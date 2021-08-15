Aspirin maskesi ne işe yarar?

Aspirin maskesi, cilt lekelerini, sivilce ve sivilce izlerini, kırışıklıkları giderir. Ciltte pürüzsüz ve parlak bir görünüm için aspirin maskesi uygulayabilirsiniz.

Aspirinin cilde faydaları

Ciltte bulunan sivilceleri kurutur.

Ciltte enfeksiyonun yayılmasını önler.

Yağ oranını dengeler.

Gözenekleri derinlemesine temizler ve siyah nokta oluşumunu önler.

oluşumunu önler. Cildin nemli kalmasını sağlar.

Ciltteki kırışıklıkları ve sarkmaları önler.

Sivilce izlerini giderir.

Aspirin maskesi nasıl yapılır?

Nemlendirici aspirin maskesi

Malzemeler:

- 4-5 adet aspirin

- 1 tatlı kaşığı ılık su

- 1 çay kaşığı bal

Hazırlanışı:

Aspirin, ılık su ve balı bir kapta karıştırın. Karışım krem kıvamına geldiğinde yüzünüze sürün ve 15 dakika bekletin. Ardından yüzünüzü ılık su ile yıkayın.

Kırışıklık karşıtı aspirin maskesi

Malzemeler:

- 5 adet aspirin

- 1 yemek kaşığı yoğurt

- 1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:

Aspirini ufalayın, bal ve yoğurtla karıştırın. Karışımı temizlenmiş yüzünüze sürün ve 30 dakika bekletin. Ardından yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Bu maskesi haftada 1-2 defa uygulayabilirsiniz.

Peeling aspirin maskesi

Malzemeler:

- 6 adet aspirin

- 1 tatlı kaşığı limon suyu

- Karbonat

Hazırlanışı:

Aspirinleri havanda ezin ve limon suyuna ekleyin, karıştırın. Karışımı yüzünüze sürün ve 10 dakika bekletin. Ardından bir pamuğu hafif ıslatıp karbonata batırın ve yüzünüzü bu pamukla silin. Sonra yüzünüzü bol su ile yıkayın.

Leke giderici aspirin maskesi

Malzemeler:

- 3 adet aspirin

- 1 tatlı kaşığı limon suyu

- 1/3 çay kaşığı karbonat

- 1 çay kaşığı bal

- 1 yemek kaşığı süzme yoğurt

Hazırlanışı:

3 adet aspirini limon suyuyla karıştırın. Aspirin eriyince üzerine bal, süzme yoğurt ve karbonatı ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Karışımı sadece lekelerin üzerine sürün ve peeling yapar gibi hafifçe ovalayarak temizleyin. Bu maskesi haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.

Aspirin maskesi zararları