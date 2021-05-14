ABD'de maske takma zorunluğu kalktı

Pandemi öncesi hayata dönme yolunda büyük bir adım atan ABD'de, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi iki doz aşısını da olan kişilerin iç ve dış mekanlarda maske takma zorunluluklarının kalktığını açıkladı. Başkan Biden ve ekibi de haberi verirken maske takmıyorlardı. Biden, yeni kararları özetlemek ve ABD vatandaşlarını harekete geçirmek için "Tamamen aşılandıysanız artık maske takmanıza gerek yok." dedi. "Aşı olun ya da aşı olana kadar maske takmaya devam edin." diye de ekledi.

Yeni kılavuz otobüsler, uçaklar, hastaneler, cezaevleri ve evsizler barınaklarında maske takılmasının gerekli olduğunu belirtiyor. Ancak iş yerlerinin, okulların ve diğer mekanların yeniden açılabileceğine de işaret ediyor. Hatta tamamen aşılanmış kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymasına gerek kalmayacağını da gösteriyor.