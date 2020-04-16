En iyi zodyak eşleşmeleri

Aşağıdaki çiftlerin en iyi Zodyak eşleşmeleri olduğu söyleniyor. Belki siz de duygusal hayatınızı bu ipuçlarına göre şekillendirmek istersiniz?

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En mutlu çiftler bu burçlardan

Potansiyel bir romantik partnere burcunun ne olduğunu sormak, kulağa saçma geliyor; ama söz konusu kişilik özelliklerini belirlemek olduğunda astrolojik tespitlerin ne kadar doğru olduğunu görmek şok edici. Hatta kimi insanlar, astrolojik burçların ilişki kurup, ilişki yıkabileceklerine inanıyor.

 

Terazi ve Aslan

Teraziler ve aslanlar, oldukça sosyaldirler. Parti yapmaya ve ilgi odağı olmaya bayılırlar. Aslan, her zaman ilgiye ihtiyaç duyar; terazi de bu ilgiyi karşılayabilecek kişidir.

 

İkizler ve Terazi

Genellikle yoğun bir cinsel bağa sahiptir. Bu iki burç arasındaki ilişki, hızlı ve ferahlatıcı olacaktır.

  

Koç ve Kova

Bu iki burcun oluşturduğu çift, herkesin kıskanacağı türde bir ilişki demektir. Maceracı, özgür ve kesinlikle eğlenceli

  

Koç ve Yengeç

Koç, cesur ve cüretkârdır; yengeç ise genellikle koçun enerjisi ile büyülenir.

 

Koç ve Balık

Koç ve balık burçları, birbirlerine karşı oldukça iyi olabilirler; balık, daha pasif taraf olmayı kabul ederek liderliği koça bırakır.

 

Yengeç ve Balık

Bu iki su burcu, hassas ve duyarlıdır; dolayısıyla birbirlerini incitmemek için ellerinden geleni yapacaklardır.

 

HANGİ BURÇ NASIL BABA OLUR?

 

Boğa ve Yengeç

Bu iki burç, birbirine iltifat eder; çünkü ikisi arasında bolca karşılıklı anlayış vardır. Ve aynı şeylere değer verirler: aile, ev ve istikrar.

 

Boğa ve Oğlak

Boğa, oğlağın iş ahlakını ve mizah anlayışını takdir ederken Oğlak, Boğa burcunun nazik ve duyarlı doğasından hoşlanır.

 

Yay ve Koç

Yay, dramdan hoşlanmaz, genelde eğlence sever bir insandır. Koç da sosyal bir kişilik olduğundan bu iki burç oldukça uyumludur.

  

Aslan ve Yay

Aslanlar biraz inatçıdır; ama yay, aslanın özgüveninden hoşlandığından sorunlarına pratik çözümler bulabilmesi için ona yardımcı olur.

 

Başak ve Oğlak

Başak, düşünceli, endişeli ve içe kapanıktır; ancak bir yandan da oldukça açık sözlüdür. Pratik oğlak, ilişkide başağın bu özelliğine iyi tepki verir.

 

Kova ve İkizler

İkizler, yeni fikirleri takdir eder; kovalar ise yaratıcıdır. Bu çift, hayatın iniş yokuşları ile baş edebilme becerisine sahiptir.

 

Aslan ve İkizler

Bu iki burç, birlikte deyim yerindeyse sonsuz bir maceranın içerisindedir ve ikizler, aslanın aşırı fevriliklerini durdurabilecek tek burçtur.

 

Akrep ve Aslan

Akrep, sivri dillidir ve kıskançlığa meyillidir; ama aslan, ilgi odağı olmayı sevdiğinden bu durum, ilişkiye hareket katar.

 

BURCUNUZA GÖRE İDEAL RANDEVU ALTERNATİFLERİ

 

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