Esenlikler. Bu hafta çok önemli iki gezegen burç değişimi var. Onun dışında asteroid veya hesaplanmış noktaları saymazsak gezegen etkileşimi yok. Ay hariç tabi ki, onu da günlük etkilerde yazıyorum.

Hafta başında Venüs Balık burcuna geçecek. Balık Venüs’ün çok sevdiği bir burçtur. Gerçek, duygusal, romantik aşk’ı temsil eder. Fakat karşıdakini fazla idealize etme, aldanmaya açıklık, aşktan gözün kör olması gibi riskleri barındırır. Eğer çoktan geçtiysek o evreleri, artık biraz daha romantik olma vakti.

Satürn Koç’ta ise durum tam tersi. Satürn Koç’u sevmez. 14 Şubat’da Satürn Koç burcuna geçecek. Ağır ağır yapı kurması gereken gezegen Koç gibi aceleci, agresif bir burca girmiştir. Artık biraz daha inisiyatif almamız gereken, belki biraz daha kendimizi düşünmemiz, yavaşlamadan, gecikmeden aksiyon almamız gereken bir döneme giriş yapıyoruz. Bu yaklaşık 2.5 sene sürecek.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Ay Akrep’te haftaya başlıyoruz. Bugün biraz zorlayıcı, biraz aşırı hırslı olabilir. Güneş ve Mars ile ay’ın sert etkileşimi var. Tartışmalara açık bir gün. Fiziksel enerjisi ve cesareti de yüksek.

Salı Ay öğle saatlerinde Yay burcuna geçiyor ve çok daha iyimser bir duruma geçiyoruz. Satürn ve Neptün ile de ay’ın uyumlu açısı var, özgüvenli ve iyimser olduğumuz kadar sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Çarşamba Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de oldukça iyi. Ay ve Mars uyumlu etkileşimde, enerjisi, iyimserliği yüksek, sosyal aktiviteler, geziler, eğitim gibi konular için değerlendirilebilir. Perşembe Ay Bugün de Yay burcunda ve Güneş ile uyumlu etkileşimde. Dün’e benzer şekilde özgüven ve iyimserlik dolu bir gün. Sosyal ilişkiler, ikili ilişkiler için harika. Haftanın en güzel günlerinden. Cuma Ay Oğlak burcuna geçiyor. Bugün de hiç fena değil. Sorumluluklarımıza odaklı bir gün fakat kendimizi ifademiz, insanlarla ilşikilerimiz, özellikle kadınlarla ilişkiler oldukça iyi, yumuşak ve güzel etkileri olan bir gün. Sosyallik bugün de oldukça iyi. Cumartesi Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün ay’ın açısal bir etkileşimi yok. Oğlak burcundaki ay ile çalışkan, disiplinli, hareketli bir gün.

Pazar Ay Kova burcuna geçiyor. Geçer geçmez Pluton ile kavuşumda. Aslında bu kavuşum biraz kriz getirebilir. Derinlemesine düşünmek, eski mevzuları yüzeye çıkarmak ve bunları çözmek, temizlemek gündeme gelebilir. Bu da aslında iyi bir şey ama biraz kriz yaratabilen bir durum. Satürn ve Neptün ile de uyumlu açı var. Ne kadar kriz olsa da bir o kadar empati özelliği yüksek, hassas bir gün. Bugün de oldukça olgun, gerçekçi olduğumuz bir gün. Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.