Kristin Demirci
Kristin Demirci Tüm Yazıları
Giriş: 11 Ağustos 2023 Cuma

Sinastri nedir ve nasıl incelenir? 

İki doğum haritasının üst üste gelecek biçimde incelenmesine Sinastri harita ismi verilir. Arkadaşlarınızla, ortaklarınızla, birlikte çalıştığınız kişilerle, sevgilinizle, eşinizle ya da herhangi bir kişiyle aranızdaki ilişki dinamiklerini yorumlamak için Sinastri yöntemini kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bir ülke haritasıyla ilişkinize, ülkenin sizdeki olumlu ya da olumsuz tesirine bile bakabilirsiniz. Elbette bu yöntemi kullanabilmek için doğum haritalarını sağlıklı yorumladığınızdan ya da doğru bir danışmandan yardım aldığınızdan emin olmanız gerekiyor.


İç çembere yerleştirdiğiniz harita "etkiye maruz kalandır", üste gelen harita "etki eden" unsurlardır. Sizin ya da diğer kişinin gezegenleri haritalarda hangi evlere ve burçlara düşüyor? Gezegenlerin özellikle köşe noktalarda ve köşe evlerde bir ağırlığı var mı? Haritadaki olumlu ve olumsuz açılardan hangileri daha baskın? Sorularına yanıt arayarak incelemelere başlanır.


Sinastri sizi "ben filanca burcum filanca burçla iyi anlaşırım" gibi yüzeysel bir bakış açısından çok daha derinlere yönlendirecektir. Diğer kişi en anlaşamadığınız burçtan bile olsa, sinastri uyumluysa ilişki kaçınılmaz olabilir. Ya da tam tersi.


Doğum haritalarında olduğu gibi, sinastride de kavuşum açıları varsa ilk dikkat çekici kısım burasıdır. Haritalar arası kavuşum yapan gezegenler enerjinin en yüksek olduğu yere işaret eder.


Partneriniz sizi beğeniyor mu? Eğer Venüs'ünüz partnerinizin yükseleniyle ya da alçalan (dsc) noktasıyla kavuşumdaysa hiç şüpheniz olmasın! Birinci ve yedinci evlerin ilişkideki fiziksel çekim, ortak seçimler ve sosyal etkileşimler üzerinde büyük etkisi vardır.


Dördüncü (IC) ve onuncu ev (MC) noktalarına düşen gezegenler - özellikle Ay, Venüs, Merkür ve Mars kişiler arasındaki tanıdıklık duygusunu pekiştirirler.


Güneş'iniz partnerinizin haritasındaki köşe noktalarla buluyorsa, partneriniz aranızdaki ilişkinin anlamlı olduğunu düşünür ve kişiliğinizden çok etkilenebilir. Çünkü Güneş düştüğü yeri aydınlatır ve ısıtır. Aynı şekilde birinin Güneş'i sizin köşe noktalarınızla buluşuyorsa benzer bir hayranlık ortaya çıkacaktır.


Eğer Ay'ınız partnerinizin köşe evleri/noktalarıyla buluşuyorsa, partnerinizin sizinleyken konforlu ve rahat hissetmesi, aynı evi paylaşmak istemesi mümkündür. Fakat örneğin köşe noktalarla buluşan bir Neptün sözkonusu olduğunda bu kadar iyimser olamayız.


Haritalar arasında Ay ve Venüs kavuşumuna rastlanıyorsa, bu bir sevgi ve aşk birlikteliğidir. İlişkideki ilgi yoğun, duygular pozitif anlamda güçlüdür. Doyum, kolaylık, güzellik nezaket ve memnuniyet hissi güçlüdür.


Doğum haritaları arasındaki Ay Satürn kavuşumu her ne kadar uzun ilişki ve evlilik anlamlarına gelse de, bu ilişkinin toksik mi yoksa verimli bir birliktelik mi olacağına dair fikir edinmek için haritanın bütününe bakılmalıdır. Satürn bir ilişkinin olgunlaşıp çiçek açmasına vesile olabileceği kadar, ilişkiyi susuzluktan kurutabilecek bir etkiye dönüşebilir.


Yazmaya başladığım Sinastri dosyasında gezegenlerin ve açıların etkilerini detaylı olarak açıklamaya devam edeceğim.




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