Aralıklı oruçta hormonal dengeyi korumanın yolları

Bu içerik Diyetisyen Mehtap Yakut Yiğit tarafından kaleme alınmıştır.

Aralıklı orucun birçok sağlık yararı sunmasına rağmen, kadınlar için erkeklerden farklı olarak bazı özel dikkat gerektiren konular olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Mehtap Yakut Yiğit. Kadınların hormonal döngüleri, enerji ihtiyaçları ve stres tepkileri göz önünde bulundurularak, aralıklı oruç uygulamasında bazı uyarlamalar yapmak gerekebilir. Kadınlar için aralıklı oruç yaparken hormonal dengeyi korumak, yeterli besin alımına dikkat etmek ve stres yönetimi sağlamak büyük önem taşır. Bu yazıda bahsedilen önerilere dikkat ederek, kadınlar aralıklı orucu sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde uygulayabilirler.” dedi.

Kadınlarda hormonal denge ve aralıklı oruç

Kadınlar, hormonal döngüleri nedeniyle aralıklı oruca erkeklerden daha farklı tepki verebilirler. Özellikle adet döngüsü, menopoz ve hamilelik gibi dönemlerde hormonal değişiklikler, vücudun oruca tepkisini etkileyebilir. Örneğin, adet döngüsünün luteal fazında (adet öncesi dönem) kadınlar daha fazla enerji ve besin ihtiyacı hissedebilirler. Bu dönemlerde oruç tutmak, hormon dengesini olumsuz etkileyebilir.

Öneri: Adet döngüsünün luteal fazında oruç sürelerini kısaltmak veya tamamen oruç tutmamak, hormonal dengeyi korumaya yardımcı olabilir. Ayrıca, menopoz dönemindeki kadınlar için de özel beslenme ve oruç düzenlemeleri gerekebilir.

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Oruç süreleri: 16:8 mi, 14:10 mu?

Kadınlar için aralıklı oruca başlarken, daha kısa oruç süreleriyle başlamak ve vücudun tepkisini izlemek önemlidir. 16:8 protokolü yerine, 14:10 veya hatta 12:12 protokolü ile başlamak, vücudun adapte olmasını kolaylaştırabilir.

Öneri: Kadınlar, başlangıçta 14 saat oruç ve 10 saat yemek yeme penceresi ile başlayarak vücutlarını bu beslenme düzenine alıştırabilirler. Zamanla, vücut adapte oldukça oruç süreleri uzatılabilir.

Besin alımı ve enerji gereksinimleri

Kadınların vücut yağ yüzdesi genellikle erkeklerden daha yüksektir ve bu nedenle enerji gereksinimleri farklı olabilir. Aralıklı oruç yaparken yeterli besin ve kalori alımına özen göstermek, hormon dengesini korumak ve enerji seviyelerini yüksek tutmak için önemlidir.

Öneri: Oruç dönemi dışında, besleyici ve dengeli bir diyet uygulamak önemlidir. Yeterli protein, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller içeren bir beslenme düzeni, vücudun ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur.

Stres ve kortizol tepkisi

Kadınlar, stres hormonu olan kortizole erkeklerden daha hassas olabilirler. Uzun süreli açlık, kortizol seviyelerini artırarak stres tepkisini artırabilir ve bu da hormon dengesini bozabilir.

Öneri: Kadınlar, stres yönetimi tekniklerine (yoga, meditasyon, derin nefes egzersizleri) odaklanarak kortizol seviyelerini kontrol altında tutabilirler. Ayrıca, oruç sürelerini aşırı uzun tutmamak ve vücudu gereksiz strese maruz bırakmamak önemlidir.