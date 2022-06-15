Astrolojik öngörü: Ev fiyatları düşecek mi? Neye yatırım yapmalı?

Tüm dünyada ekonomi, kapital boyut değiştirmek üzere. Alıştığımız ekonomik kavramlar, para birimleri, parayı kullanış tarzımız artık değişiyor. Bunun alt yapısı Uranüs’ün 2018 yılında Boğa burcuna girmesiyle başlamıştı. Her zaman söylediğim gibi konu ekonomi, politika, yönetimsel süreçler olduğunda akşamdan sabaha konular hızla değişmiyor. Önce alışkanlık dirençler kırılıyor, sonrasında yeni sisteme yavaş yavaş adapte olmaya başlıyoruz.

Uranüs, ani-sıra dışı olayları sembolize eder. Rutinleri ve alışkanlıkları geldiği alanda değiştirir. Teknoloji ve dijitalle alakalıdır. Zodyak’ta tam turu, 84 yıl sürüyor. Bir burçta ise 7 yıl kalıyor.

2018 yılında Boğa burcunda girmesi ile birlikte maddi değerleri, finansal kaynakları tüm dünyada değiştirmek üzere kolları sıvadı… Üzerine içinde bulunduğumuz süreçte Boğa-Akrep hattında gerçekleşen tutulmalarla artık geri dönülmez bir değişim sürecinde olduğumuzu netleştirdi.

Boğa her türlü sahip olduğumuz kaynaklarla alakalıdır. Hem inandığımız değerlerimizi hem finansal kavramları değiştirmek üzere Uranüs Boğa burcundaki transitine halen devam etmekte… İlmek ilmek yavaş yavaş işliyor bu değişimi…

Uzun vadede kullandığımız para birimlerini değiştirecek, kağıt paraya veda devri başlayacak. Para çok yakın bir gelecekte tamamen dijitalleşebilir. Devletler kendi dijital paralarını ilan edebilirler. Hali hazırda bu süreci dijital para dünyasını yaşamaya başladık zaten.

Ve dünyanın genelinde yaşanan ekonomik kriz, bazı ülkelerde çok çok yoğun hissedilirken, bazı ülkelerde ise daha hafif düzeyde devam etmekte… Dolasıyla yakın gelecekte yaşanacak gıda krizlerini, çok insan az iş fırsatlarını düşünürsek, kapital kabuk değiştirmek zorunda kalacak…

Muhtemelen sahip olma kavramlarımız 2026’lara kadar çok değişecek. Örneğin artan araba maliyetleri ile bir araba sahibi olmaktansa kiralamak çok daha mantıklı hale gelmeye başlayacak. Her şey ama her şey kiralanabilir olmaya başlayacak.

Gelelim esas sorumuza bu ekonomide ev fiyatları düşecek mi? Bence Türkiye’de düşmeyecek. Eğer hiç eviniz yoksa imkânınız, koşullarınız el veriyorsa, lükse kaçmadan oturabileceğiniz evi almaya çalışın. Özellikle İstanbul’da ev fiyatlarında keskin düşüşler ön görmüyorum. Aldığınız yanınıza kar kalabilir. Yakın gelecekte İstanbul’da evlerin değil, odaların bile kiraya verilebileceğini düşünüyorum. İstanbul’da yaşam talebi çok olacak ama artık inşaat imkânı olmadığından ancak var olan kapasite, çok pahalıya ve küçük metrekarelerde kullanabilir olacak ve Türkiye’nin yükselişe geçeceği bir dönem olacak ki her yeri kıymetli olmaya başlayacak.

Ne zaman yatırım yapalım derseniz?

Hiç vakit kaybetmeyin, hemen şimdi yapın derim. Ayrıca Boğa toprak elementidir. Eğer imkânınız var ise toprak ve arazi almanızı tavsiye ederim. Ancak bunu araziye inşaat yapmak için hedeflemeyin. Tarım ve su gelecek yılların en kritik konuları olacak. Bir taraftan insanoğlu modern teknoloji ile başka gezegenlerde, uzayda nefes almanın yollarını ararken, bir tarafımız oldukça ilkelleşmeye başlayacak. Gelecekte modern tarım yapan, tarımla teknolojiyi kullanan, üreten kazanacak.

İmkânınız var ise, doğal yaşamlara yönelin, metropol dışına çıkın. Doğayı, bitkileri, doğal beslenmeyi öğrenin…

Yaşamın kuralları aslında her zaman çok basitti. Hayatın öz kaynakları ve mutluluk kavramları da çok netti. Sadece insanoğlu olarak zaman zaman bizler komplike hale getiriyoruz. Sonra tekrar öze dönüyoruz.

Şimdi yaşamı basitleştirme zamanı!

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