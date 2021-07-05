Arapsaçlı mücver tarifi

Ege otlarından arapsaçı genelde kuzu etiyle yapılsa da taze soğanlı ve maydanozlu mücveri de çok lezzetli oluyor. Yanında süzme yoğurtlu cacığın çok yakıştığı arapsaçlı mücveri Müjgan Yurtseven'in tarifiyle mutlaka denemelisiniz!

Arapsaçlı mücver tarifi
Yaşam
05 Temmuz 2021 Pazartesi

Servis: 12 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika


Arapsaçlı mücver için malzemeler:

  • 1 bağ arapsaçı

  • 5 sap taze soğan

  • Yarım demet maydanoz

  • 3 diş sarımsak, ezilmiş

  • 2 büyük veya 3 küçük yumurta

  • 2 yemek kaşığı un

  • Yarımşar çay kaşığı karabiber, pul biber ve tuz

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı




Arapsaçlı mücver yapılışı:

*Arapsaçı, taze soğan ve maydanozu yıkadıktan sonra sularından tamamen süzdürerek incecik doğrayın. Sarımsak, yumurtalar, baharatlar, tuz ve unu ilave ederek karıştırın.


*Tavaya bir yemek kaşığı zeytinyağı akıtın, orta ateşte yağ ısınınca mücverden yemek kaşığı ile tavaya aktarın. Her iki tarafı kızarana kadar pişirin. Mücver hamuru bitene kadar tavaya her defasında birer yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek kızartın.


*Sıcak veya ılıkken yanında cacık ile servis edin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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