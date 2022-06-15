Astrolojik öngörü: Ev fiyatları düşecek mi? Neye yatırım yapmalı?

Buşra Efe, şu sıralar herkesin gündeminde olan ekonomik ve ev fiyatları ile ilgili bizi nelerin beklediğini astrolojik olarak yorumladı.

Astrolojik öngörü: Ev fiyatları düşecek mi? Neye yatırım yapmalı?
Astroloji
15 Haziran 2022 12:00 Güncelleme: 15 Haziran 2022 10:38
ABONE OL

Tüm dünyada ekonomi, kapital boyut değiştirmek üzere. Alıştığımız ekonomik kavramlar, para birimleri, parayı kullanış tarzımız artık değişiyor. Bunun alt yapısı Uranüs’ün 2018 yılında Boğa burcuna girmesiyle başlamıştı. Her zaman söylediğim gibi konu ekonomi, politika, yönetimsel süreçler olduğunda akşamdan sabaha konular hızla değişmiyor. Önce alışkanlık dirençler kırılıyor, sonrasında yeni sisteme yavaş yavaş adapte olmaya başlıyoruz.


Uranüs, ani-sıra dışı olayları sembolize eder. Rutinleri ve alışkanlıkları geldiği alanda değiştirir. Teknoloji ve dijitalle alakalıdır. Zodyak’ta tam turu, 84 yıl sürüyor. Bir burçta ise 7 yıl kalıyor.


2018 yılında Boğa burcunda girmesi ile birlikte maddi değerleri, finansal kaynakları tüm dünyada değiştirmek üzere kolları sıvadı… Üzerine içinde bulunduğumuz süreçte Boğa-Akrep hattında gerçekleşen tutulmalarla artık geri dönülmez bir değişim sürecinde olduğumuzu netleştirdi.


Boğa her türlü sahip olduğumuz kaynaklarla alakalıdır. Hem inandığımız değerlerimizi hem finansal kavramları değiştirmek üzere Uranüs Boğa burcundaki transitine halen devam etmekte… İlmek ilmek yavaş yavaş işliyor bu değişimi…


Uzun vadede kullandığımız para birimlerini değiştirecek, kağıt paraya veda devri başlayacak. Para çok yakın bir gelecekte tamamen dijitalleşebilir. Devletler kendi dijital paralarını ilan edebilirler. Hali hazırda bu süreci dijital para dünyasını yaşamaya başladık zaten.


Ve dünyanın genelinde yaşanan ekonomik kriz, bazı ülkelerde çok çok yoğun hissedilirken, bazı ülkelerde ise daha hafif düzeyde devam etmekte… Dolasıyla yakın gelecekte yaşanacak gıda krizlerini, çok insan az iş fırsatlarını düşünürsek, kapital kabuk değiştirmek zorunda kalacak…


Muhtemelen sahip olma kavramlarımız 2026’lara kadar çok değişecek. Örneğin artan araba maliyetleri ile bir araba sahibi olmaktansa kiralamak çok daha mantıklı hale gelmeye başlayacak. Her şey ama her şey kiralanabilir olmaya başlayacak.


Gelelim esas sorumuza bu ekonomide ev fiyatları düşecek mi? Bence Türkiye’de düşmeyecek. Eğer hiç eviniz yoksa imkânınız, koşullarınız el veriyorsa, lükse kaçmadan oturabileceğiniz evi almaya çalışın. Özellikle İstanbul’da ev fiyatlarında keskin düşüşler ön görmüyorum. Aldığınız yanınıza kar kalabilir. Yakın gelecekte İstanbul’da evlerin değil, odaların bile kiraya verilebileceğini düşünüyorum. İstanbul’da yaşam talebi çok olacak ama artık inşaat imkânı olmadığından ancak var olan kapasite, çok pahalıya ve küçük metrekarelerde kullanabilir olacak ve Türkiye’nin yükselişe geçeceği bir dönem olacak ki her yeri kıymetli olmaya başlayacak.


Ne zaman yatırım yapalım derseniz?

Hiç vakit kaybetmeyin, hemen şimdi yapın derim. Ayrıca Boğa toprak elementidir. Eğer imkânınız var ise toprak ve arazi almanızı tavsiye ederim. Ancak bunu araziye inşaat yapmak için hedeflemeyin. Tarım ve su gelecek yılların en kritik konuları olacak. Bir taraftan insanoğlu modern teknoloji ile başka gezegenlerde, uzayda nefes almanın yollarını ararken, bir tarafımız oldukça ilkelleşmeye başlayacak. Gelecekte modern tarım yapan, tarımla teknolojiyi kullanan, üreten kazanacak.


İmkânınız var ise, doğal yaşamlara yönelin, metropol dışına çıkın. Doğayı, bitkileri, doğal beslenmeyi öğrenin…


Yaşamın kuralları aslında her zaman çok basitti. Hayatın öz kaynakları ve mutluluk kavramları da çok netti. Sadece insanoğlu olarak zaman zaman bizler komplike hale getiriyoruz. Sonra tekrar öze dönüyoruz.


Şimdi yaşamı basitleştirme zamanı!


Beni Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz: busra.efe_


Astrolojik öngörü: Ekonomi ne zaman düzelecek?
Astrolojik öngörü: Ekonomi ne zaman düzelecek?


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.