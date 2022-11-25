Antep fıstıklı biskotti tarifi

Biskotti (Biscotti) İtalyan mutfağına ait leziz bir bisküvi çeşitine verilen ad... Biscotti kelime anlamı iki kere pişirilmiş demektir. Hamur rulo halinde hazırlanıp pişiriliyor, fırından aldıktan sonra ılınınca ince dilimler halinde kesilip tekrar fırında kurutuluyor.

Hamuruna çikolata, üzüm, badem gibi dilediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Aşağıda Antep fıstık ve kuş üzümü ile hazırladığım tarifi veriyorum...

Servis: 35 - 40 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 + 15 dakika

Malzemeler:

100 gr file Antep fıstığı

50 gr kuş üzümü

50 gr tereyağı, eritilmiş

2 yumurta

100 gr toz şeker

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

250 gr un

1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

*Antep fıstığı ve kuş üzümünü küçük bir kap içerisinde karıştırıp kenarda bekletin.

*Eritilip soğutulmuş tereyağını yoğurma kabına alın, yumurtalar, toz şeker, vanilya özütü ve rendelenmiş portakal kabuğunu ilave edip el çırpıcısı ile iyice karıştırın. Un ve kabartma tozunu eleyerek sıvı karışıma ekleyin ve hamur toparlanana kadar elinizle yoğurun. Antep fıstık & kuş üzümlü karışımı hamura ekleyip hamur içinde eşit dağılana kadar yoğurun.

*Hamuru iki parçaya ayırıp her biri 20 cm uzunluğunda olacak gibi rulo yaparak pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. 180 derecede 10 dakika önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra ılınınca keskin bir bıçak yardımıyla 2 cm kalınlığında olacak gibi dilimlere ayırarak tekrar fırın tepsisine sıralayın. Fırın ısını 160 dereceye düşürerek 15 dakika kadar kurutup, soğuyana kadar tepside bekletin.

Kısa bir not:

*Biskottileri kapalı kapta bir hafta kadar saklayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...