşık 15 dakika daha pişirdikten sonra toz şeker, rendelenmiş portakal veya limon kabuğunu ilave ederek şeker eriyinceye kadar karıştırın ve ocağı kapatın.

  • Gül suyunu ekleyip ilk sıcaklığı geçince kaselere veya cam kavanozlara pay edin. Ilınınca üzerlerini ceviz, fındık, badem tarçın ve kuş üzümü gibi elinizin altındaki malzemelerle dilediğiniz gibi süsleyin.



Kısa notlar;


  • Kuru fasulye ve nohut birkaç gün önceden haşlanıp buzdolabında saklanabilir veya dondurucuda haşlanmışları varsa onları kullanarak zamandan kazanabiliriz.

  • Kuru meyvelerin kendi doğal şekerleri olduğundan yukarıda verdiğim şeker miktarı orta tatlılıkla aşure için yeterli oluyor.

Muharrem ayının evlerimize bereket getirmesi dileğiyle afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




Birbirinden farklı aşure tarifleri


B vitamini deposu aşure

Bereket sembolü olarak bilinen aşure tatlısı bu ayda yapılır ve komşulara dağıtılır. Aşureye ne kadar çok malzeme konulursa senenin o kadar bereketli geçeceğine inanılır...

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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya içinde bulunduğumuz ayda bolca yapılan besin değeri yüksek tatlı aşure hakkında bilgi veriyor: Aşure yaparken ve dağıtırken birçok kadın çok bonkörken, bir kısmı da kilo alırım korkusu ile tatlıları ve dolayısı ile de aşureyi yemek istemez. Tatlılar genelde besin değeri düşük enerji değeri yüksek yiyecekler oldukları için sağlıklı beslenme ve zayıflamada da tavsiye edilmez.
Aşure bir tatlı olmasına rağmen besin değeri açısından diğer tatlılardan farklılıklar gösterir. Aşurenin içine giren her madde ayrı ayrı çok kıymetlidir ve hiç biri boş kalori değildir. O nedenle aşure bilinen en faydalı tatlıdır.
Aşurelik buğday B grubu vitaminler açısından çok zengindir. Kurufasülye ve nohut gerek protein gerekse karbonhidrat açısından çok değerlidir. Aynı zamanda lif oranları yüksek olduğu için bağırsak hareketlerini artırırlar ve kabızlığı olanlara tavsiye edilir. Aşureye en çok lezzet verenlerse kuru ve yaş meyvelerdir.
Meyvelerin vitamin değerleri çok yüksektir. Bağışıklık sistemini güçlendirirler. Aynı zamanda özellikle kuru meyveler kalsiyum gibi mineraller açısından zengindir. Aşurenin üzerine koyulan fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar Omega-3 yağ asidinden çok zengindir. Omega-3 yağ asidi özellikle damar sağlığı ve hafıza üzerine çok faydalıdır. Yapılan aşure şeker yerine bal veya pekmezle tatlandırılırsa, besleyicilik değeri açısından daha kaliteli bir tatlı yapılmış olur.
Her ne kadar aşure faydalı bir tatlı olsa da kalori değeri yüksektir. 1 kase aşure ile ortalama 300-350 civarında kalori alınmaktadır. Dr. Ayça Kaya ''Hem aşure yiyeyim hem de kilo almayayım istiyorsanız aşureyi günde bir kase ve ana öğün olarak yiyin'' diyor. Aşure yerken yanında içilen bir fincan sütlü kahve hem metabolizmayı hızlandırır hem de daha uzun süre tok tutar. Bir sonraki öğünde daha az acıkmayı sağlar.
Dr. Ayça Kaya'dan aşure tarifi: 1 su bardağı aşurelik buğday, ½ çay bardağı kurufasulye ve nohut, 7-8 tane kuru kayısı, 6-7 tane sarı kayısı, 4 tane kuru incir, ½ çay bardağı kuru üzüm, 1,5 çay bardağı çam balı, , 6-7 tane karanfil, 1 su bardağı süt, 1 tane kırmızı elma. Üzerini süslemek için; ½ çay bardağı kırmızı nar, ceviz, fındık, badem, hindistan cevizi, tarçın, 1 yemek kaşığı kuş üzümü. Yapılışı: Bütün malzemeler ayrı ayrı az suyla haşlanır, haşlama suları dökülmeden malzemeler yumuşayınca birbirine karıştırılır ve biraz daha pişirilir, piştikten sonra süt, bal ve elma eklenir, 1 taşım daha pişirilir. Kaselere koyduktan sonra üzerine nar, ceviz, fındık, badem, Hindistan cevizi ve tarçınla süsleyerek servis edilir.



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