Çocuğunuza vücuduyla barışık olmayı nasıl öğretirsiniz?

Vücudumuza dair algımız hayat kalitemiz açısından belirleyicidir. Kültürün dayattığı güzellik algısının çocuklarımızın hayatını zorlaştırmaması için onlara rehberlik edebiliriz.

Kızınız çok kilolu olduğunu mu düşünüyor? Oğlunuz yeterince kaslı olmadığı konusunda endişeli mi? Olumsuz bir vücut algısına sahip olmak, beslenme bozukluklarının tanımlayıcı karakteristiklerindendir. Ayrıca aşırı kilolu çocukların deneyimledikleri sosyal ve duygusal güçlüklere katkıda bulunur. Çocuklar kendi bedenlerini sevmediklerinde, sağlıksız diyetlere ya da kusmak gibi yöntemlere başvurabilirler. Hatta tamamen pes edip kilo almaya başlayarak diğer çocuklardan ve aktivitelerden uzak durabilirler. Beden algısı, özellikle de çocukluk döneminde özgüven gelişiminin önemli bir parçasıdır. Fazla kilolu ya da zayıf olduğunuzu düşünürken kendinizi iyi hissetmek, pek de kolay bir şey değil.

Çocuğunuzun kilo aldığından endişelenen bir ebeveynseniz eğer, çocuğunuzu kendini kötü hissetmesine sebep olmadan kilo vermeye nasıl teşvik edebilirsiniz?

Bir çocuğu diyete başlatmak ya da şaka yollu bile olsa kilosu hakkında yorum yapmak iyi sonuçlar doğurmaz. Kilo konusunda konuşmaktansa, sağlıklı beslenmeye ya da keyif verici fiziksel aktivitelere yönlendirmek daha doğru bir yöntemdir. Birçok zayıf çocuk da beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını geliştirebilir; dolayısıyla aşırı kilolu çocuğunuzu, kendinden daha zayıf kardeşleri varsa eğer, onlardan ayırmamış olursunuz.

Yapabileceğiniz en yardımcı şeylerden biri, kendi vücudunuz hakkında nasıl hissettiğinizi değerlendirmektir.

Memnun değilseniz, fazla kilolu olduğunuz düşünüyor ya da vücudunuzun bazı bölgelerinden hoşlanmıyorsanız, tatminsizliğinizi göstermediğinizden emin olun. Örneğin kız çocukları annelerinden “Bu, kalçalarımı büyük gösteriyor mu?” gibi şeyler duymamalı ya da babalar oğullarının yanında kendi bira göbekleri hakkında negatif yorumlarda bulunmamalı. Vücudunuzdan hoşlanmıyorsanız eğer, kendi beden algınızla ilgili profesyonel bir destek alma vaktiniz gelmiştir; unutmayın çocuklar sizin ne dediğinizi değil nasıl olduğunuzu kopyalarlar.

Mesela pozitif bir değişim sağladığınızda gururunuzu ifade etmekten kaçınmayın. Bırakın çocuğunuz sizden spor yaptığınız ya da sağlıklı gıda tercihlerinde bulunduğunuz için memnun olduğunuzu duysun.

Kızınız ergenliğin eşiğindeyse, hele de bu döneme biraz erken giriyorsa, şekillenen bedeninin kilo aldığının kanıtı olduğunu düşünmeye başlayabilir. Vücudundaki değişimlerin kilo aldığının değil, bir kadına dönüştüğünün işareti olduğunu anlamasına yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğunuz vücudunun belirli bir bölgesi yüzünden stres altındaysa eğer, ona beden şeklinin çoğunlukla kalıtsal olduğunu açıklayın. Kilo vermek, geniş kalçalar üzerinde çok az bir etkiye sahip olabilir. Çocuğunuzun, “mükemmel” bir vücuda sahip olmaksızın dahi sağlıklı ve çekici olabileceğini anlamasına yardımcı olun. Güçlü kolları ya da güzel gülüşü gibi çekici özelliklerine vurgu yaparak hoşuna gitmeyen diğer bölgelerine minimum düzeyde odaklanmasını sağlayabilirsiniz. Benzer figüre sahip olup yine de çok sevilen bir arkadaşından ya da bir aile üyesinden de bahsedebilirsiniz. Genetik, bedenimizi ne kadar değiştirebileceğimizi sınırlandırabilir; ancak onun hakkındaki düşüncelerimizi belirleyemez.

Büyük beden mankenlerden beden olumlama mesajı