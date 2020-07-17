Adet döneminde yaşanan fiziksel ve psikolojik değişimler

Adet döngüleri boyunca farklı hormonlar aktif olarak döngünün devamını sağlar ve bu hormonal değişimler, ruh halimizin de etkilenmesine neden olur.

Adet döneminde yaşanan fiziksel ve psikolojik değişimler
Sağlık
17 Temmuz 2020 Cuma

Menstrual döngülerin nasıl hissettiğimiz üzerinde doğrudan etkisi vardır. Döngünün belirli evrelerinde meydana gelen değişimler, enerji ve ruh hali değişimlerini daha makul hale getirir. Adet gören herkes, döngüsünü kendine özgü bir şekilde deneyimler. Bazı evrelerde gerçekten yorgun ve tembel hissederken bazen de dünya bize aitmiş ve her şeyi yapabilirmişiz gibi hissederiz.


Adet döngülerinin nasıl gerçekleştiğini anlamak, kendi sağlığımızı ve hislerimizi anlamak için de önemlidir. Adet döngüsünün 4 evresi her ay birbirini takip eder ve her evrede farklı bir modda oluruz. Bu modları anlamak, hayatımızı döngüsel doğamıza göre yaşamamızı sağlar.


1- Evre: Menstruasyon (Kış)

Kanamanızın başladığı gün, menstruasyonunuzun ve yeni döngünüzün ilk günüdür. İlk evre menstruasyon ya da adet evresi olarak tanımlanır. Bu evrede genellikle enerjimiz düşüktür, dinlenmek ve çoğunlukla evde olmak isteriz. Tıpkı kış mevsimi gibidir, diğer zamanalara göre daha sessiz ve yavaş bir evredir. Yaklaşık 3-7 gün süren menstruasyon evresi dinlenmek, rahatlamak, planlar yapmak için idealdir. Ancak adet döneminiz ağrılı geçiyorsa, planlamayı boşverip dinlenmeye odaklanmak en iyisi olacaktır.


2- Evre: Foliküler faz (İlkbahar)

Döngüde foliküler faz olarak adlandırılan evre, kanama bittikten sonra ve yumurtlamaya kadar olan zamanı ifade eder. Yükselen östrojen seviyeleri enerjimizi, odaklanma becerimizi ve özgüvenimizi de artırmaya başlar. İlkbahar ateşi uyanır. Enerjiyle dolu oluruz, özgür ve rahat hissederiz.

Adet döngüsünün ikinci evresi olan foliküler faz, yaratıcı olmak ve bazı zorluklara göğüs germek için ideal bir zamandır. İyi haberse, kanamanın bittiği gün başladığı için döngümüzdeki en uzun sayılabilecek evredir.


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3- Evre: Ovülasyon (Yaz)

Ovülasyon (yumurtlama) evresinde hormon seviyeleri artmaya devam eder ve bu da bize bir yaz mevsimi gibi sıcak ve hareketli duygular getirir. Yumurtlama zamanı güç zamanıdır ve kişisel ilişkilerimizi geliştirip aktif olmak için idealdir. Ovülasyon genellikle düzenli bir döngünün tam yarısında başlar. Bazı insanlar yumurtlama esnasında hafif bir ağrı hissedebilir ancak bu ağrı yalnızca birkaç saat sürer. Bu dönem ayrıca, doğurgan zamanımızdır ve hamile kalma şansı yüksektir.


4- Evre: Luteal faz (Sonbahar)

Adet döngüsünün son evresinde östrojen hormonu azalırken progesteron hormonu aktif hale gelmeye başlar. Bu süreçte biraz daha hassas hissetmeye başlamanız normaldir. Biraz geride durmak ve uzun uzun düşünmek isteyebiliriz. Ancak kendimize karşı şefkatli olmamız gerekir çünkü bu dönem aynı zamanda bizi kendimizi eleştirmeye de yöneltebilir. Birçok insan luteal fazı adet öncesi sendromu (PMS) ile de ilişkilendirebilir. Bu sendromun belirtileri bir sonraki menstruasyonun başlamasından 4-7 gün önce görülmeye başlanabilir.


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Referanslar:

Britta. "How do the phases of the menstrual cycle influence your mood?". Şuradan alındı: https://vulvani.com/en/what-influence-do-the-phases-of-the-menstrual-cycle-have-on-your-mood (27.11.2019)

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