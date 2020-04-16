En mutlu çiftler bu burçlardan

Potansiyel bir romantik partnere burcunun ne olduğunu sormak, kulağa saçma geliyor; ama söz konusu kişilik özelliklerini belirlemek olduğunda astrolojik tespitlerin ne kadar doğru olduğunu görmek şok edici. Hatta kimi insanlar, astrolojik burçların ilişki kurup, ilişki yıkabileceklerine inanıyor.
Teraziler ve aslanlar, oldukça sosyaldirler. Parti yapmaya ve ilgi odağı olmaya bayılırlar. Aslan, her zaman ilgiye ihtiyaç duyar; terazi de bu ilgiyi karşılayabilecek kişidir.
Genellikle yoğun bir cinsel bağa sahiptir. Bu iki burç arasındaki ilişki, hızlı ve ferahlatıcı olacaktır.
Bu iki burcun oluşturduğu çift, herkesin kıskanacağı türde bir ilişki demektir. Maceracı, özgür ve kesinlikle eğlenceli
Koç, cesur ve cüretkârdır; yengeç ise genellikle koçun enerjisi ile büyülenir.
Koç ve balık burçları, birbirlerine karşı oldukça iyi olabilirler; balık, daha pasif taraf olmayı kabul ederek liderliği koça bırakır.
Bu iki su burcu, hassas ve duyarlıdır; dolayısıyla birbirlerini incitmemek için ellerinden geleni yapacaklardır.
Bu iki burç, birbirine iltifat eder; çünkü ikisi arasında bolca karşılıklı anlayış vardır. Ve aynı şeylere değer verirler: aile, ev ve istikrar.
Boğa, oğlağın iş ahlakını ve mizah anlayışını takdir ederken Oğlak, Boğa burcunun nazik ve duyarlı doğasından hoşlanır.
Yay, dramdan hoşlanmaz, genelde eğlence sever bir insandır. Koç da sosyal bir kişilik olduğundan bu iki burç oldukça uyumludur.
Aslanlar biraz inatçıdır; ama yay, aslanın özgüveninden hoşlandığından sorunlarına pratik çözümler bulabilmesi için ona yardımcı olur.
Başak, düşünceli, endişeli ve içe kapanıktır; ancak bir yandan da oldukça açık sözlüdür. Pratik oğlak, ilişkide başağın bu özelliğine iyi tepki verir.
İkizler, yeni fikirleri takdir eder; kovalar ise yaratıcıdır. Bu çift, hayatın iniş yokuşları ile baş edebilme becerisine sahiptir.
Bu iki burç, birlikte deyim yerindeyse sonsuz bir maceranın içerisindedir ve ikizler, aslanın aşırı fevriliklerini durdurabilecek tek burçtur.
Akrep, sivri dillidir ve kıskançlığa meyillidir; ama aslan, ilgi odağı olmayı sevdiğinden bu durum, ilişkiye hareket katar.
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