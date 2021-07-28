Ağlamak rahatlatır mı?

Yetişkinlerin ağlamadığı fikri, popüler sözlerle beslenen kalıcı bir fikirdir, ancak psikologlar ve araştırmacılar, bunun böyle olmadığını söylüyor. Gözyaşı dökmek, özellikle derin bir acı, üzüntü, öfke veya stres yaşıyorsanız sağlıklı bir duygusal boşalma olabilir.

Katarsis olarak ağlamak

Ağlamanın ana faydası, arınma ya da duygusal salıverme yoluyla duygularınızın arınması oluyor. Ağladığınızda, size acı veren gerginlik, üzüntü ve diğer duyguları özgür bırakabilirsiniz. Ağlamak, birçok yönden, içinizde çok fazla baskı oluşturan duyguları dışarı atmanıza izin veren bir fren görevi görür.

Ağlamanın bir başka faydası da insanları yakınlaştırabilmesidir. Ağlamanın evrimsel yönlerini inceleyen araştırmada, gözyaşlarının görüşünüzü bulanıklaştırması ve sizi savunmasız bırakması nedeniyle, gözyaşı dökmenin başkalarına kırılganlığı ilettiğini öne sürüldü. Siz bu zayıf durumdayken sizinle ilgilenen bir kişi size daha da yakınlaşabilir ve ikinizin arasındaki bağ güçlenebilir.

Ağlayıp rahatlayabilmek için...

Araştırmalar, ağlamanın duygusal sağlığı iyileştirmek için belirli koşulların yerine getirilmesi gerektiğini buldu:

1- Ağlayacak bir omuz olmalı.

Ağlarken sosyal destek alan kişiler, yalnız ağlayanlara göre daha fazla katartik salınım, arındırıcı etki hissederler. Güvendiğiniz bir arkadaş veya sevdiğiniz birini haberdar edin.

2- Problemi çözdükten sonra ağlamalısınız.

İnsanlar zaten çözülmüş bir sorun için ağladıklarında kendilerini daha iyi hissederler. Ağlayacak gibi hissetmenize neden olan durumla başa çıkmadan önce ağlarsanız, muhtemelen hiçbir fayda sağlamazsınız veya aslında kendinizi daha iyi hissetmek yerine daha kötü hissettirirsiniz.

3- Uygun bir yerde ağladığınızdan emin olmalısınız.

Ağlarken utanç veya mahcubiyet yaşayan kişilerin ruh hallerinde bir iyileşme hissetme olasılığı daha azdır. Halka açık bir yerde ya da bazı insanların önünde ağlamaktan kendinizi kötü hissedecekseniz, gözyaşlarınızı tutmanız ve başka bir yere gitmeniz gerekir. Bir duygu durum bozukluğu ile yaşıyorsanız, ağlamak muhtemelen size yardımcı olmaz. Klinik depresyon veya anksiyete bozukluklarıyla yaşayan kişilerin, iyi bir ağladıktan sonra kendilerini daha iyi hissetmeleri daha az olasıdır. Ağladıktan sonra kendinizi daha kötü hissediyorsanız, duygu durum bozukluğunuz olup olmadığını görmek için bir doktora veya terapiste başvurmalısınız. Ama gözyaşlarının düşmesini engelleyemiyorsanız, devam edin ve her şeyi serbest bırakın, muhtemelen daha sonra daha iyi hissedeceksiniz.

Referanslar:

Dennis Thompson Jr. “Is crying healthy". Şuradan alındı: https://www.everydayhealth.com/emotional-health/is-crying-healthy.aspx (14.07.2010)