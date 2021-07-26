Arslantepe Höyüğü nerede?

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Arslantepe Höyüğü, Türkiye'nin 19. kültür varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi.

Arslantepe Höyüğü nerede?
Yaşam
27 Temmuz 2021 Salı

Milattan önce 4'üncü bin yıl boyunca Doğu Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarında devletin oluşum sürecine ve dönemin gelişmelerine tanıklık eden Arslantepe Höyüğü, 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla dünya mirası listesine girdi.


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Anıtsal mimari, idari, teknoloji ve sanat alanında dönemin iktidarına özgü gelişmelerine kaynaklık eden höyük, Mezopotamya ve çevresinde döneminin en kapsamlı kazılmış kamu komplekslerinin korunmuş örneklerinden biri olarak gösteriliyor.






Arslantepe Höyüğü'nün, Yakın Doğu'da ilk devlet toplumunun ortaya çıkışına tanıklık etmesi, bölge ekonomisini kontrol eden ve merkezi otorite uygulayan bir yönetimin ortaya çıkışına sahne olması gibi pek çok özelliği, dünya mirası listesine girmesinde komite tarafından dikkate alındı.


Arslantepe Höyüğü hakkında bilgi

Arslantepe Höyüğü veya diğer adı ile Melid, Malatya'nın 7 kilometre kuzeydoğusunda yer alan bir arkeolojik yerleşimdir. Türkiye’deki en büyük höyüklerden biridir. Höyük, Fırat üzerindeki Karakaya Baraj Gölü’nün batısındadır. 30 yükseklikteki höyük MÖ 5 bin yıllarından, MS 11. yüzyıla kadar iskan edilmiştir. Bölge MS 5. ve 6. yüzyıllarda bir Roma köyü, daha sonra da Bizans nekropolü olarak kullanılmıştır.


Türkiye UNESCO miras listesi

1. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) 1985


2. İstanbul'un Tarihi Alanları (İstanbul) 1985


3. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) 1985 (Karma Miras Alanı)


4. Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) 1986


5. Nemrut Dağı (Adıyaman) 1987


6. Hieropolis-Pamukkale (Denizli) 1988 (Karma Miras Alanı)


7. Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla) 1988


8. Safranbolu Şehri (Karabük) 1994


9. Truva Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 1998


10. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) 2011


11. Çatalhöyük Neolitik Alanı (Konya) 2012


12. Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) 2014


13. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) 2014


14. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı (Diyarbakır) 2015


15. Efes (İzmir) 2015


16. Ani Arkeolojik Alanı (Kars) 2016


17. Aphrodisias (Aydın) 2017


18. Göbeklitepe (Şanlıurfa) 2018


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