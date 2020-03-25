Çocuk gelişiminde oyun ve oyuncak seçimi

Ay ve yaş grubuna özel çocuk oyunları ve çocuk oyuncakları rehberi hazırladık!

Oyun oynamak neden önemlidir?

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Alkan Ersoy oyun oynamanın çocuklar üzerindeki etkilerini anlattı.

Oyunun çocuğun beslenme, uyku kadar temel bir gereksinimi olduğuna aynı zamanda yaşamı öğrenme aracı şeklinde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, aileleri çocuklarına doğru oyuncaklar seçmeleri ve onları gelişimlerine uygun doğru oyunlara yönlendirmeleri konusunda uyarıyor.

Çocuklar merak uyandıran oyunlar yoluyla keşifler yaparak doğal ortam içerisinde pek çok konuda doğrudan bilgi edinir. Anlama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme ve yaratıcılık becerileri gelişir. Çünkü oynanan oyunların içerisinde duyu-motor, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim ile dil, estetik gelişimiyle ilgili birçok etkinlik söz konusudur.

Oyuncak alırken nelere dikkat etmeli?

Çocukların büyürken geçirdikleri aşamalara uygun oyun ve oyuncak seçimi önemlidir. Çocuklar büyüdükçe oyunları da çeşitlenir ve gelişir. Çocuklar arasında bireysel farklılıklar olması nedeniyle çocuklar ‘şu yaşlarda şöyle oynar ya da şu tür oyunlar oynar’ demek yerine oyun becerilerini kazanmada geçtikleri aşamaları göz önünde bulundurarak hareket etmek daha doğru olacaktır.

Çocuklar, bebeklik döneminde hiçbir şey yapmaksızın dururlarken daha sonra tek başlarına oyun oynamaya başlar. Bu arada diğer çocukların ne yaptığını, ne ile oynadığını gözler ve bu gözlemlerini kendi oyunlarına aktarır konuma gelirler. Ancak yanında bir başka oyun arkadaşı olsa dahi onunla sadece ortamı paylaşır ama gelişimsel olarak onunla birlikte oynama özelliğini gösteremez. Sonraki aşamada ise oyun arkadaşına sorular sormaya başlar, oyun materyallerini paylaşır ama hala oyunun kesin kuralları yoktur. Oyuna başlamadan önce kuralları beraber oluşturma ve bu kurallara uyma ise daha sonra gelen aşamadır. Yaklaşık olarak üç yaştan itibaren diğer çocuklarla etkileşime girerek alma-verme karşılıklı ilişki ve paylaşma gibi sosyal kurallar çocukların oyunlarında görülmeye başlanır.

Uzmanından ebeveynlere tavsiyeler:

Çocuğa deneyimlerini aktarabilmesi için yaş ve gelişim düzeyine uygun oyun ortamı ve oyuncaklar sunulmalıdır. Hazırlanan ortam çocuğun gereksinimlerini karşılamalıdır.

Çocuk çevresini gözlemleyerek ve bu gözlemleri oyunlarında taklit ederek deneyim kazandığı için yetişkinlerin çocuğa her konuda iyi örnek olmaları gerekir.

Yetişkin çocuk oynarken onu gözlemlemelidir.

Çocuğun sahip olduğu yanlış deneyimler yetişkin rehberliğinde düzeltilmelidir. Doğru deneyimler ise pekiştirilmelidir.

Çocuğun yaratıcılığını ve hayal gücünü desteklemek için farklı oyuncaklar ve materyaller de sağlanmalıdır.

Gümrük Bakanlığı, aileleri çocuklarına oyuncak alırken dikkat etmesi gerekenler konusunda uyarıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı Tüketici Genel Müdürlüğü, büyük çocuklar için alınmış oyuncakların, evdeki küçük çocuk için tehlikeli olabileceğini belirterek, ailelere şu uyarılarda bulundu:

Kırılmış veya bozulmuş oyuncakları atın.

Çocuğunuzun oyuncağın ambalajı ya da poşetiyle oynamasına izin vermeyin.

Mıknatıslı oyuncakları 6 yaşından küçük çocuklarınızdan uzak tutun.

Yüksek sesli oyuncakların kullanımı çocuklarda işitme kaybına neden olabilir. Pilleri çıkarılarak veya hoparlörün üzeri bantla kapatılarak kullanılmalı.

Üzerinde CE işareti bulunan oyuncakları satın alın.

Yaş gruplarına özel oyuncak seçimi



İlk oyuncaklar görme ve işitme duyularına hitap etmeli. Doğumdan itibaren bebeğiniz ses, şekil ve renklere karşı çok hassas. Dolayısıyla ilk oyuncakları öncelikle görme ve işitme duyularına yönelik oyuncaklar olmalı. Renkli çıngıraklar, dönenceler ses çıkartan oyuncaklar gibi.

Oturmayı başardıktan sonra çevresi genişleyen miniğinizin oyuncakları arasında ilk sırayı küpler ve çıngıraklar alır. Bu dönemde avuç ile kavradığını göz önüne alarak avucuna sığacak büyüklükte parçaları olan oyuncaklar seçin. Ayrıca yutamayacağı, burun deliğine sokamayacağı oyuncaklar almasına özen gösterin. Yaralanmayacağı, emniyetli oyuncaklar olmasına dikkat edin.

Çocuklar oyuncak diye beğendiği nesnelere yönelebilir bazen çocuğunuzun oynadığı şey oyuncak olmayabilir. Bir tülbent, bir battaniye ya da yanından ayırmadığı küçük yastık oyuncak yerine geçebilir. Ondan ayrılmak istemez ve sürekli yanında gezdirir. Onu bırakmasını söylerseniz asla bırakmaz. Bir yerde unutursa ağlama krizine girer.

Yürümeye başlama ile birlikte oyuncaklardan çok ev eşyaları dikkatini çeker. Bebeğiniz için ulaşabildiği alanları keşfetmek şu sıralar önemli. Küplerle kule yapmak, oyuncak parçalarını bir yerden bir yere taşımak, nesneleri yer değiştirmek onu eğlendirir. Keşfetmesine izin verin.

Bu dönemde hareketin amacından çok, yapılmasından doğan keyif ön plana çıkar. Parmaklarının gelişimi de arttığından büyükn parçalı, takılıp çıkarabilecek lego türü oyuncaklar yararlı olur. Yürüme davranışını destekleyecek çekip itebileceği tekerlekli oyuncaklar ilgisini çeker. Topla oynamak da hareket gelişimlerine yardımcı olur.

Bebeğin aylarına göre oyunlar

1–4 aylık dönemde oyun

ilk aylarda bebekler doğuştan geliştirmiş oldukları refleks tepkilerini geliştirerek çevresindeki insan ve objelere bakar. El kol hareketleri geliştikçe yakalamaya çalışır ve yakalayabildiklerini inceler. 1–4 aylık bebekler, beşiğine asılan bir oyuncağın hareketlerini fark edebilir. Oyunlarında keşfetmek ön plandadır. Hoşuna giden hareketleri tekrarlar. Çevresindeki oyuncağı, eşyayı çekerek, sağa sola çarparak tanımaya çalışır. Vücudu da oyuncak gibidir. Parmaklarını, ayaklarını inceler.

4–8 aylık dönemde oyun

4–8 aylar arası neden sonuç ilişkilerini ayırt etme becerisi başlar. Hareketlerinin yarattığı sonuçları görmek ister. Örneğin beşiğin kenarındaki ipe tesadüfen dokunduğunda ipin sallandığını ve ses çıkardığını fark ederse daha sonraları ses duyabilmek için ipi çekmeye başlar.

8–12 aylık dönemde oyun

Bedensel gelişime paralel olarak bu aylarda hareketlerinde artış ve farklılık gözlenir. Neden ve sonuçları daha iyi ayırt etmeye başlar. Hedeflediği sonuçla arasına engel girerse bu engeli ortadan kaldırır. Örneğin oyuncağı sakladığınızda onu arar. Ayakta durma, yürüme, tırmanma gibi hareketleri başarır. Bu hareketler, mükemmel olana kadar oyun niteliğindedir ve sürekli tekrarlar.

18–24 aylık dönemde oyun

Çocuğunuz 1 yaşına geldiğinde dış dünya ile yoğun ilişki kurmaya başlar. Bu durumu 2 yaşında artar. Annesi ile kurmuş olduğu ilişkinin içinde artık diğer kişiler de yer alır, ama tabii annenin ilişkideki değeri ve ağırlığı hep vardır.

Bu aylarda parmaklarını daha etkin kullanmaya başlayacaklarından çok fonksiyonlu oyuncaklar almaya başlayabilirsiniz. Örneğin bebek, araba gibi oyuncaklar tek işleve sahiptir ve duygusal gelişimi için idealdir. Birden fazla fonksiyona sahip oyuncaklarsa zihinsel yeteneklerini artırmak için önemli. Bu dönemde onun için legolar, parçalara ayrılan ve sonrasında birleştirilebilen fonksiyonlara sahip oyuncakları tercih edebilirsiniz.

24–36 aylık dönemde oyun

Bu aylar arasında çocuklar hayal gücüne dayalı oyunlar geliştirir. Buı nedenle çocuğun kendi kendine yeni bir şeyler oluşturacağı malzemeleri tercih edin. Oyun hamurları, kum, su, gazete kağıdı, tahta ya da plastik çekiç, tornavida, keskin olmayan makas, boyalar, kağıtlar, boyama kitaplarını tercih edebilirsiniz. Bu dönem ve sonrasında çocuğunuza sunulan oyuncakların doğal malzemeler olması hem de kendini ifade etmesine daha fazla fırsat verecektir.

6–9 aylık bebeklere hangi oyuncaklar alınabilir?

Bebeğiniz gitgide daha enerjik olmakta. Artık eline bir kaşık alıp tencere ve tavalara vurabiliyor, çıngırakları büyük bir heyecanla sallıyor. İki oyuncağı aynı anda eline alıp birbirlerine çarpıştırıyor. Gelişen el becerilerinden dolayı hareketleri daha kesin. Yere düşen bir üzümü yerden alabiliyor. Göremeyip hissetmese de bazı objelerin varlığından haberdar. En sevdiği hayvanı göremezse onu aramaya çıkabilir. Bunun anlamı artık eşyaları saklama oyunları oynayabilirsiniz. Dikkati üzerindeyken oyuncak ayısını bulabileceği bir yere saklayın, bulacaktır. Bebeğinizin ayaklanmaya başladığı aylardayız. Oturmaktan emeklemeye geçmiş olabilir. 8 aylık olduğunda ayağa kalkmaya ve merdiven çıkmaya çalışacaktır. Aşağıda ki oyuncaklar onun gelişimine yardımcı olup, hızlanmasını sağlayacaktır.

Eğitici alet çantaları: Çocuklar beşiklerine iliştirilmiş oyuncaklara bayılır. Hareket edip dönebilen kısımları sayesinde bebeğinizin el koordinasyonları gelişir. Ayrıca eşyalara dokununca onları hareket ettirebildiğini anlar ve bu onu büyüler.

Yumuşak ve doldurulmuş oyuncaklar: Bu zamanlarda bebekler en sevdikleri oyuncaklarla bir bağ kurar. Bu çok doğal ve olması gereken bir şeydir. Yine de bazı oyuncaklar diğerlerinden daha sağlıklıdır. Kurdeleli, plastik gözlü, iplikli, sert olanlardan kaçının ki olası tehlikeleri en aza indirin.

Toplar: Toplar her yaşta eğlencelidir. Özellikle hafif toplar yaşına uygundur. Bir topu yerden döndürerek ona doğru atın, biraz büyüdüğünde topu size geri atacaktır.

Ev eşyaları: Bebeğinizin mutfakta ki eşyalarla da ilgilenebilir. Plastik bir kap, ölçü kapları ya da tahta kaşık bebeğinizi uzun bir süre oyalayabilir. Bebeğinize yemek hazırlarken onun eline de bu oyuncaklardan verin sizle beraber otururken oyununa devam eder.

Hareket eden oyuncaklar: Bebeğiniz artık emekleyip etrafta dolaştığı için kendisi gibi hareket eden oyuncaklarla daha çok ilgilenecektir. Halının üzerine itebileceği arabalar koyun.

Kitaplar: Bu dönemde bebeğinize kitap okuduğunuzda etkileşimi hissedersiniz bu yüzden daha eğlencelidir. Okumanız bittiğinde sayfaları çevirmesine izin verin ki kendisini de okuma serüveninin bir parçası hissetsin.

12-18 aylık bebeklere hangi oyuncaklar alınabilir?

Yürümeye başladığı için sürekli bir yerlere gitmeye çalışıyor ve sizde peşinden… Bacaklarını bu kadar iyi kullanmadığı günleri özlemiyor değilsiniz! “Aktif” kelimesi şu an ki durumu için yaratılmış olmalı. En sevdiği oyuncaklar da bir yerlere atabildikleri. Topları, salıncakları ve tırmanabilecekleri eşyaları da çok seviyor. Elleri de artık daha koordine. Artık oyuncaklarını sınıflandırıyor, onları bir yerlere dizip kaleler yapıyor. Oyunlarda yeni şeyler keşfediyor. “Bunu çekersem ne olur? “,“Topa vursam nereye gider?” gibi soruların cevabını arıyor. Yaptıklarının sonuçlarını çok merak ediyor çünkü hafızası daha önce yaptıklarını hatırlayacak kadar gelişmedi henüz. Ayrıca sizin yaptığınız şeyleri taklit etmeye çalışacaktır.

Büyük legolar: Özellikle de renkli legolar yeni yürüyen çocuğunuzu yerinde tutacak kadar dikkat çekici. Bunlarla kaleler ve duvarlar yapabilir, ama en eğlendiği an hepsini bozduğu an olacaktır.

Tekerlekli oyuncaklar: Hafif ağırlıklı tekerlekli oyuncaklar, mesela tren vagonları, çocuğunuzun bu dönemde ilgisini çekecektir. Tren raylarının üzerinde ilerken bebeğiniz de ona bakakalır.

Tırmanılan oyuncaklar: Tırmanılan oyuncaklar bebeğinize saklanacak, atlayacak, tırmanacak öğrendiği bütün motor becerilerini geliştirecek bir fırsat verir.

Toplar: Herhangi bir top çocuğunuzu mutlu edecektir. Plaj topu, kumaş toplar, plastik toplar. Sadece çocuğunuzun ağzına girebilecek boyutta ki toplardan uzak durun ve top atmaya yavaşça başlayın.

Araçlarda gezmek: Kendisini gezdirebildiği oyuncaklar ona yürümekten daha cazip geliyor. Pek çok sürülebilen araçların kendi kolları vardır ama elektrikli olanlardan kaçının zaten bunlar oldukça pahalıdır.

Resimli kitaplar: Çocuğunuz tanıdığı obje ve aktivitelerin olduğu resimli kitaplardan hoşlanacaktır. Onu kütüphaneye götürüp kendi istediği kitabı seçmesini sağlamak da yi bir fikir olabilir.

18–24 aylık bebeklere hangi oyuncaklar alınabilir?

Çocuğunuz bağımsızlığı konusunda kararlı gözüküyor ve kendi limitlerini zorluyor. Ben yapacağım dediği şeyi yapamadıktan sonra sizin yardımınızı isterse şaşırmayın.

Yeni öğrenme yöntemi: Elleri! Her şeyi ellerinde tutarak öğrenmeye çalışıyor. Işıkları, kapıları açar kapar, düğmeleriyle oynarken yanlışlıkla kopartır. Bunlar herhangi bir ebeveyni çıldırtmaya yeter!

Plastik çay seti veya oyun evleri: Çocuğunuz yiyecek ve içeceklerle oynamaya bayılıyor. Mutfak eşyaları, süpürgeler, tırmıklar, alışveriş arabaları onun sevdiği oyuncaklardandır. Küçük bir plastik çay seti ya da oyun eviyle etrafında ki yetişkinlerden gördüklerini kendi başına küçük dünyasında yapmaya çalışmak hoşuna gidecektir.

Legolar: Legolar çocuğunuzun tutma, yığma ve sıralama gibi becerilerini artırır.

Oyuncak müzik aletleri: Çocuklar genelde müzik sever ve kendi müziklerini yapma şanslarını kaçırmazlar. Ona oyuncak bir gitar ya da org verin yeni bestelerini yapsın! Komşularınız ve sizin için ses seviyesi çok yüksek olmayanlardan seçin.

Puzzle'lar: Bebeğiniz parçaları doğru yerlere yerleştirdiğinde inanılmaz bir tatmin yaşayacaktır. Kolay ve az parçalı puzzlelar seçin.

Resimli kitap ve kasetler: Pek çok çocuk hikaye anlatan yeni seslerden hoşlanır. Resimli kitaplar ayrıca hayal gücünü geliştirir.

Trenler: Çocuğunuz yeni becerilerini oyuncak bir treni çalıştırmak için kullanabilir. Treni hareket ettirdiğinde çok mutlu olduğunu göreceksiniz.

Yıkanabilir kalem ve kağıtlar: Çocuğunuz kendi izlerini duvara, yere, mobilyalara yapmaktan mutlu olacaktır. Herkesin iyiliği için ona büyük bir kağıt ve kalemler ayırın ve sanatını burada icraa etsin.

0–6 Yaş dönemi oyun araçları

Psikolojik Danışman Dilek Kırcaoğlu 0-6 yaş arası çocuklarda doğru oyuncak seçiminin ipuçlarını verdi.

Çocuklarımız için neler istiyoruz? Eğer onların kendini tanıyan, yaratıcı, karar verme becerisine, sorun çözme becerisine sahip, sorumluluk alabilen, öz disiplini gelişmiş, grup içinde uyum sağlayabilen, kendini doğru ifade eden, başkalarının duygu ve düşüncelerine ilgili ve onları anlayabilen, sanatsal çalışmalar yapabilen bireyler olmalarını istiyorsak, öğrenmenin ilk gerçekleştiği yer olan evlerimizde buna uygun düzenlemeler ve seçimler yapmalıyız.

Öğrenme “yaparak” gerçekleşir sadece bakarak değil. Çocuklar çok çeşitli malzemelerle gerçekten kendilerinin yarattığı etkinlikler yapmalıdır. Çocuklarımız için gerçekten ortalığı kirletebilecekleri ve dağıtabilecekleri malzemeler sağlamalıyız. Elbette ki bu işler için belli bir mekan ayırarak çocuğun sizin yaşam alanınızı dağıtıp kirletmesini önleyebilirsiniz.

Çocuğunuz oynarken onun o anda neyi keşfettiğine dikkat edin ve ona ne kazandırdığını düşünün. En basit etkinliği yaparken bile birçok şey öğrenilebilir. Örneğin, tahta blokları üst üste koyan çocuk o anda sıralamayı, sayı kavramını, renkleri, küçük büyük kavramını öğrenebilir, küçük kaslarının gelişimine yardımcı olur. Eğer bu eylemi etkin hale getirebilirsek bu basit çalışmayla bile onların öğrenmesine yardımcı olabiliriz. Oyunlar esnasında “Neler görüyorsun? Şimdi ne oldu? Bu ne işe yarar? Başka türlü nasıl kullanabiliriz?” türünden sorular çocuğunuzun öğrenmesini destekleyecektir. Suyla, çamur, kil, kum, boya gibi malzemelerle oynamak çocuğunuza çok keyif verecektir. Unutmayın insan en fazla keyif alarak öğrenir. Çocuklar iyi bir işbirliği ortamı yaratıldığında dağıttıkları şeyleri de toplamaktan da keyif alacaklardır.

İnsan beyni, sözel-dilsel, mantıksal-matematiksel, görsel uzamsal, müziksel-ritmik, içsel, kişilerarası, bedensel-kin estetik gibi değişik alanlarda işlev görmektedir. Çocukların etkinlikleri de bu 8 alana hitap edebilecek şekilde düzenlenmeli ve çeşitlendirilmelidir. Tek yönlü oyun malzemesi ve çeşidi seçimi yanlış olacak, çocuğunuzun zihinsel gelişimine yeterli derecede hizmet etmeyecektir. Çocuk gerçek malzemelerden hoşlanır. Bu nedenle çok daha ucuza edinebileceğiniz değişik malzemelerle yaratıcı oyunlar kurabilirsiniz.

Çocuklar önceleri tek başına oynayacaklarıdır. Diğer arkadaşı bebek için tanıyabileceği bir nesne gibidir. Onu tanımaya çalışır ama onunla birlikte oynamaz. Çünkü bu dönemde etraftaki her şeyi tanımaya çalışmaktadır. Bebeklik döneminde sıralama ve yürümesine yardımcı olacak araçlar, basit tırmanma merdiveni, su, kum, dil gelişimine yardımcı olabilecek kitaplar, bebeğin dikkatini çekebilecek bir ipin ucuna asılmış değişik materyaller. Vb. ile oynamak onlara keyif verecektir. Tek başına oyun döneminin ardından paralel oyun dönemi gelir. Bu da aynı ortamda ama farklı materyallerle oynama anlamına gelir. Çocuk oyun oynadığı ortamı paylaşır ama oyuncağını paylaşmaz. Toplu oyun ancak 3 yaştan sonra gelişmeye başlamaktadır.

Çocuklarımıza ne tür oyuncak almalıyız? Bu da oldukça önemli bir konudur. Öncelikle tehlikesiz, yaratıcılığı ve öğrenmeyi destekleyen tarzda materyal seçimi yapmak gereklidir. Oyuncağın dayanıklı, eğlendirici ve yaşına, gelişim dönemine uygun olması önemlidir. Materyalleri kullanım alanlarına, türlerine, renklerine göre ayırmak yararlı olacaktır. Belirli köşeler de yapılabilir. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

Sanat köşesi

Evinizde çocuğun odasında böyle bir köşe yapabilirsiniz. Çeşitli gıda boyaları, artık materyaller (gazoz kapakları, tuvalet kağıdı ruloları, gazeteler, dergiler, kuruyemiş kabukları vb.), suluboyalar, yapıştırıcılar, yünler, küt uçlu makas, çeşitli kağıt örnekleri, kil, oyun hamuru, kalıplar. vb... Çocuk çok değişik materyalle kendi yarattığı bir nesneyle oynamaktan büyük keyif alır.

Evcilik köşesi

Bu köşede mümkün olduğu kadar gerçek malzemeleri seçin. Küçük boy tencereler, kağıt veya kırılmaz tabak, bardak, çatal bıçak gibi gerçek mutfak malzemeleri, bebekler... vb. ile oynamaktan büyük keyif alacaklar.

Blok köşesi

Tahta bloklar, çeşitli küpler, kutular, halı parçaları, ipler... Bu gibi malzemelerle çok değişik şeyler yaratarak keyifle oynayacaklardır.

Bu köşeleri çeşitlendirmek mümkün. Örneğin doğa köşesi, su oyunları köşesi, postane, alışveriş köşesi. Çocuklarınıza gerçekten öğrenebilecekleri ve yaratabilecekleri bir ortam yaratmak basit birkaç düzenleme ile ucuza gerçekleşebilir.

Oyuncak güvenliği için 10 ipucu:

Sivri uçlu ve kenarlı oyuncaklardan kaçının.

Birden fazla çocuğunuz varsa, büyük olanın oyuncaklarını, bebeğinizin ve küçük çocukların ulaşamayacağı yerlere koyun.

Çocuklar aniden itip çekebilecekleri oyuncaklardan hoşlanırlar. Yani çekildiğinde kolayca gelebilecek, hafif oyuncaklar tercih edin.

Çocuğunuzun yaşına uygun oyuncaklar seçin. Etiketi okuyun ki oyuncağın çocuğunuzun yaşına uygun olup olmadığını kontrol edin.

Oyuncaklar genelde çocuğunuzun ağzına gireceği için yıkanabilir veya toksik madde içermeyenlerden seçin.

Boğulma riskine karşı, bir parçası 4cm den küçük olan hiçbir oyuncağı almayın. Tuvalet kağıdı rulosuna sığabilen herhangi bir oyuncak tehlikeli olabilir.

Kablolu, kurdeleli, gevşek ipli oyuncaklardan uzak durun çünkü bunlar bebeğinizin boynuna dolanabilir.

Oyuncak silah ya da ateş edebilen oyuncaklardan kaçının. En basit plastik silahlar bile göz yaralanmalarına Ya da başka tehlikelere sebebiyet verebilir.

Kablosu yıpranmış olan bir oyuncağı kesinlikle kullanmayın, bu ihmalşoklara ve yanıklara neden olabilir.

Oyuncak sandıklara ve saklama kaplarına dikkat edin. Onlar çocuğunuzun parmaklarını sıkıştırabilir.



Uyarı!

Bebeğiniz yatağında uyurken etrafındaki bütün oyuncaklarını kaldırın.

Çocuklar için tehlikeli olabilecek oyuncaklar