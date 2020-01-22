Aralıklı oruç nedir? Aralıklı oruç faydaları nelerdir?

Günün belirli saatlerinde hiç yemek yememeye dayanan aralıklı oruç, birçok hastalığı önlemede yardımcı ve canlandırıcı bir beslenme şekli.

Aralıklı oruç, akşam belirli bir saatte yemek yemeyi tamamen bırakıp ertesi gün belirli bir saate kadar su ve kalorisiz içecekler dışında herhangi bir şey yiyip içmemeyi ifade ediyor. Yani aslında akşam yemeğinden sonra ertesi günkü kahvaltıya kadar herhangi bir şey yemediğimizde de aralıklı oruç tutmuş oluyoruz. Aralıklı oruç 10-16 saatliğine yemeyi bırakma şeklinde planlanabileceği gibi, haftanın bir veya iki günü 24 saat hiçbir şey yememek şeklinde de gerçekleştirilebiliyor. Örneğin akşam 19.00’da akşam yemeğini yedikten sonra ertesi gün 09.00’da kahvaltı edene kadar (su dışında) hiçbir şey yiyip içmezseniz, 14 saatlik bir aralıklı oruç tutmuş olursunuz. Kendi beslenme düzeninize göre uygun bir oruç saati belirleyebilir, gerektiğinde bir beslenme uzmanından destek alabilirsiniz.

Aralıklı orucun faydaları nelerdir?

Vücuttaki iltihabı azaltır

Metabolizmamız patojenik bakterilerle ve enfeksiyonlarla mücadele ederken oluşan doğal bir tepki olan iltihaplanma (enflamasyon), metabolizma dengesi sağlanmadığında kronikleşebiliyor. Kronik enflamasyon ise uzun vadede iç organ hasarına, vücut ağrılarına, hatta kansere bile zemin hazırlayabiliyor. Aralıklı oruç sırasında vücuda hiçbir besin girmemesi, sindirim sisteminin dinlenmesine fırsat veriyor ve bağırsaklarımız dinlenirken, vücuttaki enflamasyon da yatışıyor. ABD Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi’nde yapılan bir araştırmada aralıklı oruç tutarak beslenmenin vücuttaki enflamasyon oranını azaltarak meme kanseri riskini azalttığı görüldü.

Kalbi güçlendirir

Aralıklı orucun enflamasyon oranı üzerindeki etkisi, kalp hastalıklarına karşı da korunma sağlıyor. Yapılan araştırmalar aralıklı orucun trigliserid oranını azaltarak kan basıncını düşürdüğünü ve yararlı HDL kolesterolü yükselttiğini ortaya koyuyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Yine enflamasyonun azalmasına bağlı olarak aralıklı oruç, bağışıklık sisteminin de güçlenmesine yardımcı oluyor.

Kan şekerini düzenler

Aralıklı oruç insülin direncinin azalmasına yardımcı olurken metabolizmayı güçlendirir.

Kilo vermeye yardımcı olur

Kilo verememe sorunu çoğunlukla altta yatan bir hormon dengesizliği ile ilişkili olabilir. Özellikle leptin direnci oluştuğunda, beyin bedendeki yağ depolarını enerji için kullanması gerektiğine dair mesajları alamaz. Ancak aralıklı olur, leptin direncinin de düşmesine yardımcı olarak bedendeki yağın enerji olarak kullanılarak yakılmasını sağlar ve bu da kilo vermeyi kolaylaştırır.

Bilişsel işlevleri iyileştirir

Kan şekerinin düzenlenmesi ile birlikte bilişsel işlevlerde de iyileşme görülür. Araştırmalar aralıklı orucun Alzheimer ve Parkinson hastalıkları için de koruyucu olduğunu doğruluyor.

Akciğerleri korur

Aralıklı oruç oksidatif stresi azaltarak akciğerleri destekler ve astım semptomlarının azaltılmasına yardımcı olur.

Bağırsakları iyileştirir

Aralıklı orucun en etkili faydalarından biri de bağırsak sağlığını güçlendirmesidir. Bağırsaklardaki enflamasyonun azalması, IBS, ülseratif kolit ve Crohn Hastalığı gibi rahatsızlıklara karşı koruma sağlar.