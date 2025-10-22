Tüm küçük çabalar ileriye giden bir adımdır

Hayatta sabırlı olmak, beklemek demek değildir. Hayallerinizi gerçekleştirmeye çalışırken iyi bir tavır sürdürebilme becerisine sahip olmaktır. Bu yüzden eğer deneyecekseniz tüm zamanınızı verin ve sonuna kadar gidin. Aksi takdirde başlamanın bir anlamı yoktur. Bu dengenizi ve rahatınızı bir süreliğine bozmanıza yol açabilir. Hatta bazı durumlarda akli dengenizi. Ne yediğinizi, nerde uyuduğunuzu bilemeyeceğiniz anlamına gelebilir. Veya ilişkilerinizden fedakarlık yapmanız gerekebilir. Çok fazla yalnız zaman geçirmeniz de gerekebilir. Ancak bu yalnızlık hayallerinizi mümkün kılabilmeniz için bir hediyedir. İhtiyacınız olan yeterli alanı size bu yalnızlık verecektir. Bunun dışındaki her şey kararlılığınızı ve bunu ne kadar çok istediğinizi test etme biçimidir.



Tüm başarısızlıklara ve tuhaflıklara rağmen eğer gerçekten istiyorsanız bunu başaracaksınızdır. Attığınız her adım sizi her şeyden daha iyi hissettirecektir. Verdiğiniz mücadelelerin, hayallerinize giden yolun kendisi olduğunu farkedeceksiniz. Ve buna değecek. Bu yüzden eğer deneyecekseniz, tüm gücünüzle başlayın. Dünyada bundan daha güzel bir his yoktur. Canlı olduğunuzu farketmek.