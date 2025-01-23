Evinizi daha güvenlikli bir hale getirmek için...

Evlerde acil durum hazırlığı olarak ne yapılır?

İlk yardım ve tahliye kitleri hazırlamak

Yangın, su basması veya patlama durumları için ilk yardım çantası, el feneri, yedek pil, battaniye ve temel ihtiyaçların bulunduğu bir tahliye kiti hazırlayın.

Acil durum numaralarını bilmek

İtfaiye, polis, ambulans gibi acil durum telefon numaralarını kolay erişilebilir bir yere not edin.

Sigorta poliçesi

Eviniz ve eşyalarınız için kapsamlı bir sigorta yaptırın. Yangın, su baskını ve patlama gibi durumlara karşı poliçenin neleri kapsadığını kontrol edin ve gerekirse teminatları artırın.

Akıllı güvenlik sistemleri

Yangın, gaz ve su kaçağını algılayan akıllı cihazlar kullanabilirsiniz. Bu sistemler acil bir durumda telefonunuza bildirim gönderebilir.

Uzaktan erişim

Akıllı prizler ve uzaktan kapatılabilen gaz veya su vanaları, evde olmadığınızda bile kontrol sağlayabilir.

Kamera sistemleri

Hem iç hem de dış mekanlarda güvenlik kameraları kullanarak oluşabilecek riskleri önceden fark edebilirsiniz.