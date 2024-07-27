Ağustos ayı aylık burç yorumları 2024

Esenlikler. Bu hafta oldukça ilginç gökyüzü etkileşimleri var. Öncelikle gezegen burç değişimleri ve gezegen yön değişimlerinden bahsedelim. Venüs ay başında Başak burcuna geçiş yapacak. Aslan burcundaki eğlenceli hali biraz daha soğuyacak, eleştirisel, kendini daha zor beğenen, fazlaca detaylı bir yapıya bürünecek. Bu eleştiri ve beğenmeme ikili ilişkiler veya sosyal ilişkilerinde de ortaya çıkabilir. Ay sonunda ise Venüs çok güçlü olduğu Terazi burcuna geçecek ve ikili ilişkilere çok daha büyük bir uyum, vurgu gelecek. Diplomasi, barış, denge, güzellik artacak. Bu aslında bu aydan çok önümüzdeki ayın konusu. Ama ay sonunda bu etkiyi yaşayacağız.

Başak burcuna Venüs 5 Ağustos’ta girecek ve 29 Ağustos’ta çıkacak, tam bu günlerde yani 5 ağustos ve 29 ağustosta Merkür geri harekete başlayıp bitirecek. Başak burcunun temsilcisi olan Merkür’ün geri harekete geçmesi de Venüs’ü etkileyecek çünkü Merkür’ün burcunda. Yani sosyal ve ikili ilişkilerimiz biraz negatif diyebilirim.

Merkür geri hareketi etkisini artık bence hepiniz biliyorsunuz. Merkür Başak burcunda güçlü haldeyken geri gitmeye başlayacak ve Aslan burcuna gerileyerek güçten bir kez daha düşecek. Bu da tam ay ortasında diyebilirim. Aslında iyimserliği artıran, ifadeyi güçlendiren bir etki, belki biraz eleştiri konusunu azaltabilir, ama Merkür yine tatminsiz diyebilirim. O yüzden bu ay ilişkilere dikkat. Fazla eleştirisel ve tatminsiz davranmamakta fayda var.

Şimdi gelelim ayın en önemli gezegensel etkileşimlerine. Ay’ın tam ortasında yani 14-20 Ağustos arasında Jüpiter Satürn karesine şahit olacağız ve Mars’da bu açıya Jüpiter ile kavuşarak dahil olacak. Tabii ki bu açının etkisi sadece o günleri değil tüm ay’ı kapsayacak ama o günlerde zirve yapacak. Aşağıda açılar’ı yazdığım yerde bu açının etkisini okuyabilirsiniz fakat ben Mars’ın da dahil olmasıyla kombine ederek birkaç cümle yazmak istiyorum. Hatta Bu açı az önce bahsettiğim Venüs’ü de etkileyecek. Venüs de biliyorsunuz diğer etkiler açısından da zor durumdaydı.

Öncelikle Jüpiter Satürn açısı oldukça sert bir açı. Mevcut düşünce yapılarımız üzerinde biraz sorgulayıcı, yıkıcı olabilecek bir durumda. Birtakım inançlarımız bu ay ciddi şekilde sorgulama altında olabilir. Hayal kırıklıkları yaşatan sorgulamalar olabilir. Fikirsel tartışmalar yaşayabiliriz. Eğitim, yolculuklar gibi konularda dünya genelinde zorlanmalar yaşanabilir. Dinsel konuları içerebilecek ayrılıklar, askeri operasyonlar vs. gibi konular gündeme gelebilir. Yolculuklara özellikle dikkat. Mars’ın da devreye girmesi bu etkiyi çokça tetikleyecek, çok daha agresif, “kırmızı” bir hale getirecek. Ve negatif yansımalar yine dünya genelinde diplomasiye darbe vurabilir, özel hayatlarımızda ise yine ilişkiler tehdit altında diyebilirim bu ay için.

Ağustos ayının önemli gökyüzü açıları;

1 Ağustos - Güneş Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Hedeflerimize ilerlerken doğru yolda hissettiğimiz, irademizi etkin kullandığımız günlerdeyiz. Kadersel kararları vermek konusunda özgüvenimiz yüksek.

2 Ağustos - Venüs Uranüs Karesi:

Konu yine ikili ilişkiler, tüm zorlanmalara ve engellere rağmen değişmek ve kendimizi güncellemek istiyoruz. Değişim ve sorumlulukları bir araya getirme teması ikili ilişkilerimize yansıyor.

3 Ağustos - Mars Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Bu kavuşum kişinin hayat yolunda ilerlemesi ve kaderine doğru atılım yapması için güçlü enerjiler sunar. Kişisel gelişim için gerekli motivasyonu ve cesareti sağlar. Zorluklarla yüzleşecek gücü verir.

5 Ağustos - Venüs Başak'ta!

5 Ağustos - Merkür geri harekete başlıyor!

7 Ağustos - Güneş Jüpiter Altmışlığı:

Ay’ın güzel açılarından. Kendimizi ifade etmede kolaylıklar yaşayacağımız, avantajımıza durumların gelişebileceği, eğitim, yurt dışı ve yabancılar ile ilgili konular açısından güzel bi dönem.

8 Ağustos - Merkür Venüs Kavuşumu:

Dilimiz kibar, tatlı dil ile yılanı deliğinden çıkarıyoruz. İkili ilişkilerde Satürn’den yara alan venüs için iletişim ilaç gibi geliyor. Dostlarımızdan alacağımız tavsiyeler üzüntü bulutlarını dağıtabilir.

14 Ağustos - Mars Jüpiter Kavuşumu:

Abartılı davranışlar, fanatizm, kendimizi gereksiz yere olduğumuzdan büyük göstermek ve kibre kapılabiliriz. Aksiyonlarımızda fazla iyimserlik sözkonusu olabilir. Kontrolü ele aldığımız taktirde rüzgarı arkamıza alacağımız günlerdeyiz. Girişimlerimizde oldukça şanslı bir açı

15 Ağustos - Merkür Aslan'da!

15 Ağustos - Güneş Chiron Üçgeni:

Geçmişte yaşadığımız acıları iyileştirme ve öğrenme zamanı. Etrafımıza da öğretici görevler alabilir, dertlere derman olabiliriz.

16 Ağustos - Mars Satürn Karesi:

Sorumluluklarımızın arttığı ve hedefe ulaşma açısından biraz zorlayıcı ve engellenmiş hissettiğimiz ve bu yüzden de gerildiğimiz bir dönem. Bu günlerde sakin kalmakta fayda var zira ay’ın en zorlayıcı zamanlarından biri. Aksiyonlarımızı güvenerek yapmakta zorlanabiliriz.

18 Ağustos - Merkür Uranüs Karesi:

Zihnimiz çok değişken, sözcüklerimiz şok edici. Şok edici bilgiler edinebilir, insanları beklenmedik bir şekilde uyandırabiliriz. Fikirlerimiz yaratıcı.

19 Ağustos - Güneş Merkür Kavuşumu:

İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

19 Ağustos - Venüs Jüpiter Karesi:

Geçen haftanın ikili ilişkilerde zorlanma ve değişim temasının dağıldığı, ilişkiler açısından faydalı, özgüvenli hissettiğimiz ve destek aldığımız, belki bolluklar ve kısmetli koşulların oluştuğu bir zaman.

19 Ağustos - Venüs Satürn Karşıtlığı:

İkili ilişkilerde soğuk zamanlar. Sevilmediğimizi hissettiğimiz, belki kendi içimizdeki sevgi kırıntılarını kaybettiğimiz veya azaldığını hissettiğimiz. Gerçeklerin daha çok farkına vardığımız ve ilişkilerimizi rasyonalize etmek istediğimiz zamanlar.

19 Ağustos - Güneş Uranüs Karesi:

Kişiliğimizi yaratıcı fakat fazla değişken, sıkılgan ve isyankar bir şekilde ortaya koyduğumuz, değişik şeyler yapmak istediğimiz, bizi bir süredir geren sıkan konulardan uzaklaşma zamanı.

20 Ağustos - Jüpiter Satürn Karesi:

Jüpiter'in genişletici doğası, hayatın çeşitli alanlarında büyümek ve genişlemek isteği uyandırır. Ancak, Satürn'ün kısıtlayıcı etkisi bu büyümeyi yavaşlatır veya engeller koyarak daha fazla disiplin ve yapı gerektirir. Mevcut yapılarınızı hedeflerinizi sabırla yeniden değerlendirme zamanıdır. Etik konularda yeniden düzenlemeler, yüksek öğrenim gibi konularda birtakım engeller yaşanabilir. Jüpiter’in genişleme arzusu ile Satürn’ün kısıtlamaları arasındaki gerilim anlaşmazlıklara ve çatışmalara yol açabilir.

22 Ağustos - Güneş Başak'ta!

23 Ağustos - Venüs Mars Karesi:

Bu günler ilişkiler açısından zorlayıcı geçebilir. Tartışmalı fakat tutkunun yüksek olduğu bir dönem. Birtakım kıskançlıkların yaşanabileceği bir dönem. Tartışmalı da olsa enerjimizi ikili ilişkilere harcama isteğimizin de yükseldiği günlerdeyiz.

23 Ağustos - Merkür Chiron Üçgeni:

Acılarımız üzerinde perspektif kazandığımız ve bir şeyler öğrenmeye başlayıp kendimizi zihinsel olarak iyileştirdiğimiz bir zaman.

24 Ağustos - Merkür Mars Altmışlığı:

Duygularımızı ifade edeceğimiz, bilginin doğru aktığı güzel bir zaman dilimi. Cesur kelimeler kullanmakta fazla tereddüt etmediğimiz, iletişimi daha etkili kullanabileceğimiz, biraz da tartışmalara açık bir dönem.

24 Ağustos - Mars Chiron Altmışlığı:

Acılarımızdan edindiğimiz tecrübeleri çevremizle paylaşıyor ve onları da iyileştiriyoruz. Yine bu tecrübeler bizim hedeflerimize giden aksiyon planında ihtiyacımız olan yakıtı teşkil ediyor.

27 Ağustos - Venüs Uranüs Üçgeni:

İkili ilişkilerde yaratıcı ve eğlenceli bir dönem. Bu gün sevdiklerinizle farklı şeyler yapmak isteyeceksiniz. Romantik sürprizler için oldukça elverişli.

28 Ağustos - Venüs Neptün Karşıtlığı:

İlişkilerde yanılgılara açık bir dönem. Romantik ve duygusalız, kolay etkileniyoruz fakat beklentilerimiz de çok yüksek, karşı tarafı idealize etme tuzağına düşebiliriz. Veya tam tersi doğru olmadığı halde sevilmiyoruz diye düşünebiliriz.

29 Ağustos - Merkür ileri harekete başlıyor!

29 Ağustos - Venüs Terazi'de!

29 Ağustos - Venüs Plüton Üçgeni:

İkili ilişkilerde masaya yatırılan konular üzerinde olumlu değişim rüzgarları esiyor. Düzeltilmesi gereken konulara odaklandığımız biraz daha sorgulayıcı olduğumuz ve çok sert olmasa da krizlere girebileceğimiz günler ama bu günlerden ilişkiler adına güçlü çıkacağız.

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