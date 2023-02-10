Afet bölgesinde refakatsiz çocuklara yönelik yapılması gerekenler

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ta ve Gaziantep'te meydana gelen depremler 10 ilimizde ve tüm toplumumuzda derin etkiler bıraktı. Şu sıralar gözümüz kulağımız enkazlardan çıkan canlarımızda... En çok da bebek ve çocuklara ilişkin endişeler taşıyoruz. Ailesini kaybeden bebekler, refakatsiz bebekler olarak geçiyor ve afet bölgesinde bulunan refakatsiz çocukların ne olacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise bu konuda bir açıklama yaptı. Açıklamada deprem, afet bölgesinde refakatsiz kalmış çocukların götürülebileceği yerler ve iletişim numaralarına yer verildi. Ayrıca Bakanlık tarafından aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için bir çağrı merkezi de kuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuklarla alakalı gerek kurum bakımında olan gerek göçük altından çıkan refakatsiz çocuklarla ilgili de gerekli tedbirleri alıp, yerleştirmelerini yaptıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Takiplerini yapıyoruz. Bunun dışında yine refakatsiz çocuklar söz konusu olursa onları da yerleştireceğimiz kurumlarımızı hazırladık, ilgili görevlendirmeyi yaptık. Endişeye mahal yok. Refakatsiz tedavi gören çocuklarla alakalı 'yakınıyım, ailesiyim' diyen kimseye teslim edilmemesi konusunda da Sağlık Bakanlığı ile koordinasyonumuz var."

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada afet bölgesinde bulunan refakatsiz çocukların aşağıdaki adres ve kişilere teslim edilebileceği belirtildi:

Depremden etkilenen çocuklar yakın illerdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Bu hastanelere sevk edilen refakatsiz çocukları teslim edebileceğiniz yerler ise şu şekilde açıklandı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için kurduğu çağrı merkezi için irtibata geçilen numaraları da paylaştı:

Afet bölgesinde refakatsiz bir çocuk ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler nelerdir?

Sakin olup çocuğa karşı aşırı duygusal tepkiler vermemek,

Kendinizi tanıtmak, çocuktan izin almadan ona dokunmamak,

Çocuğun yaralanıp yaralanmadığını tespit etmek, yarası var ise en yakın sağlık ekibi ile iletişime geçmek,

Çocuğu zorlamadan yakınlarının nerede olduğunu anlamaya çalışmak,