Arslantepe Höyüğü nerede?

Milattan önce 4'üncü bin yıl boyunca Doğu Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarında devletin oluşum sürecine ve dönemin gelişmelerine tanıklık eden Arslantepe Höyüğü, 44. Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla dünya mirası listesine girdi.

Anıtsal mimari, idari, teknoloji ve sanat alanında dönemin iktidarına özgü gelişmelerine kaynaklık eden höyük, Mezopotamya ve çevresinde döneminin en kapsamlı kazılmış kamu komplekslerinin korunmuş örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Arslantepe Höyüğü'nün, Yakın Doğu'da ilk devlet toplumunun ortaya çıkışına tanıklık etmesi, bölge ekonomisini kontrol eden ve merkezi otorite uygulayan bir yönetimin ortaya çıkışına sahne olması gibi pek çok özelliği, dünya mirası listesine girmesinde komite tarafından dikkate alındı.

Arslantepe Höyüğü hakkında bilgi

Arslantepe Höyüğü veya diğer adı ile Melid, Malatya'nın 7 kilometre kuzeydoğusunda yer alan bir arkeolojik yerleşimdir. Türkiye’deki en büyük höyüklerden biridir. Höyük, Fırat üzerindeki Karakaya Baraj Gölü’nün batısındadır. 30 yükseklikteki höyük MÖ 5 bin yıllarından, MS 11. yüzyıla kadar iskan edilmiştir. Bölge MS 5. ve 6. yüzyıllarda bir Roma köyü, daha sonra da Bizans nekropolü olarak kullanılmıştır.

Türkiye UNESCO miras listesi

1. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas) 1985

2. İstanbul'un Tarihi Alanları (İstanbul) 1985

3. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) 1985 (Karma Miras Alanı)

4. Hattuşa: Hitit Başkenti (Çorum) 1986

5. Nemrut Dağı (Adıyaman) 1987

6. Hieropolis-Pamukkale (Denizli) 1988 (Karma Miras Alanı)

7. Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla) 1988

8. Safranbolu Şehri (Karabük) 1994

9. Truva Arkeolojik Alanı (Çanakkale) 1998

10. Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne) 2011

11. Çatalhöyük Neolitik Alanı (Konya) 2012

12. Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğunun Doğuşu (Bursa) 2014

13. Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir) 2014

14. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı (Diyarbakır) 2015

15. Efes (İzmir) 2015

16. Ani Arkeolojik Alanı (Kars) 2016

17. Aphrodisias (Aydın) 2017

18. Göbeklitepe (Şanlıurfa) 2018