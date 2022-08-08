Mutluluk nasıl satın alınır?

Para mutluluk getirir mi? Yüzyıllardır sorulan bu sorunun cevabı evet olabilir. Mutluluğa giden yolda parayı oldukça işlevsel bir araç olarak kullanmak mümkün…

Mutluluk nasıl satın alınır?
Sağlık
08 Ağustos 2022 11:19
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Para, mutluluk için gerekli olan tek şey olmasa da getirdiği imkânlar sayesinde mutlu olmayı kolaylaştırdığı da bir gerçek. Yapılan araştırmalar da belirli bir düzeye kadar zenginleşme ve mutluluğun paralel olduğunu doğruluyor ancak bu, ne kadar para o kadar mutluluk demek değil. Belirli bir seviyeden sonra paradaki artış, refahta çok da önemli bir değişiklik yaratmıyor. Yani para, belirli koşulları sağlamak için oldukça faydalı ve doğru harcanan kaynaklarla çok fazla maddiyat gerekmeden mutluluğu yakalamak mümkün.


Para nasıl mutlu eder?

Belirli bir finansal refah seviyesinin altında, daha fazla para kazanmak, mutluluğu aramanın mantıklı bir yolu olabilir. Ekonomistlerin defalarca gösterdiği gibi, refah, yoksulluk sorunlarını hafiflettiği için düşük sosyoekonomik seviyelerde gelirle birlikte yükselir. İnsanlar daha güzel beslenebilir, çocuklarını eğitebilir, başka bir deyişle mutsuzluklarını azaltabilirler.


Olumlu duyguları arttırmak ve olumsuzları azaltmak, bağımsız nörolojik süreçleri içerir ancak çoğu zaman bu aradaki fark gözden kaçabilir. Genelde insanlar paraları olmadığında mutsuz, olduğunda mutlu olduklarını hatırlarlar ve daha fazla bilgiye gerek duymazlar. Paranın mutluluğu satın aldığı ile ilgili bu yanlış yaklaşım, özellikle hayatın erken dönemlerinde veya savunmasız olduğunuzda programlanmış ve değiştirilmesi oldukça zor olabilir.


Belirli refah koşullarını sağlayıp artık para ile mutluluk alamadığınızda, bu denklemi bozmanın zamanı gelmiş demektir. Çoğunlukla, yeni bir telefon almanın veya gardırobunuzu yenilemenin, mutsuzluğunuz üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Parayı sizi daha mutlu etmesini için harcamak, henüz sahip olmasanız da geliştirmeye oldukça değer bir yetenek.


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Para nasıl harcanır?

Temel yaşam şartlarını sağladıktan sonra sahibi olduğunuz parayla ne yapacağınız size kalmış ancak, sizi en çok mutlu edecek şekilde değerlendirmek istiyorsanız maddi şeylerden uzaklaşıp manevi şeylere yönelmeniz gerekiyor. Özellikle deneyim sahibi olmak, zaman kazanmak ve başkalarının mutlu etmek için para harcamanın insanlara en çok mutluluk getiren şeyler olduğu biliniyor.


Tüm bu yaklaşımları birbirine bağlayan kilit faktöre bakıldığında ise karşımıza insanlar çıkıyor. İster tatil, ister dışarıda bir akşam yemeği olsun, bir deneyim satın alır ve sevdiğiniz biriyle paylaşırsanız mutluluğunuzu artırabilirsiniz. Arkadaşlar ve aile, mutluluğun iki temel bileşenidir ve bu insanlarla eğlenceli deneyimler, hayatın geri kalanında tadını çıkarabileceğiniz tatlı anılar kazandırır.


Aynı şekilde, birisine yapmaktan hoşlanmadığınız bir şey yapması için para öderseniz ve kazandığınız zamanı sizi mutlu edecek bir şeye harcarsanız refah düzeyinizdeki artışı hemen fark edebilirsiniz. Bu, ev temizliği gibi basit bir şey olabilir.


Paranızı bir kişiyi veya değerli bir amacı hayırsever bir şekilde desteklemek için kullanırsanız, beyniniz dopamin, serotonin ve oksitosin artışlarıyla tepki vererek ruh halinizi yükseltir.


Para harcamalarınızı dürtülerinize bıraktığınızda, çalıştığınız, kazandığınız, satın aldığınız ve sonunda daha mutlu olmayı umduğunuz ancak bulamadığınız bir memnuniyetsizlik döngüsünde sıkışıp kalabilirsiniz. Para kazanan herkes, onu biraz mutluluk satın almak için kullanabilir ve bu konuda kendini geliştirebilir.


Çok fazla paranız yoksa elinizdeki meblağı günlük hayatımızdaki stres faktörlerini ortadan kaldırmak için harcamanız zaruridir. Temel ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar şeye sahip olduğunuzda, materyalist dürtülerinizle savaşabilir ve size asıl mutluluğu veren insanlarla zaman geçirebilirsiniz. Şanslıysanız ve hala elinizde para kaldıysa, onu paylaşma ve başkalarını daha çok sevme aracına dönüştürerek bir mutluluk kaynağı haline getirebilirsiniz.



Kaynak: Arthur C. Brooks. "How to Buy Happiness". Şuradan alındı: https://www.theatlantic.com/family/archive/2021/04/money-income-buy-happiness/618601/. (15.04.2021).


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