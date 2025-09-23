Araştırma: Plastik kimyasalları çocuklarda kronik hastalık riskini artırıyor

Araştırma, plastiklerdeki kimyasallara çocuklukta maruz kalmanın kalp hastalığı, obezite, kısırlık ve astım gibi kronik rahatsızlıkların riskini artırdığını ortaya koydu.

Giriş: 23 Eylül 2025 11:10 Güncelleme: 23 Eylül 2025 11:34
Araştırmacılar, plastiklerin üretiminde kullanılan bazı kimyasallara çocuklukta maruz kalmanın, uzun vadeli sağlık riskleri doğurarak kalp hastalığı, obezite, kısırlık ve astım gibi kronik hastalıklara yol açabileceğini ortaya çıkardı.


New York Üniversitesi (NYU) Langone Health Merkezi tarafından yürütülen araştırmada uzmanlar, binlerce hamile anne, fetüs ve çocuğun gözlemlendiği çalışmaları inceledi. Araştırmada, plastiği esnek yapmak için kullanılan ftalatlar, sertlik sağlamak için kullanılan bisfenoller ve malzemelerin ısıya direnmesine ve suyu itmesine yardımcı olan polifloroalkil maddeler (PFAS) olmak üzere 3 kimyasal sınıfa odaklanıldı.


Çalışmada, plastik ürünlerde kullanılan bu kimyasalların, vücudun dokularında aşırı bir iltihaplanmayı tetiklediği ve birçok bedensel süreci etkileyen hormonların işlevini bozduğu bulundu. Buna göre, kimyasalların hormon bozuklukları, bağışıklık sisteminde iltihaplanma ve beyin gelişiminde sorunlara neden olabildiği tespit edildi. Araştırmacılar, çocuklukta bu toksinlere maruz kalmanın kalp hastalığı, obezite, kısırlık ve astım gibi çok çeşitli kronik hastalıklarla ilişkili olduğunu belirtti.


Çocuk doktoru Leonardo Trasande: "Bulgularımız, plastiğin ergenliğe ve yetişkinliğe kadar yankılarını sürdüren birçok kronik hastalığın erken kökenlerindeki rolüne işaret ediyor" açıklamasında bulundu.


Trasande, plastik kapların yerine cam veya paslanmaz çelik kullanılmasının ve plastiklerin mikrodalgada veya bulaşık makinesinde kullanılmamasının faydalı olduğunu belirtti.


