Alinazik nasıl yapılır?

Yöresel lezzet Alinazik'i Müjgan Yurtseven'in tarifi ile mutlaka denemelisiniz!

Alinazik nasıl yapılır?
Yaşam
23 Eylül 2022 10:56 Güncelleme: 23 Eylül 2022 10:57
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Yöresel lezzet;

Güneydoğu bölgemize ait bir yemek olan Alinazik közlenmiş patlıcanlı & sarımsaklı yoğurt üzerine ilave edilen et veya kıymadan hazırlanan kebap ile hazırlanıyor. Eritilmiş tereyağlı & biberli sos ve doğranmış maydanoz ile servis edilen Alinazik'in yanında sıcak tırnak pide, domates ve biber çok yakışıyor... Evde de kolaylıkla yapabileceğiniz Alinazik'i aşağıda kendi yorumladığım haliyle yazdım, gayet doyurucu ve leziz olan yöresel yemeği deneyin derim...


Servis: 3 - 4 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 50 dakika


Malzemeler:

  • 6 adet orta boy kemer patlıcan

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 500 gr orta yağlı dana kıyma, bir kez çekilmiş

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak, ezilmiş

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı tuz

Yoğurtlu malzeme için;

  • 300 gr süzme yoğurt, oda ısısında

  • 1 diş sarımsak, ezilmiş

  • 1 çay kaşığı tuz

Tereyağlı sos için;

  • 3 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Üzerine;

  • 10 - 12 sap maydanoz

Yapılışı:

*Patlıcanları közleyip kabuklarını soyarak incecik doğrayın.


*Kıyma ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya alın, kıyma suyunu salıp çekene ve kızarana kadar iyice kavurun. Sarımsak, pul biber ve tuzu ekleyip sarımsak kokusunu bırakana kadar kısa süre kavurup ocağı kapatın (sıcak kalması için tavanın kapağını kapatın).


*Yoğurt, sarımsak ve tuzu karıştırın.


*Közlenmiş & doğranmış patlıcanlar ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya alıp kısık ateşte kapağı kapalı olarak ısıtın, ocaktan aldıktan sonra ilk sıcaklığı geçince oda ısısındaki yoğurtlu karışımı ekleyip karıştırın ve servis tabaklarına pay edin. Ortalarını hafif çukurlaştırarak üzerlerine kavrulmuş kıymayı yayın.


*Tereyağını eritin, köpükler oluşunca toz biberi ekleyerek ocağı kapatın, Alinaziklerin üzerine yağı akıtıp doğranmış maydanoz serpiştirin. Yanında tırnak pide, domates ve biberle servis edin.

Kısa bir bilgi;

*Bazı yörelerde közlenmiş patlıcan tabağa yayıldıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt ayrı olarak ekleniyor, et veya kıymadan hazırlanan kebap ve tereyağlı & biberli sos ile aynı şekilde servis ediliyor. Dilerseniz bu yöntemle de hazırlayabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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