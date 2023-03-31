Astrolojide ilişki uyumu - Sinastri - nedir?

Ruhumuz dünyaya geldiği andan itibaren eril ve dişil yanımızın dengelemek üzere bir diğer yarısına özlem duyar. Kendi içinde dengeyi sağlamak için kendinde eksik olanı bulduğu kişilere çekilir. Ruhsal yolculuğumuzda karşımıza çıkan her insan, bizden bir parçadır. Onu anlamayı seçmek, suçlamak ve yargılamak yerine bizde neyi açığa çıkarttığını görmek, aslında kendimizi anlamaya ve tanımaya çalışmaktır.

Özümüze ulaşana dek, bizi oraya taşıyan karmik ilişkilerden geçer, onlardan kendimizi ve bir ilişkideki ihtiyaçlarımızı öğreniriz. Kendimizle tam ve bütün olduğumuzda, bizimle tam ve bütün olacak ruhumuza denk eşimizle buluşuruz.

Ruhsal kodlarımızı göstererek bize rehberlik eden astroloji ile kimin neden karşımıza çıktığını, bize bizdeki neyi anlatmak istediğini, bir ilişkiyi neden deneyimlediğimizi anlayabiliriz. Bir diğerinin aslında kendi haritamızdaki bir şeyi aynaladığını görerek, yargıladığımızın aslında kendimiz olduğunu fark edebiliriz. Böylece ilişkilerimizi ve karşımızdakini daha iyi anlayabiliriz.

Kendimizi tanımanın, uyanışlar yaşamanın, ego bilincinden kalbe yükselmenin ve böylece hayata aşkla bakabilmenin, sevgiyle sevgiyi, neşeyi ve bereketi hayatımızda çoğaltmanın en güzel yoludur; aşk. Kalbimizi açmayı, hissetmeyi, birlikte sevinç ve kırgınlıklardan geçmeyi, hayatı yaşamayı göze almak, kendimizin en iyi haline ulaşmayı göze almaktır. Hayat o yüzden daima cesur kalpleri sever.

İlişki uyumunda kişisel gezegenler

Kişisel gezegenlerin kendi aralarındaki uyumlu veya uyumsuz açılarının dışında elbette haritadaki diğer tüm gezegenler, asteroitler, yıldızlar ve noktalarla olan açıları, aynı zamanda ev yerleşimleri çok önemlidir. O yüzden sinastri yorumlamak çok derin bir iştir. Yine de aralarında hiçbir açının bulunmamasındansa, uyumsuz açıların olması tercih edilir. Çünkü bu durum, arada bir bağ olduğunu ve karşılıklı olarak birbirimizi anlayarak, birbirimizden öğrenerek gelişme şansımız olduğunu vurgular.

Güneş

Güneş bir doğum haritasında; özümüz, yaşam ışığımız, benliğimiz ve karakterimizdir. Toplumda yaygın olan burç uyumuna bakmak aslında yalnızca Güneş burçlarımızın uyumlarına bakmaktır. Oysa bir doğum haritasında binlerce kombinasyon vardır. Karşılıklı olarak Güneş burçları uyumlu ise; kişiler birbirine hayat verir, özgüven aşılar, kişiliğini geliştirir ve sağlıklı bir benlik oluşturmasına yardım eder. İki taraf da daha hayata bağlı, yaratıcı, mutlu hisseder. Karşılıklı olarak Güneş burçları uyumsuz ise; kişilik çatışmaları, ego savaşları yaşanabilir. İki taraf da birbirine baskı kurabilir. Farklı kişiliklere saygı geliştirmek çok önemlidir.

Ay

Ay bir doğum haritasında; ruhsal ve duygusal ihtiyaçlarımız, aidiyet hissettiğimiz yer, bilinçaltımız, karmik köklerimizle bağımızdır. İlişki uyumunda karmik bağları da gösterir. Ay burçlarımız birbiri ile uyumlu açı yapıyorsa; partnerimizi evimiz gibi hissedebiliriz. Duygusal olarak güvende hissettiğimiz için kendimizi daha kolay açabilir ve anlatabiliriz. Ona çekim duyar, şefkat, koruyuculuk, romantizm ve bağlılık hissederiz. Ay burçlarımız birbiri ile uyumsuz açılar yapıyorsa; karşı tarafın duygularını, duygusal ihtiyaçlarını anlamayız. Onun aile yapısı, arzuları, hassasiyetleri, psikolojik ihtiyaçları bize çok uzak gelebilir. Güven duymakta zorlanabiliriz.

Merkür

Merkür bir doğum haritasında; hayata bakış açımız, mantığımız, iletişim dilimiz ve zekamızı nasıl kullandığımızla ilgilidir. İlişki uyumunda uyumsuz açılar olsa dahi, kişilerin birbirini anlaması, sorunları çözebilmesi, duygularını mantıkla dengeleyebilmesi için Merkür uyumları çok önemlidir. Merkür’ün diğer gezegenlerle yaptığı açılar, kişilerin birbirini hangi konularda anlayıp anlamadığını vurgular.

Merkür burçlarımız birbiri ile uyumlu açı yapıyorsa; partnerimizi sözlerimizle etkileyebilir, anlayabilir, hayata aynı pencereden bakabiliriz. Konuşmak, akıcı iletişim kurmak, aynı zamanda arkadaş da olabilmek söz konusudur.

Merkür burçlarımız birbiri ile uyumsuz açı yapıyorsa; partnerimizle hayata aynı pencereden bakmak, birbirimizi anlamak, birbirimizin fikir ve görüşlerini kabul etmek zor olabilir. İletişimde çatışmalar görülebilir. Kişilerin birbirlerinin fikirlerine saygılı olması, karşı taraftan bir şeyler öğrenmeye çalışması, uzlaşmacı olmak bu ilişkilerde önemli olacaktır.

Venüs

Venüs bir kadının doğum haritasında; dişil enerjisini nasıl yansıttığını, güzellik, estetik değerlerini, sevgi dilini vurgular. Venüs bir erkeğin doğum haritasında; çekim duyduğu dişil enerjiyi, bir kadında önem verdiği estetik ve güzellik değerleri vurgular.

Venüs burçlarımız birbiri ile uyumlu açı yapıyorsa; aynı sevgi dilini konuşabilir, birbirimizin değerlerini anlayabilir, romantizm, sosyallik, cinsellik gibi konularda uyumlu olabilir, giyim, estetik, dekorasyon zevkimizi beğenebilir, birlikte hayattan daha çok tat alabiliriz.

Venüs burçlarımız birbiri ile uyumsuz açı yapıyorsa; partnerimizin sevgisini gösterme şeklini anlamayabilir, beğenmeyebiliriz. Değer gördüğümüzden emin olmayabiliriz. Hayattan birlikte keyif almak zorlaşabilir. Dış görünüş, giyim, koku gibi konularda ortak zevklerimiz olmayabilir. Romantizm, sosyalleşme ve evlilik konularında çatışmalar yaşayabiliriz. Sevgide dünyevi değerlere takılı kalmadan birbirimizin ruhuna ve kalbine bakabilmek, değer yargılarımızı anlamaya çalışmak, koşulsuz sevebilmek bu uyumsuzluğu aşmaya yardımcı olacaktır.

Mars

Mars bir kadının doğum haritasında; çekim duyduğu eril enerjiyi, kendi içindeki gücü nasıl ortaya koyduğunu, harekete geçme şeklini vurgular. Mars bir erkeğin doğum haritasında; kendi eril enerjisini nasıl ortaya koyduğunu, bir ilişki için nasıl harekete geçtiğini, motivasyonlarını, cinsel enerjisini vurgular.

Mars burçlarımız birbiri ile uyumlu açı yapıyorsa; birlikte harekete geçebilir, birbirimizi motive edebilir, aynı hayat enerjisinde olabiliriz. Tutkularımız, isteklerimiz, tartışmalarımızı nasıl çözdüğümüz benzerdir. Birbirimizi cesaretlendirebilir, ortak fiziksel aktiviteler yapabilir, tensel olarak uyumlu olabiliriz.

Mars burçlarımız birbiri ile uyumsuz açı yapıyorsa; birbirimizin hayat enerjisini, harekete geçme isteğini, motivasyonlarını durdurabilir ve anlamayabiliriz. Yaptığımız aktiviteler birbirinden farklı olabilir. İsteklerimiz farklı olduğu için çatışma yaşayabilir, agresif yaklaşımlarda bulunabiliriz. Bu açı tutku ve dürtüsel çekimi arttırır. Doğum haritasında başka bağlarla desteklenmiyorsa kısa süreli yalnızca tensel çekimin olduğu ilişkiler yaşanabilir. Ancak özellikle Satürn ile destekleniyorsa, kişiler birbirlerini anlamaya istekli olurlar ve ilişki için birlikte sabırla mücadele edebilirler. Satürn ve sonrasında bulunan gezegen yerleşimleri, aradaki karmik bağları anlatır. Bu gezegenlerin birbiri harici yukarıda bulunan kişisel gezegenlerle yaptığı açılar daha önemlidir.

Satürn

İlişkilerde temellerin sağlam atılması, ciddi ilişkiler, partnerlerin birbirine dair karmik sorumlulukları ile ilgilidir ve bağlayıcıdır. Ancak olumsuz açılar karşılıklı; baskı, korku, eleştiri gibi durumlara sebebiyet verebilir.

Jüpiter

İlişkilerde hayat görüşü, kültürel ve ahlaki değerler, dini inançlar, eğitim ve kültür seviyesi, maneviyat, cömertlik ile ilgilidir. Uyumlu açılarda bu konularda ve aileler arasında uyum yaşanabilir. Ancak uyumsuz açıları yargılama, hoşgörüsüzlük, abartma, aşırı iyimserlik gibi durumlara sebebiyet verebilir.

Uranüs

İlişkilerde özgürlük ve bağımsızlık ihtiyacı, özgünlük ve yenilenme ile ilgilidir. Uyumlu açılarda kişiler birbirinin farkındalığını arttırır, ona vizyonlar katar, ilişki içinde daha özgür hissetmesini ve özgün yanlarını ortaya çıkartmasını sağlar. Ancak uyumsuz açılarda; ilişki içinde istikrarsızlıklar, sürekli ayrılıp barışma durumları, marjinal ilişkiler yaşama, bağımsızlığın kısıtlandığını hissetme gibi durumlara sebebiyet verebilir.

Neptün

İlişkilerde ruhsal bağlılık, hayaller, beklentiler, teslimiyet ve bir olma hali ile ilgilidir. Uyumlu açılarda; koşulsuz sevgiyi hissetmek, ruhsal olarak birbirini görebilmek, karşılıklı dengeli fedakarlıklar, ortak hayaller söz konusudur. Kişiler birbirine ilham verir. Uyumsuz açılarda; belirsizlikler, yüksek beklentilerden doğan hayal kırıklıkları, aldanmalar, bağımlılıklar, dağılma hali ve hayattan kopuş söz konusu olabilir.

Plüto

İlişkilerde ruhsal derinliklerimiz, tutkularımız, sırlarımız, korkularımız ile ilgilidir. Uyumlu açılarda; yüksek bir çekim hissetme, birbirimizin derinliklerini anlama, birbirimize sırlarımızı açabilme, ruhsal ve fiziksel olarak bir olduğunu hissetme, ilişkideki sorunların üstüne giderek çözebilme gibi durumlar söz konusudur. Uyumsuz açılarda; birbirimizle tam ve bütün olmadığımızı hissetme, kıskançlıklar, takıntılar, kin gütme, sahip olma isteği, şiddet, manipülasyon gibi durumlara sebebiyet verebilir. Partnerimiz içimizdeki en karanlık taraflarımızı açığa çıkartabilir ve yüzleşerek dönüşmemizi, gücümüzü fark etmemizi sağlayabilir.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi