Kömür maskesi nedir?

Kömür maskesinin faydalarını öğrenince mutlaka denemek isteyeceksiniz. İşte sizin içim faydalı ve bir o kadar da basit kömür maskesi tarifleri...

Kömür maskesi nedir?
Güzellik
02 Ağustos 2021 Pazartesi

Cilde birçok faydası olan kömür maskelerini her zaman satın almak zorunda değilsiniz. Aktif kömür tozu veya kapsülü edinirseniz evinizde defalarca farklı kömür maskeleri yapabilirsiniz.


Kömür maskesi ne işe yarar?

Anti-bakteriyel özelliğiyle kömür maskesi, cildi temizler ve bakteri oluşumunu önleyerek sivilceleri azaltır. Yapısının sağladığı emici özellikle, ciltteki toksinleri emerek temizler ve böcek ısırıklarının tedavisinde kullanılabilir.


Kömür maskesinin faydaları nelerdir?

  • Cildi temizler, aktif kömür cildinizdeki kirleri mıknatıs gibi çekerek temizler.

  • Sivilce oluşumumu azaltır. Sebum ve bakteri birikimi gözeneklerinizi tıkayarak sivilcelere neden olabilir. Doğal bir sivilce ilacı arıyorsanız, aktif kömür gözeneklerinizdeki bakterileri ve diğer yabancı maddeleri temizleyerek aknelere karşı savaşınızda yardımcı olabilir.

  • Fazla yağı kontrol altına alır. Aktif kömür, cildi ölü deriden arındırır ve fazla yağı emerek, cildinizin aşırı parlamadan sağlıklı ışıltı kazandırmasını sağlar.

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Kömür maskesi nasıl yapılır?

Bazı basit malzemeleri kullanarak evde kendiniz kömür maskesi yapabilirsiniz.


Killi kömür maskesi

  • 2 çay kaşığı su


  • 1 çay kaşığı aktif kömür tozu

  • 1/2 çay kaşığı bal

  • 1 damla uçucu yağ (isteğe bağlı)

Killi kömür maskesi yapılışı:

Su ve uçucu yağı (örneğin limon yağı, çay ağacı yağı veya lavanta yağı) bir kapta karıştırın. Bentonit kilini su-yağ karışımına ekleyin. Birkaç dakika bekleyerek birleşmesine izin verin. Kâseye aktif kömür tozu ve balı ekleyin. Macun kıvamına ulaşmak için tüm malzemeleri karıştırın.


Elma sirkesi ile kömür maskesi

  • 1 çay kaşığı bentonit kili

  • 1 çay kaşığı aktif kömür tozu

  • 1 çay kaşığı organik elma sirkesi

  • 3 damla çay ağacı yağı

Elma sirkesi ile kömür maskesi yapılışı:

Bir macun kıvamına gelene dek tüm malzemeleri bir kapta karıştırın ve nazikçe uygulayın.


Jelatinli kömür maskesi

  • 1 yemek kaşığı jelatin

  • 1 çay kaşığı aktif kömür tozu

  • 1/2 çay kaşığı bentonit kili

  • 2 yemek kaşığı kaynar su

Jelatinli kömür maskesi yapılışı:

Bir kaseye jelatin, aktif kömür tozu ve bentonit kili ekleyip üzerine kaynamış suya dökün. Tüm malzemeleri karıştırarak bir macun kıvamı elde edin.


Kömür maskesi nasıl uygulanır?

En iyi sonucu almak için maskeyi uygulamadan önce cildinizdeki kiri, yağı ve makyajı nazikçe temizleyin. Temizlenmemiş cilde maske uygulamak, kirleri hapseder ve maskenin cildinize nüfuz etmesini önler.


Cildiniz temizlendikten sonra parmak uçlarınızla veya bir maske fırçasıyla maskeyi yüzünüze eşit ve pürüzsüz bir şekilde yayın ve cildinize nazikçe masaj yapın. 15 dakika kurumasını bekleyin ve ardından ılık suyla durulayın. Yüzünüzü kurulayın ve cildinize uygun bir nemlendirici uygulayın.


Kömür maskesi yaparken dikkat edilmesi gerekenler

Aktif kömürü cildinizde kullanmak genellikle güvenli olsa da, aklınızda bulunması gereken birkaç güvenlik önlemi var.


  • Maskeyi aşırı kullanmayın. Haftada bir veya iki kez kullanım yeterliyken daha fazlası cildinizi kurutabilir.

  • Alerji semptomlarına karşı dikkatli olun. Maskeyi cildinize uyguladıktan sonra yanma, kaşıntı, kızarıklık veya kabarma yaşarsanız cildinizde aktif kömür kullanmayı bırakın.

  • Maskeyi gözlerinizden uzak tutun. Aktif kömür, göz yüzeyinizi çizebilir.

  • Aktif kömürün cildiniz için uygun olup olmadığından emin değilseniz, kullanmadan önce doktorunuzla görüşün.

Referanslar:

Valencia Higuera. “Want to Make Your Own Charcoal Mask? Check Out These 3 DIY Recipes” Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/diy-charcoal-mask (09.07.2019)


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