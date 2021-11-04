Akrep burcunda Yeniay

Merhaba. 5 Kasım İstanbul saati ile 00.14’te Akrep burcunda bir Yeniay gerçekleşecek. Yeniay’lar önceki yazılarımda da bahsettiğim gibi yeni başlangıçları, ilgili konularda kazanacağımız yeni bilinçleri ve harekete geçme enerjisini anlatır. Akrep burcu krizler ve dönüşümle alakalıdır. Bilinçaltında veya gizlide kalmış konuların derinlemesine sorgulama ve şüphe sonucu sonucunda açığa çıkması, sonrasında yaşanan krizler ve duygusal dönüşümler ile alakalıdır. Ayrıca ortaklaşa kaynaklar, vergiler, krediler, borçlar, miras, sigortalar ile ilgili konularda yeni gelişmeler yaşayacağız. Ayrıca yeni başlangıçlarla ilgili Yeniay derecesi, beklenmedik yenilikler ile ilgili Uranüs gezegeni ile çok sıkı bir karşıt açı içerisinde. Boğa burcundaki Uranüs’ten alınan bu karşıt açı sahip olduklarımız ve finansal konularla ilgili yenilikler ve ani değişikliklerle doğrudan alakalı olacak. An haritasının yükselen burcu Aslan. Bu da hızlı değişikliklerin dünyada spekülatif para piyasalarıyla ilgili olabileceğini gösteriyor. Ayrıca spor ve eğlence dünyası ile ilgili beklenmedik, sansasyonel olaylar, kararlar, büyük yatırımlar veya hiç istemesek de sanatçı ölümleriyle karşı karşıya gelebiliriz.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Alacak verecek konuları, krediler, borçlar, yatırımlar ve sahip olduklarınız, para kaynaklarınız ile ilgili ani değişikliklere ve yeniliklere hazır olun. Ayrıca bu konular çocuklar veya aşk hayatınız ile de bağlantılı olabilir.

Yükselen Boğa

İkili ilişkiler, evlilik, danışmanlık, davalar gibi konularda beklenmedik gelişmelere sebep olabilecek bir yeniay. Ortaklık konularındaki alacak verecek konularına dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca taşınma, gayrimenkul yatırımları da gündemde.

Yükselen İkizler

Günlük işleriniz, iş arkadaşlarınız, sağlık rutinleriniz ile ilgili birtakım yüzleşmeler ve bu yüzleşmeler sonucu yeni başlangıçlar dönemindesiniz. Bu yeni başlangıçların yakın çevreniz, kardeşleriniz veya iletişimde olduğunuz insanlar kanalıyla veya bu insanlarla bağlantılı şekilde gerçekleşmesi sözkonusu.

Yükselen Yengeç

Aşk hayatınız, flörtleriniz ile ilgili beklenmedik değişikliklere sahne olacak bir Yeniay. Ayrıca yeni hobiler veya yeni bir spor rutini edinebilirsiniz. Varsa çocuklarınız ile ilgili yeni harcamalar gündemde olabilir. Spekülatif para piyasalarının iniş çıkışları bu dönemde sizi daha çok etkileyebilir.

Yükselen Aslan

Yükselen Aslan’lar için oldukça önemli ve belirgin olaylara sahne olacak bir Yeniay. Gayrimenkul yatırımları, ev ile ilgili güncellemeler, aile büyükleri ile ilgili gelişmeler, harcamalar gündeme gelebilir. Kariyeriniz ile bağlantılı olarak taşınma konuları da gündeme gelebilir.

Yükselen Başak

Eğitim, yolculuklar, entelektüel üretimleriniz ile ilgili yeni ve sürpriz gelişmeler gündeminizde olacak. Kardeşlerinizle, uzak veya yakın akrabalarınızla ilgili konular da gündeme gelecek. Bu dönemde yolculuk trafiğiniz artabilir.

Yükselen Terazi

Finansal kaynaklarınız, sahip olduklarınız ve sahip olmak istedikleriniz, borçlar, krediler gibi konularda birtakım ani gelişmeler söz konusu olacak. Arkadaşlarınızla bağlantısı olan borçlar veya finans kaynakları da söz konusu olabilir. Arkadaşlarınızla ilişkilerinizin ve sosyal yaşantınızın daha ön plana çıkacağı bir dönem.

Yükselen Akrep

Oldukça önemli bir yeniay. Hem finansal konularda sürprizler hem de hayatınızın geneliyle ilgili yeni gelişmelere çokça şahit olacağınız bir dönem. Fiziksel görünüşünüz ve genel sağlığınız üzerinde etkisi olan bir yeniay. Ayrıca ikili ilişkiler ve evlilik konularında da değişimler söz konusu. Ani ayrılıklar veya birleşmeler söz konusu olabilir.

Yükselen Yay

Sağlık ile ilgili beklenmedik konular ortaya çıkabilir. Sizi bir süre inzivaya sokacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir sağlık rutini için oldukça güzel bir zaman. Kontrol edemediğiniz durumlar veya arkanızdan konuşan, iş çeviren insanlar olabilir.

Yükselen Oğlak

Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, ortak hedef uğruna içinde bulunduğunuz insan grupları, proje grupları ile ilgili değişiklikler söz konusu. Bulunduğunuz grup değişebilir. Kariyerden elde ettiğiniz gelirlerde değişiklikler gündeme gelebilir. Arkadaşlar ile ilgili alacak verecek konuları da gündeme gelebilir.

Yükselen Kova

Kariyeriniz ile ilgili oldukça önemli ve sürprizli bir Yeniay. İçerisinde kriz olan fakat olumlu yönde gelişebilecek kariyer gündemleri içerisindesiniz. Ev, aile, taşınma konuları da gündeme geliyor. Bu yeniay bir evliliğe ve sosyal statü değişikliğine de işaret edebilir.

Yükselen Balık

Yüksek eğitim, akademik konular, yurtdışı ile bağlantılı konular bu dönem oldukça gündemde. Yurtdışı seyahatleri yapılabilir veya eğitimle ilgili yeni başlangıçlar veya dönem sonları gelebilir. Yayıncılık yapan yükselen balıklar için de oldukça belirleyici bir dönem.