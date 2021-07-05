Arapsaçlı mücver tarifi

Servis: 12 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Arapsaçlı mücver için malzemeler:

1 bağ arapsaçı

5 sap taze soğan

Yarım demet maydanoz

3 diş sarımsak, ezilmiş

2 büyük veya 3 küçük yumurta

2 yemek kaşığı un

Yarımşar çay kaşığı karabiber, pul biber ve tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Arapsaçlı mücver yapılışı:

*Arapsaçı, taze soğan ve maydanozu yıkadıktan sonra sularından tamamen süzdürerek incecik doğrayın. Sarımsak, yumurtalar, baharatlar, tuz ve unu ilave ederek karıştırın.

*Tavaya bir yemek kaşığı zeytinyağı akıtın, orta ateşte yağ ısınınca mücverden yemek kaşığı ile tavaya aktarın. Her iki tarafı kızarana kadar pişirin. Mücver hamuru bitene kadar tavaya her defasında birer yemek kaşığı zeytinyağı ekleyerek kızartın.

*Sıcak veya ılıkken yanında cacık ile servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...