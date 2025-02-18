3-6 ay bebekler için aktiviteler

Ay ay bebek aktivitelerini bir araya getirdik! İşte 3,4,5,6 aylık bebek ile yapılacak aktiviteler, 3,4,5,6 aylık bebekle oynanabilecek oyunlar...

3-6 ay bebekler için aktiviteler
Anne - Baba
Giriş: 18 Şubat 2025 12:01
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Bebeğiniz büyüyor ve muhtemelen 3-6. aylar arasında ne kadar büyük gelişimsel değişiklikler fark edeceksiniz. Bu aylar içerisinde bebeğiniz yuvarlanmaya, gevezelik etmeye ve destekle oturmaya başlayabilir. Ayrıca, gündüz uykuları arasında ve yatmadan önce biraz daha uzun süre uyanık kalabilirler. Bu, bebeğinizin bu aylarda muhtemelen 4 gündüz uykusundan 3'e geçeceği anlamına gelir. Uyanıkken bazı aktiviteler eklemek, uyanıklık pencerelerini uzatmaya ve bir gündüz uykusunu azaltmaya yardımcı olabilir.


Bu yaştaki en iyi aktiviteler, bebeğinizin etrafındaki dünyayı keşfetmesine izin verenlerdir! İşte 3-6 aylar arasında bebeklerle yapabileceğiniz eğlenceli şeyler:


3 aylık bebekler için aktiviteler

  • Uzanma ve yuvarlanma gibi hareketleri teşvik etmek için bir oyun matı veya oyun alanı kullanın.

  • Kanepenin önünde yerde otururken, bebeğinizi karnı size dönük şekilde kanepe minderine yatırın. Bu, başını kaldırıp sizi görüp sizinle etkileşime girme pratiği yapması için zaman tanır. (Her an yanlarında olduğunuzdan emin olun!)

  • “Mini Minnacık Örümcek”, “Baş, Omuzlar, Dizler ve Parmaklar” ve “Otobüsün Tekerleği” gibi hareketler içeren şarkılar söyleyin. Şarkı söylerken bebeğinizin kollarını hareket ettirmesine yardımcı olun.

  • Bebeğinizin ellerini veya ayaklarını keşfetmesini teşvik etmek için onlara dokunun veya birbirine değdirin.

  • Bebeğinizin gözleriyle hareketi takip edebilmesi için nesneleri yavaşça bebeğinizin görüş alanında hareket ettirin (onlardan yaklaşık 25 cm uzakta).

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4 aylık bebekler için aktiviteler

  • Bebeğiniz uyanıkken onunla konuşun ve şarkı söyleyin. Bebekler için eğlenceli şarkılar bulabilir veya sadece o gün ne yaptığınızı konuşabilirsiniz.

  • Karnı üstünde vakit geçirmek ve yuvarlanma egzersizleri yapmak için bir oyun matı veya oyun alanı kullanın.

  • Bebeğinize güvenli oyuncaklar verin. Çıngıraklar, diş kaşıyıcılar ve diğer bebek oyuncakları gibi şeyler, kavrama ve ağızlarıyla keşfetme pratiği yapmak için harika seçeneklerdir. Ancak pek tabii yutabileceği unsurların olmamasına dikkat edin.

  • Bebeğinize yüksek kontrastlı renk ve desenlere sahip hışırtılı kitaplar alın.

  • Bebeğinize çıngıraklar veya elinde salladığında ses çıkaran şeyler sunun

  • Bebeğinize bakmak ve onunla yüz ifadeleri yapmak için bebek aynaları kullanın.

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5 aylık bebekler için aktiviteler

  • Yürüyüşe çıkın ve yürüyüşte anlatın – Ne görüyorsunuz? Ne duyuyorsunuz? Dışarıda keşif yapmanın tadını çıkarın. Küçük çocuğunuzun çimlere ayak parmaklarıyla dokunmasına izin verin.

  • Yuvarlanmayı ve desteklenirken dik oturmayı teşvik etmek için bolca yerde vakit geçirin.

  • Hareketi teşvik etmek için oyuncakları doğrudan bebeğinizin önüne koymak yerine bebeğinizin etrafına yerleştirin.

  • Küçük çocuğunuza içinde boğulma tehlikesi olmayan rastgele nesnelerin bulunduğu küçük bir kutu verin: tenis topu, zil, kurdele, vb.

  • Saklambaç oynayın! Ellerinizi bir şeyin arkasına saklayın ve sonra çıkarın.

  • Bebeğiniz “ba” veya “da” gibi sesler çıkardığında bunları siz de tekrarlayın ve bebeğinizin karşılık verip vermediğine bakın.

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6 aylık bebekler için aktiviteler

  • Bebeğinize içinde nesneler (oyuncaklar, plastik bardaklar, bloklar) olan bir kap verin, böylece bunları içine koyma ve çıkarma alıştırması yapabilir.

  • Bebeğinizin elleri arasında nesneleri transfer etmesini sağlayan bir oyun oynayın. Bebeğiniz bunu kendi başına yapmıyorsa, aynı ele ikinci bir nesne teklif etmeyi deneyin ve ne olacağını görün!

  • Bebeğinizin aynanın önünde oturmasını sağlayın (gerekirse yardım alarak) ve kendisine ve size bakmasını sağlayın.

  • Işıklı ve sesli oyuncaklarla etkileşime geçin.

  • Bebeğinizin bol dokulu diş çıkarma oyuncaklarını keşfetmesine izin verin.

  • Karnı üstündeyken, iki eliyle yukarı itmesini veya uzanmasını teşvik eden bir oyuncak sunun. Sallanan oyuncak, top, dokun ve hisset kitabı veya Montessori dönen davul gibi şeyler bu yaş için gerçekten eğlenceli olabilir.

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Referanslar

Cara Dumaplin. "Activities for Babies (0-18 Months)". Şuradan alındı: https://takingcarababies.com/activities-for-babies-0-18-months (16.12.2024).


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Dişlik 3. ay ve sonrası bebeğiniz belirgin bir şekilde diş çıkarma sinyalleri verir. O kaşıntıları ve sancıları giderecek her türlü dişlik ise bu süreçte işinizi kolaylaştırır. Burada dikkat etmeniz gereken bebeğinizin rahatlıkla tutabileceği bir dişlik almanızdır.
Hışırtılı kitaplar Bebeğinizin görsel algısını geliştirecek ve hışırtı sesiyle dikkatini çekecek olan bu hışırtılı kitaplar tam bir kurtarıcı! Rahatlıkla ağzına sokabilecekleri ve vakit geçirebilecekleri bu kitaplardan mutlaka edinmelisiniz.
Kumaş oyuncaklar Bebeğiniz bulduğu her şeyi ağzına götürecektir bu sebeple bu tarz kumaş oyuncaklar ona epey keyif verecektir. Bu oyuncakları alırken dikkat etmeniz gereken en önemli şey üzerinde yutulacak düğme, boncuk gibi unsurların olmaması.
Aktivite yastığı Tummy time'ın olmazsa olmaz aktivite yastıkları bebeğin görsel ve dokunsal algılarını harekete geçirir ve geliştirir.
Müzikli oyuncaklar Bebeğiniz bu aylar itibari ile müzikli olan her şeyle yakından ilgilenir. Bu tarz oyuncaklar ile işitsel algısını geliştirebilirsiniz.
Flash kartlar Çeşitli duyusal kanalları harekete geçiren bu kartları bebeğinizin gelişimi için kullanabilirsiniz.

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