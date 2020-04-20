Aralıklı oruç beyin sağlığına da iyi geliyor

Yapılan araştırmalar, günün belirli saatlerinde yemek yemeyi tamamen bırakmanın beyinde de yeni hücrelerin oluşmasına neden olarak sağlığımızı desteklediğini doğruluyor.

+ Sonra Oku
Aralıklı oruç beyinde yeni hücre oluşumuna yardımcı oluyor

Yediklerimiz ve daha da ilginci ne zaman yemek yediğimiz, beynimizin yapısını ve işlevlerini etkilerken bu bağlantı modern tıbbın en karmaşık ilişkilerinden biri olarak kabul görüyor. Yediklerimiz ve beynimiz arasındaki bu bağlantıyı anlamak hastalıklarla mücadele etmemiz, daha sağlıklı zihinlere ve daha uzun yaşama kavuşmamız için çok önemli. Özellikle aralıklı oruç (Intermittent Fasting, IF) olarak bilinen beslenme şekli, beynin hafızadan sorumlu hipokampus bölümünde yeni nöronların oluşmasını destekleyerek Alzheimer gibi hastalıklara karşı korunmamıza yardımcı olabilir.

 

Aralıklı oruç, genellikle 14 ila 18 saat boyunca yemek yemeden uygulanan bir oruç şekli. Aralıklı orucun beyinde yeni sinir hücrelerinin (nöronların) oluşumunu (nörojenez sürecini) desteklediği biliniyordu ancak bu bağlantının tam olarak nasıl işlediğine dair detaylar anlaşılamamıştı. Singapur ve Sungkyunkwan Üniversiteleri’nden araştırmacıların yürüttüğü bir çalışmada, aralıklı orucun beyni nasıl etkilediği denek fareler üzerinde 3 ay boyunca gözlemlendi ve araştırmanın sonuçları Brain and Behavior Dergisi’nde yayınlandı.

 

Araştırmada fareler 4 gruba ayrıldı. Gruplardan biri kısıtlama olmaksızın yemek yedi, ikincisi 12 saat, üçüncüsü 16 saat boyunca yemek yemedi ve dördüncü grup iki günde bir 24 saat boyunca yemek yemedi. Tüm gruplardakiler öğünlerde yaklaşık olarak aynı kaloriyi tüketti.

 

Araştırmacıların da beklediği üzere üç diyet grubunda da hipokampusta artmış nörojenez seviyeleri gözlemlendi, yani sinir hücresi üretimi gözle görülür ölçüde artmıştı. En önemli değişiklik, 16 saat oruç tutan fareler üzerinde gözlendi. Araştırmacılar neler olduğunu daha iyi anlayabilmek için belirli bir doku örneğindeki belirli proteinleri doğru şekilde tespit edebilen immünoblot analizi adı verilen bir prosedür kullandılar.

 

Yapılan analizler, hücre farklılaşması için önemli olan bir tür hücre iletişimini sağlayan Notch sinyal yolu aktivasyonunun arttığını, kök hücre gibi olgunlaşmamış hücrelerin kalıcı bir form ve işlev kazandığını ortaya koydu. İnsanlarda Notch sinyal yolu, hipokampustaki nöroplastisite ile ilişkili, yani yeni sinirsel bağlantılar yaratılarak hafıza için daha çok yer açılmasını destekliyor.

 

Beslenme şeklimizin beynimizin yapısını ve işlevini nasıl etkilediğini tam olarak anlamadan önce hala gidilecek çok yol var ancak bunun gibi çalışmalar, hafızamızı ve bilişsel işlevlerimizi korurken daha sağlıklı ve uzun yaşamak için daha bilinçli kararlar vermemize yardımcı olabilir.

 

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? ARALIKLI ORUÇ FAYDALARI NELERDİR? Günün belirli saatlerinde hiç ye... BEYİN SAĞLIĞI İÇİN ÖNCE MUTLULUK Mutsuzluk ve beyin arasında doğr...

 

Referanslar:

Christian Rigg. "Intermittent fasting might boost the creation of new neurons in a key brain structure". Şuradan alındı: https://www.psypost.org/2020/04/intermittent-fasting-might-boost-the-creation-of-new-neurons-in-a-key-brain-structure-56348 (2.04.2020)

Araştırma: Intermittent fasting increases adult hippocampal neurogenesis, Sang‐Ha Baik, Vismitha Rajeev, David Yang‐Wei Fann, Dong‐Gyu Jo, and Thiruma V. Arumugam.

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Koronavirüs: Kanser, kalp ve tansiyon hastalarının bilmesi gerekenler
Koronavirüs: Kanser, kalp ve tansiyon hastalarının bilmesi gerekenler
Yüzümüze dokunup durmayı nasıl bırakacağız?
Yüzümüze dokunup durmayı nasıl bırakacağız?
“Zor zamanlarda kendini sevmek”
“Zor zamanlarda kendini sevmek”
Salgın sırasında akıl sağlığımızı dengelemenin yolları
Salgın sırasında akıl sağlığımızı dengelemenin yolları
Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 alkali yiyecek
Bağışıklık sistemini güçlendiren 7 alkali yiyecek
Yediğiniz yiyecek mi, yoksa duygularınız mı?
Yediğiniz yiyecek mi, yoksa duygularınız mı?
Test: Duygusal yiyici misiniz?
Test: Duygusal yiyici misiniz?
Amenore nedir? Amenore neden olur?
Amenore nedir? Amenore neden olur?

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Evde oda parfümü yapımı
    Evde oda parfümü yapımı

    Süresi : 00:23 İzlenme : 1691

  • Rüyalar hakkında bilinmeyenler
    Rüyalar hakkında bilinmeyenler

    Süresi : 01:34 İzlenme : 4172

  • Oje sağlığa zararlı mı?
    Oje sağlığa zararlı mı?

    Süresi : İzlenme : 5376

  • Ayaktaki basınç noktaları
    Ayaktaki basınç noktaları

    Süresi : 01:04 İzlenme : 13386

  • Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl kısıtlayabiliriz?
    Çocuklarda TV ve tablet kullanımını nasıl...

    Süresi : 03:47 İzlenme : 1384

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X