Göz bandı ile uyumanın 7 faydası

Nasıl daha güzel bir gece uykusu uyuduğunuzu sorsak, herkes farklı bir cevap verir. Kesin bir cevap yok, bu yüzden doğal olarak herkesin kendi yaklaşımı var. Bazı insanlar için her şey, odanın doğru sıcaklıkta olmasıyla ilgilidir. Bazıları ise, kaygıyı azaltmak için ağır battaniyeler kullanır. Bazıları da bir klasik cevap olan göz bandı takmak olduğunu söyler. Ancak ister inanın ister inanmayın, gerçekten avantajları da bulunmaktadır.

Göz bandı almadan satın almadan önce kumaşına dikkat etmelisiniz. Dermatolog Joshua Zeichner, "Mikroskobik düzeyde cilt bariyerinde daha yumuşak ve nazik olduğu gösterilen ipek gibi doğal liflere sahip olan bantları tercih etmlisiniz. Polyester gibi sentetik kumaşlı olanlardan kaçınmaya çalışın. Bununla birlikte, göz bandını düzenli olarak temizlemeyi unutmayın. Sonuçta tüm gece yüzünüzde ve gözünüzde. Tıpkı ciltle doğrudan temas eden herhangi bir giysi gibi, düzenli olarak yıkanması gerekiyor. Özellikle yatmadan önce yüzünüzü yıkamadıysanız ya da aşırı terleme varsa maskeyi her gün yıkamanız gerekebilir.

Uyku bilimi koçu David Rubin ise; "Bir uyku bandı satın almadan önce, kayışının nereye uzanacağını, uyku pozisyonunuzu ve ihtiyacınız olan boyutu düşünün. Hassas kulaklarınız varsa ya da yan uyuyan biriyseniz, fazladan baskıyı önlemek için kulakların üzerine çarpan bir kayışa sahip bir bant satın alın. Uyurken pozisyon değiştirirseniz, daha sıkı oturan, ayarlanabilir askılı bir bant tercih etmelisiniz. Ve kendinize iyi bir uyku bandı bulduğunuzda, çok sıkı bağlamamaya dikkat edin. Çünkü göz bandı sıkı bağlamak cilt kırışıklığına ve travmasına yol açabilir" açıklamasında bulundu. Sağlıklı bir uyku için yapmanız gerekenler yazısını okumak için tıklayınız...

1. Siz uyurken cildinizi korur

Geceleri dönüp durduğumuzda, aslında cildimizi yastıklarımıza, çarşaflarımıza ve battaniyelerimize sürtünüyoruz. Göz bandı takmak, sürtünmeden kaynaklanan herhangi bir cilt hasarını önlemek için neredeyse koruyucu bir tabaka görevi görebilir. Uyuduğumuzda cildimizle çarşaflarımız arasında sürtünme kuvvetleri oluşur. Bu, cilt bariyerinin bozulmasına ve iltihaplanmasına yol açan tabakalara cildin sürtünmesi olabileceği anlamına gelir. Ayrıca cildin fiziksel olarak katlanması da olabilir, bu da kırışmaya katkıda bulunur. Unutmayın, gözlerimizin etrafındaki cilt çok hassastır.

2. Anksiyete ya da gerginliği azaltabilir

Yüzünüzde gerginlik varsa, baş ağrısı ya da migrene yatkınsanız, bazı göz bantları bu belirtilerinizi hafifletmeye yardımcı olabilir. Ağırlıklı bir göz bandı, genellikle bazı insanların uykuya daldıklarında rahatlatıcı bulduğu bir sıkıştırma sunan küçük mikro tanecikler içerir. Bu maskeler yüzünüze hafif bir basınç uygular, bu da göz çevresindeki gerginliğin yanı sıra gece baş ağrıları veya migren için yardımcı olabilir.

3. Hareket halindeyken uykunuzu iyileştirir

Seyahat ederken ne kadar plan yaparsanız yapın veya yeni bir programa uyum sağlamaya çalışın, hareket halindeyken kesintisiz uyku elde etmek zordur. Göz bantları, farklı ortamlarda normallik hissi ve daha sağlıklı uyku sunabilir. Uyku maskeleri taşınabilir olduğundan, uçakta ve seyahat sırasında daha iyi uyumanıza neden olur.

4. Şişkinliği azaltmaya yardımcı olur

Bütün gece ayakta kalmanın klişe işareti, şiş bir yüz ve koyu halkalardır. Peki ya bunun için bir uyku maskesi olduğunu söylesek? Ağırlıklı göz maskeleri, gözlerin altındaki cilde fiziksel baskı uygular ve şişkinliğe katkıda bulunan fazla sıvıyı giderir. Bu, şişliklerin sonucu oldukları sürece, koyu halkaları bir dereceye kadar iyileştirebilir. Ayrıca, soğutma göz maskelerinin kan damarlarını daraltarak şişkinliği gidermeye yardımcı olabileceğini de belirtiyor.

5. REM uykunuzu artırabilir

Göz bantları, dış ışıktan rahatsız olmamanız nedeniyle genel olarak genel uykuyu iyileştiren tam bir karanlık sağlayabilir. Daha az gece kesintisi, muhtemelen daha fazla REM uykusu alacağınız anlamına geliyor. Uyku süremizin yaklaşık %25'ini oluşturan, rüyalarımızın çoğunun gerçekleştiği uyku aşaması olarak tanımlıyor. REM çok önemlidir çünkü beynin öğrenme ve hafıza ile ilgili alanlarını uyarır.

6. Her yerde tam karanlık sağlar

Uyumanızı engelleyen herhangi bir şey gerçekten kötü sonuçlara neden olabilir. Çevrenize duyarlıysanız, uyku maskeleri biraz rahatlama sağlayabilir. Aramanız gereken ilk şey, karartma koşullarına mümkün olduğunca yakın bir maskedir. Amaç, dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmaktır.

7. Cilt bariyerinin iyileşmesini sağlar

Cldimiz, gün içinde görmüş olabileceği hasarlardan kendini iyileştirmek için uykuyu bir fırsat olarak kullanır. Bu, tam bir gece uykusu almanın aslında estetik faydaları olduğu anlamına gelir. Uyumadığınız zaman, kortizol seviyeleri yüksek kalır ve bu da yara iyileşmesini engelleyebilir, cilt bariyerinin bozulmasına katkıda bulunabilir ve hatta sivilcelerin çıkmasına neden olabilir. Bu, cilt iltihabına ve erken yaşlanmaya dönüşür.

