Astrolojik öngörü: Ekonomi ne zaman düzelecek?

Son zamanların en merak edilen sorusu, “Türkiye Ekonomisi Nereye Gidiyor?”, “Ekonomi Ne zaman düzelecek?”…

Hepimiz aynı geminin içerisindeyiz, yaşanan koşullara kayıtsız ve yorumsuz kalmak mümkün değil. Herkesin alım gücünün son yıllarda düştüğü, TL’nin inanılmaz değer kaybettiği ortamda, uzun vadeli bir perspektif sunup, umutları yeşertmek isterim. Hiçbir koşul, durum, duygu sonsuza kadar sürmez!

Konu ülke, yönetim, ekonomi olduğunda hiçbir şey akşamdan sabaha düzelmiyor. Bir süreç alıyor. Biz de uzun bir süredir ülke olarak darboğaza girmiş bulunuyoruz. Bu darboğazın fragmanı 2018 yılında dolar kurunun ilk 7 TL’yi görüp, kara cuma tanımlamasıyla fragmanını göstermişti aslında. O zamanlar bu durumun bir kerelik yaşandığına dair bir inanç vardı, ancak ülkenin gittiği ekonomik gidişat, Türkiye’nin astroloji haritası bunun başlangıç olduğuna işaret ediyordu.

Satürn sınırlandıran, zorlayan ve kısıtlandıran bir enerjiye sahiptir. Özellikle şuan Türkiye’nin 8.ev alanında Kova burcunda transit etmekte. Dünya astrolojisine göre bu alan, ülkenin dış borçlarını, ödemelerini, bankacılık sistemlerini, faizleri, vergileri, dövizi ve mali konularını anlatır. Dolasıyla Satürn’ün transiti bir süre daha, daha da agresif artacak raf fiyatlarına, vergilere, enflasyon oranlarına işaret ediyor. Özellikle 2022 sonbahar ve 2023 kış aylarında gözlerimizin inanamayacağı rakamlarla karşılaşabiliriz. Hazır olun!

Bu dönem ekonomik olarak en dibi göreceğimiz bundan sonra yavaş yavaş farklı modellerde politikalar uygulayarak ülkede yaşanacak hem ekonomik hem yönetimsel olarak ciddi bir değişim sürecinin ayak seslerini duymaya başlayacağız.

2022 Şubat ayıyla birlikte, Türkiye’nin ilerletilmiş haritasında, yeniay fazı başlamıştı.30 yıllık döngüleri kapsayan bu süreç, yeni başlangıçlara ve yepyeni bir 30 yıllık döneme işaret etmekteydi. Ancak yeniay fazlarında Ay’ın ışığı gözükmez. Dolasıyla yeni bir başlangıç tohum enerjisi taşımakla birlikte, bir şeylerin görünür olması Hilal fazında olur. Bu süreçte 2022 Şubat +3 yıl demektir. Dolayısıyla yavaş yavaş toparlayacak bir süreç içerisindeyiz. Önümüzdeki süreci uzun bir koridor olarak düşünebiliriz. İlk 3 yıl çok kritik dönemler.

2022 ve 2023 siyasi çalkantıları, belirsizlikleri, bazı bitişleri, tamamlanmaları ve değişimleri beraberinde getirecek. 2023 yılında Ekim ayında yaşanacak tutulma ile birlikte bir dönemin tamamen bitişini göreceğiz. Yepyeni bir döneme açılan bir süreç o dönemde bizleri bekliyor olacak. 2024-2025 yılları ise yeni dönemin düzen oturtma yılları ve ülkenin yükseliş döneminin başlangıcı olacak. Bu dönemi atlattıktan sonra yeni bir siyasi ve ekonomik politika ile Türkiye gelecek yılların parlayan yıldızı olmaya aday!

Gelecek zamanlar bize umut vaat ediyor ancak bir süre daha bu süreci hep birlikte yaşayacağız ne yazık ki. Ancak sonrasında üretmenin, çalışmanın, adaletin, matematiğin ve mantığın gücünü idrak etmiş yeni bir Türkiye bizleri bekliyor olacak.

Sevgilerimle…

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