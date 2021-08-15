Aspirin maskesi nasıl yapılır?

Ağrı kesici olarak bilinen aspirinin cilt bakımında da önemli bir yeri var. İşte aspirinin cilde faydaları ve aspirin maskesi yapılışı...

Aspirin maskesi nasıl yapılır?
Güzellik
16 Ağustos 2021 Pazartesi

Aspirin maskesi ne işe yarar?

Aspirin maskesi, cilt lekelerini, sivilce ve sivilce izlerini, kırışıklıkları giderir. Ciltte pürüzsüz ve parlak bir görünüm için aspirin maskesi uygulayabilirsiniz.


Aspirinin cilde faydaları

  • Ciltte bulunan sivilceleri kurutur.

  • Ciltte enfeksiyonun yayılmasını önler.

  • Yağ oranını dengeler.

  • Gözenekleri derinlemesine temizler ve siyah nokta oluşumunu önler.

  • Cildin nemli kalmasını sağlar.

  • Ciltteki kırışıklıkları ve sarkmaları önler.

  • Sivilce izlerini giderir.

Aspirin maskesi nasıl yapılır?


Nemlendirici aspirin maskesi

Malzemeler:

- 4-5 adet aspirin

- 1 tatlı kaşığı ılık su

- 1 çay kaşığı bal


Hazırlanışı:

Aspirin, ılık su ve balı bir kapta karıştırın. Karışım krem kıvamına geldiğinde yüzünüze sürün ve 15 dakika bekletin. Ardından yüzünüzü ılık su ile yıkayın.


Kırışıklık karşıtı aspirin maskesi

Malzemeler:

- 5 adet aspirin

- 1 yemek kaşığı yoğurt

- 1 tatlı kaşığı bal


Hazırlanışı:

Aspirini ufalayın, bal ve yoğurtla karıştırın. Karışımı temizlenmiş yüzünüze sürün ve 30 dakika bekletin. Ardından yüzünüzü ılık su ile yıkayın. Bu maskesi haftada 1-2 defa uygulayabilirsiniz.


Peeling aspirin maskesi

Malzemeler:

- 6 adet aspirin

- 1 tatlı kaşığı limon suyu

- Karbonat


Hazırlanışı:

Aspirinleri havanda ezin ve limon suyuna ekleyin, karıştırın. Karışımı yüzünüze sürün ve 10 dakika bekletin. Ardından bir pamuğu hafif ıslatıp karbonata batırın ve yüzünüzü bu pamukla silin. Sonra yüzünüzü bol su ile yıkayın.


Leke giderici aspirin maskesi

Malzemeler:

- 3 adet aspirin

- 1 tatlı kaşığı limon suyu

- 1/3 çay kaşığı karbonat

- 1 çay kaşığı bal

- 1 yemek kaşığı süzme yoğurt


Hazırlanışı:

3 adet aspirini limon suyuyla karıştırın. Aspirin eriyince üzerine bal, süzme yoğurt ve karbonatı ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Karışımı sadece lekelerin üzerine sürün ve peeling yapar gibi hafifçe ovalayarak temizleyin. Bu maskesi haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.


Aspirin maskesi zararları

  • Aspirin maskesi, alerjik ve hassas ciltlerde uygulanması tehlikeli olabilir. Bu nedenle hassas ve alerjik cilt tipi olan kişiler doktora danışmadan kullanmamalıdır.

  • Aspirin maskelerinde yazan aspirin miktarından daha fazla miktar kullanmamak gerekir.

  • Aspirin maskeslerinde belirtilen kullanım sıklığından daha fazla sıklıkta kullanmak olumlu etkilerin yok olmasına neden olabilir.

  • Aspirin maskesi ciltte fazla kızarıklık ve kaşıntı oluşturursa tekrar kullanılmamalıdır.

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