Evinizi daha güvenlikli bir hale getirmek için...

Yangın, boru patlaması, hırsızlık... Evinizde yaşamanız muhtemel olan sorunların önüne geçmenin bazı yolları var. İşte daha güvenli bir ev için yapmanız gerekenler...

Yaşam
Giriş: 23 Ocak 2025 16:00
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  • Evlerde yangın ihtimaline karşı alınması gereken önlemler nelerdir?

    Duman ve yangın dedektörleri kurmak

    Her odada ve koridorlarda yangın dedektörleri yerleştirin. Düzenli olarak pillerini kontrol edin.

    Yangın söndürücü bulundurmak

    Evinizde en az bir yangın söndürücü bulundurun ve nasıl kullanılacağını öğrenin. Özellikle mutfakta erişilebilir bir yerde olmalı.

    Elektrik tesisatı kontrolü yapmak

    Elektrik sisteminizi düzenli olarak bir uzman tarafından kontrol ettirin. Eskiyen kablolar ve prizler yangın riski oluşturabilir.

    Mutfağa dikkat

    Ocağı veya fırını açık bırakmayın. Gaz kaçağı riskine karşı ocak kapakları sağlam olmalı. Gaz dedektörü kullanımı ek bir güvenlik sağlar.

    Yangın çıkış planı

    Ailenizle birlikte bir tahliye planı oluşturun ve belirli aralıklarla tatbikat yapın.

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  • Evlerde su baskını ihtimaline karşı alınması gereken önlemler nelerdir?

    Su kaçağı dedektörleri

    Lavabo altlarına ve su tesisatına yakın yerlere su kaçağı algılayıcı cihazlar yerleştirin.

    Ana su vanası kontrolü

    Ana su vanasının yerini öğrenin ve acil durumlarda hızlıca kapatabilmek için erişilebilir olduğundan emin olun.

    Tesisat bakımı

    Su tesisatınızı düzenli olarak kontrol ettirin. Eskiyen boruları yenilemek su baskını riskini azaltır.

    Eşyaların yerleşimi

    Değerli eşyaları ve elektronik cihazları suyun zarar verebileceği yerlerden uzak tutun. Alt katlarda su geçirmez saklama kutuları kullanın.

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  • Evlerde gaz kaçağı ihtimaline karşı alınması gereken önlemler nelerdir?

    Gaz dedektörleri

    Doğal gaz kullanıyorsanız gaz kaçağını algılayan dedektörler taktırın.

    Havalandırma

    Gaz kullanılan alanların iyi havalandırıldığından emin olun.

    Gaz tesisatı kontrolü

    esisatınızı yılda bir kez uzman bir teknik servise kontrol ettirin. Eskiyen bağlantılar patlama riski yaratabilir.

    Ocağı kapatma alışkanlığı

    Ocakları kullanmadığınız zaman kapatmayı alışkanlık haline getirin. Tüp kullanıyorsanız tüpün vanasını her kullanımdan sonra kapatın.

    Çakmak ve kibrit güvenliği

    Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın ve rastgele kullanımını önleyin.

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  • Evlerde elektrik ve sigorta güvenliği ile ilgili alınması gereken önlemler nelerdir?

    Aşırı akım koruyucular

    Elektrik hatlarındaki dalgalanmaları önlemek için aşırı akım koruyucu prizler ve parafudr kullanın.

    Sigorta kutusu

    Sigorta sisteminizin düzgün çalıştığını kontrol edin. Elektrik yükünü karşılayamayan sigortalar yangın ve patlama riski oluşturabilir.

    Topraklama

    Tüm elektrikli cihazların topraklama bağlantılarının uygun olduğundan emin olun.

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  • Evlerde acil durum hazırlığı olarak ne yapılır?

    İlk yardım ve tahliye kitleri hazırlamak

    Yangın, su basması veya patlama durumları için ilk yardım çantası, el feneri, yedek pil, battaniye ve temel ihtiyaçların bulunduğu bir tahliye kiti hazırlayın.

    Acil durum numaralarını bilmek

    İtfaiye, polis, ambulans gibi acil durum telefon numaralarını kolay erişilebilir bir yere not edin.

    Sigorta poliçesi

    Eviniz ve eşyalarınız için kapsamlı bir sigorta yaptırın. Yangın, su baskını ve patlama gibi durumlara karşı poliçenin neleri kapsadığını kontrol edin ve gerekirse teminatları artırın.

    Akıllı güvenlik sistemleri

    Yangın, gaz ve su kaçağını algılayan akıllı cihazlar kullanabilirsiniz. Bu sistemler acil bir durumda telefonunuza bildirim gönderebilir.

    Uzaktan erişim

    Akıllı prizler ve uzaktan kapatılabilen gaz veya su vanaları, evde olmadığınızda bile kontrol sağlayabilir.

    Kamera sistemleri

    Hem iç hem de dış mekanlarda güvenlik kameraları kullanarak oluşabilecek riskleri önceden fark edebilirsiniz.

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  • Evlerde hırsızlığa karşı alınabilecek önlemler nelerdir?

    Alarm sistemi

    Evinize güvenilir bir alarm sistemi taktırın. Hırsızlık girişiminde hem caydırıcıdır hem de hızlı müdahaleyi sağlar.

    Güvenlik kameraları

    Görünen noktalara güvenlik kameraları yerleştirin. Özellikle giriş kapısı, pencere ve arka bahçenizi izleyen kameralar tercih edin.

    Akıllı kapı zilleri

    Kameralı ve internet bağlantılı akıllı kapı zilleri, kimin kapınızda olduğunu görmenizi sağlar.

    Güçlü kilitler

    Kapılarda güvenli ve sertifikalı kilit sistemleri kullanın. Çelik kapı tercih etmek güvenliği artırır.

    Pencere kilitleri

    Özellikle zemin kattaki pencerelere güvenlik kilitleri veya demir parmaklıklar taktırın.

    Değerli eşyaları saklama

    Mücevher, para ve elektronik cihazları kasada muhafaza edin.

    Sosyal medya paylaşımı

    Tatile gittiğinizde konumunuzu ve planlarınızı sosyal medyada paylaşmaktan kaçının.

    Komşularla iletişim

    Güvenilir komşularınıza evde olmadığınızda göz kulak olmalarını rica edin.

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