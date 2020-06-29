9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı gerçekleşti

2 gün boyunca süren 9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online’da, 6 oturumda yurt dışından 12, Türkiye’den 46 olmak üzere toplam 58 konuşmacı yer aldı. Kurultayda, COVID-19 pandemisinin yarattığı sıra dışı bir dönemde yayıncılığın geleceği ve dijital seçenekler, telif haklarındaki olası gelişmeler, kitap tedarik zincirinde yaşanabilecek değişimlerin yanı sıra kitapta sabit fiyat sistemini oluşturmanın ve korumanın önemi ve Türkiye’de okuma kültürünün yeri konuşuldu. İlk kez online olarak gerçekleştirilirken Zoom webinar ve YouTube canlı yayını üzerinden iki günde toplam 500 izleyiciye ulaşan kurultay, şair ve yazar Murathan Mungan’ın umut veren konuşmasıyla sona erdi.

Bu yıl 9.’su düzenlenen Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online, 25 Haziran Perşembe günü Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer, yazar Amin Maalouf, PEN Yazarlar Derneği Türkiye Başkanı Zeynep Oral ve Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Sekreteri Hakkı Zariç’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Kenan Kocatürk açılış konuşmasında, yayıncılığın temeli olan telif haklarında yaşanan ihlallerin bu dönemde had safhaya vardığını ve yayıncıların telif haklarını özellikle bugünlerde savunmak zorunda olduğunu vurguladı. Kocatürk, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’yle güvence altına alınmış yayınlama ve ifade özgürlüğünü de savunmanın, yayıncıların en önemli görevleri arasında olduğuna dikkat çekti.

Açılış konuşmalarını video kayıtlarıyla gerçekleştiren Hugo Setzer ve Amin Maalouf da önemli mesajlar verdi. Hugo Setzer pandemi dönemindeki olağanüstü şartların, telif hukuku ve yayınlama özgürlüğü gibi, yayıncılık sektörünün hayati organlarını zedelemek için kullanılma çabasını kötü niyetli yaklaşımlar olarak değerlendirirken bu çabalara karşı tetikte olunması gerektiğini vurguladı. Amin Maalouf ise insanlığın aynı anda bir kazadan geçtiğini ancak bu kazanın insanlara umutsuzluk değil daha çok umut aşılaması gerektiğini söyledi.

Zeynep Oral konuşmasında PEN Türkiye’nin, Türkiye Yayıncılar Birliği ve Türkiye Yazarlar Sendikası’yla birçok barış eyleminde, düşünce ve ifade özgürlüğü konularında omuz omuza, dayanışma içinde mücadele ettiğini ve bu mücadeleyi sürdürmekteki kararlılığını ifade etti. Hakkı Zariç ise, kurumlar arası iletişimle dayanışmayı hep birlikte sürdüreceklerini ve geleceğe dair umudu ve direnç gücünü diri tuttuklarını ifade ederek kurultayı selamladı.

9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online kapsamında iki gün boyunca “Yayın Dünyasında Yeni Dönem”, “Yayıncılıkta Dijital Seçenekler”, “Telif Haklarında Olası Gelişmeler”, “Kitap Tedarik Zincirinde Yeni Dönem”, “Yazılı Kültürü Koruma Yasası İçin Yeni Bir Yol” ve “Okuma Kültürümüz ve Geleceğe Bakış” başlıklı altı oturum düzenlendi. Oturumlarda yayıncılar, eğitimciler, dijital yayıncılık uzmanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yazarlar konuşmacı olarak yer alarak, yayıncılığın gündemi üzerine bilgi ve görüşlerini aktardılar.

İki gün süren kurultaya, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkanı Hugo Setzer ve azar Amin Maalouf’un yanı sıra yurt dışından Uluslararası Bağımsız Yayıncılar Birliği Yürütme Kurulu Başkanı Laura Aufrère, Amerikan Yayıncılar Birliği Başkanı ve CEO’su Maria A. Pallante, Telif Hakları ve Hak Danışmanı Lynette Owen, Telif Hakları ve Toplu Hak Yönetimi Bağımsız Danışmanı ve IFRRO Eski CEO’su Olav Stokkmo, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) Başkan Yardımcısı Bodour Al Qasimi, yazar Alberto Manguel, yayıncı Richard Charkin, İtalyan Yayıncılar Birliği Başkanı Ricardo Franco Levi, OECD Eğitim ve Beceriler Başkanlığı Direktörü Andreas Schleicher, Alman Okuma Vakfı Stiftung Lesen CEO’su ve Avrupa Okuma ve Okuryazarlık Kuruluşları Ağı EURead Yönetim Kurulu Başkanı Jörg F. Maas da video kaydı konuşmalarıyla katılarak katkıda bulundular.

Oturumlara Türkiye’den katılan isimler ise Ahmet Çakmak, Ahmet Ümit, Banu Ünal, Berk İmamoğlu, Burcu Gündüz Masalacı, Burutay Kaya, Caner Eler, Cem Özyiğit, Cemil Sobacı, Cumhur Özdemir, Ebru Şenol, Edibe Usta, Emrah Kısakürek, Erol Aydın, Esen Arslandoğan, Gülgün Çarkoğlu, Haluk Hepkon, Hande Demirtaş, İlbay Kahraman, Kenan Kocatürk, Kıvanç Çınar, Kutbettin Bingölbalı, Dr. Melike Günyüz, Meriç Güleç, Mert Fırat, Mesut Özdemir, Metin Celal, Mine Soysal, Murat Bahadır, Murathan Mungan, Mustafa Nemutlu, Müge Sökmen, Münir Üstün, Özgür Akın, Reyhan Özmen, Rober Koptaş, Savaş Kılıç, Servet Düz, Sinan Çam, Şafak Pala, Tan Çağlayan, Taner Beyoğlu ve Yekta Kopan oldu.

9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online’nın kapanış konuşmasını gerçekleştiren şair ve yazar Murathan Mungan ise, içinden geçilmekte olunan kriz karşısında sahip olunması gereken şeyin, gerçek bir “her şeye rağmencilik”, bir “iç güç” olması gerektiğini; herkesin iyi yaptığı işleri ödün vermeden daha da iyi yapmaya çalışması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’den ve dünyadan uzman yayıncıları ve yayıncılık paydaşlarını internet üzerinden bir araya getirerek yayıncılık sektörünün geleceğine ışık tutmayı hedefleyen Kurultay programında yer alan oturumlar, sektörün geçirdiği bu olağanüstü dönemde ortak sorunları, ihtiyaçları ve eğilimleri üretken bir diyalog zemininde gündeme taşıdı.

9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online’nın sonuç bildirgesi ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.