Evde kolayca hazırlayacağınız 51 güzellik reçetesi

Pratik yollarla uygulayabileceğiniz güzellik tüyolarını denemeye ne dersiniz?

Saç Bakımı:

1- Saçınız için pudra: Eğer normal şampuan ve yıkama işleri için vaktiniz yoksa saçınızın yağlı bölgelerine talk pudrası ya da karbonat dokun ve kuru şampuan gibi kullanın. Saç diplerine döktüğünüz pudrayı tarakla saçın geri kalanına yedirin ve saçınızı kurutma makinesi ile kurutun.

2- Parfüm sıkın: Eğer duş almak için yeterli vaktiniz yoksa saçlarınıza parfümünüzden sıkabilirsiniz.

3- Kaşlarınız için göz kremi: Mükemmel kaşlara sahip olmak için tek yapmanız gereken göz çevresi için kullandığınız kreminizi kaşlarınıza sürmek.

4- Saç spreyinizi tarağınıza sıkın: Saçlarınızı şekillendirme işlemini bitirmeden önce saç spreyinizden saç fırçanıza da sıkın ve bu şekilde bir kez daha diplerinden uçlarına doğru tarayın.

5- Kaşlar için diş fırçası: Kullanmadığınız bir dış fırçasını hafifçe ıslatın ve kontrolden çıkmış kaşlarınızı hafifçe tarayın.

6- Saç sprey kutusu: Saçlarınıza spreyi sıktıktan sonra saç spreyinin kutusu ile saçlarınızın üzerinden geçin. Böylece başkaldıran saçları düzene sokacaksınız.

7- Saç kremi ile bacaklarınızı traş edin: Jilet kullanmadan önce bacaklarınıza kalınca bir tabaka saç kremi sürün. Böylece tüyler yumuşayarak traşa hazır hale gelecektir.

8- Sirke ile parlayın: Bir ölçü sirke ile dört ölçü karbonatı karıştırıp kuru saça uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra durulayın, saçlarınızı ışıl ışıl olacak.

9- Firketeler yerinde dursun: Siyah küçük tokalarınız hiçbir zaman saçınızda sabit durmuyorsa hepsini bir kağıt peçetenin üzerine koyun ve üzerlerine saç spreyi sıkın. Daha sonra saçınıza taktiğinızda hepsi yerinde duracaktır.

10- Havlu yerine tshirt: Saçlarınızı ıslakken havlu yerine tshirt ile kurutmayı deneyin, her bir tel yerinde durucak, uçuşmayacaktır.

11-Uzun saç illüzyonu: At kuyruğunuzu daha uzun göstermek için alt alta iki at kuyruğu yapın ve birbirlerine bir bant yardımı ile tutturun.

Cilt Bakımı:

12- Topuklara vazelin: Nasırlı ve kurumuş topuklar için vazelini gece yatmadan sürün ve üzerine çorap giyin.

13- Avokado: Çekirdeğini çıkardığınız soyulmuş bir avokadoyu bir kapta ezin ve tüm vücudunuza sürün. 20 dakika bekleyin ve durulayın. Cildiniz yumuşacık oalçaktır.

14- Güneşsiz bronzlaşma: Eğer güneşsiz bronzluk için kullandığınız kremler cildinizi leke leke bırakıyorsa üzerine biraz kabartma tozu koyarak keselenmeniz bu durumu gidericektir.

15- Bebek yağı: Eğer cildiniz kuruysa gündelik nemlendiricinizin içine birkaç damla bebek yağı ekleyin.

16- Sivilcelere dış macunu: Henüz çıkmaya başlayan bir sivilceniz varsa bezelye tanesi kadar bir diş macununu sivilcenin üzerine sürün ve 15 dakika bekleyin. Sonuca inanamayacaksınız.

17- Susuz sabun: Kullanmaya kıyamadığınız güzel sabunlarınızı iç çamaşır çekmecenizin içine atın, mis gibi koksun çamaşırlarınız.

18- Pişik kremi ile nemlenin: Kuruyan çatlayan topuklarınıza ve dirseklerinize pişik kreminizden bolca sürün.

19- Çay poşeti: Eğer cildiniz kırmızı kırmızı olduysa bir yeşil çay poşetini bir iki dakika demlenmeye bırakın ve soğuduğunda yüzünüze press uygulayın. Çayın içeriğindeki antioksidanlar enflamasyonu ortadan kaldıracaktır.

20- Yumurta beyazı: Yorgun cildinizi canlandırmak için bir kabın içine yumurtayı sarı ve beyazını ayırarak kırın. Ve beyazını maske olarak yüzünüze sürün. 5 dakika bekleyip durulayın.

21- Hassas ciltleri tuvalet kağıdı ile kurutun: Havlu yüzeyi çok sert ise yüzünüzü tuvalet kağıdı ile kurulayabilirsiniz.

22- Ayaklarınıza bakım yapın: Yorgun bir günün ardından ayaklarınızı epsom tuzu ile sıcak suya batırın ve nasıl rahatladıklarınız izleyin.

23- Yaralara ağız gargarası: Yeni bir yaranız varsa üzerini ağız gargarası ile temizleyebilirsiniz.

24- Patates gözler: Şişmiş gözler için soyulmuş çiğ patatesleri gözlerinize üzerine koyun ve 10 dakika bekleyin.

Tırnak Bakımı:

25- Kırık tırnaklara uhu: Kırılan tırnağınızı yırtmak yerine üzerine güçlü bir yapıştırıcı sürün ve tekrar oje sürün.

26- Tırnak etleri için bakım yağları: Kayısı yağı tırnak etleriniz için çok güzel bir bakım sunar.

27- Diş macunu: Tırnaklarınızın rengi soluk mu? Bir diş macunu ve tırnak fırçası ile eski parlak rengini geri kazanabilirsiniz.

28- Hızlıca kurutun: Bir kaba buz gibi şu doldurun ve tırnaklarınızı dikkatlice içine batırın. Eğer hala ojeniz kurumadıysa tekrar batırın.

29- Saç bandı: French manikürünüzün üçü bozulduysa korkmayın tüm tırnaklarınızı silmek zorunda değilsiniz. Bir lastik toka yardımıyla french manikürün sınır çizgisi üzerinden tekrar ojenizi sürebilirsiniz.

30- Yara bandı ile tırnak sanatı: Tırnaklarınızı istediğiniz renge boyadıktan sonra yara bandının delikli kısmını üzerine yapıştırın ve başka bir renkle üzerinden geçin. İşte size puantiyeli tırnaklar.

2016 bahar nail art trendi!

31- Eski ojeler: Eskimiş ojelerinizi kaynar suyu dolu bir kapta bekletin eskisi kadar güzel olacaklar.

32- Mat bir görüntü için: Pudra şeklindeki göz farları ile ojenizi karıştırırsanız siz de mat bir oje elde edebilirsiniz.

Makyaj:

33- Kulak çubuğu ile bozulan makyajınızı düzeltin: Eyeliner ya da farınız istediğiniz gibi olmadıysa bir kulak çubuğu yardımıyla kolayca düzeltebilirsiniz.

34- Eyelinerinizi dondurun: Eğer eyeliner fırçanızın ucu bozulduysa onu buzlukta 15 dakika beklettikten kullanmayı deneyin.

35- Fazla fondöten kullandıysanız ıslak bir tülbenti yüzünüze nazikçe bastırın.

36- Bir türlü çıkmayan rujları çıkartmak için göz makyajı temizleyicisini kullanabilirsiniz.

37- Kirpiklerinizi kıvırmak için kirpik kıvırıcınızı saç kurutma makinesi yardımı ile birkaç dakika ısıtın ve daha sonra kullanın. Üzerinden suya dayanıkla maskara ile geçerseniz sonuçlar daha da kalıcı olacaktır.

38- Kirpikleri nemlendirin: Eğer her gün maskara kullanmıyorsanız vazelin ile kirpiklerinize hafif bir parlaklık kazandırabilirsiniz.

39- Dolgun dudaklar: Dudaklara dolgunluk veren ürünlerin çoğunun içeriğinde tarçın vardır. Siz de kullandığınız dudak parlatıcısının içine biraz tarçın eklemeyi deneyin.

40- Kendi ruj renginizi yaratın: Eski ya da kullanmadığınız rujlarınızdan kestiğiniz parçaları bir kaba koyun ve mikrodalga fırında bir kaç dakika bekletin. Isınan karışımı bir kaba koyun ve soğuduğunda size özel yeni renginiz hazır.

41- Parfümünüzü son damlasına kadar kullanın: Şişenin sonunda kalan son damla parfümünüzü bir kreminize ya da düş jelinizin içine boşaltın.

42- Zeytinyağı ile makyaj temizleyin: Makyaj temizlemenin en doğal aynı zamanda göz çevrenize bakım yapan yolu pamuğa dökeceğiniz bir miktar zeytinyağı.

43- Farları dudağınıza sürün: Daha dolgun dudaklar için buzlu tonlarda bir göz farınızı dudaklarınıza sürün ve üzerine rujunuzu sürün.

44- Beyaz far: Beyaz far gözlerinizi hem daha büyük gösterir hem de ortaya çıkmasını sağlar. Renkli farlardan önce göz kapağınıza beyaz far sürmeyi ihmal etmeyin.

45- Kartta maskara: Maskara sürerken bir kartviziti alt kirpiklerinize yaslayın, böylece etrafa dağılmadan düzgün bir şekilde sürebilirsiniz.

46: Yakanıza bulaşan makyaj: Hepimizin başına gelmiştir gömlek yakasında fondöten izi. Bu lekelere biraz traş kremi sürün ve ıslak bir bezle silin.

47- Kaşıkla kirpik kıvırma: Bir çay kasığını ısıtın ve kıvrık kısmını kirpiklerinize dayayın. Neden daha önce düşünemediğinize üzülmeyin.

48- Çilek beyazı dişler: Daha beyaz dişler için pahalı diş macunları almanıza gerek yok onun yerine dişinize çilek sürün çünkü meyve oluşan lekeleri ortadan kaldırır.

49- Makyajınızı her zaman arabada yapın: Çünkü banyonuzdakinden çok daha iyi bir ışık elde edersiniz. Tüm makyajı yapmasanız da ufak düzeltmeleri arabanın dikiz aynasında yapın.

50- Primer yerine aloe-vera: Aloe vera jelleri ile makyajınız çok daha kalıcı olacaktır.

51: Yüzünüze kakao: Allık yerine kakao ile istediğiniz bronz görüntüyü elde edebilirsiniz.