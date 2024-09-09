9 - 15 Eylül 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta gezegensel etkileşimler açısından diğer haftalara nazaran sakin. Haftaya Merkür’ün oldukça güçlendiği, analitik, detaycı ve sorumluluklarına odaklı olduğu Başak geçişi ile başlıyoruz. Devamında ise Merkür Mars ile bir altmışlık uyumlu açı yapıyor. Bu da zihnimizi hızlandıran, zihinsel konularda, önemli konuşmalarda veya karar alırken cesaretimizi oldukça artıran bir etki.

Devamında ise Güneş Jüpiter karesi yaşayacağız. Kare açı doğası gereği biraz zordur fakat Jüpiter’in kareleri çok engelleyici bir şekilde geçmez. Ego çatışmaları, fazlaca şişmiş ego, fazla iyimserlik gibi yan etkileri de olsa oldukça şanslı ve bereketli bir açı diyebilirim. Özgüvenimizi güçlendiren, kendimizi ifademizi iyileştiren bir etki.

Son olarak Venüs Jüpiter uyumlu açısı var ki bu iki iyicilin uyumlu açıları çok güzel, şanslı, kısmetli etkilerdir. Yine özgüvenimizi artıran, çokça sosyallik getiren, arkadaş ve ikili ilişkilerimizde de uyumu çok artıran, küslükleri barıştıran bir etkidir.

Günlük etkilere geçecek olursak

Pazartesi

Haftaya Ay Akrep’te başlıyoruz. Gün içerisinde Uranüs ile karşıt, Satürn ile uyumlu açı yapacak olan Ay bugün çok da huzurlu sayılmaz. Biraz krizli, fazla değişken bir gün olabilir ama özdisiplinimiz ve sorumluluk bilincimiz oldukça iyi.

Salı

Ay Yay burcuna geçiyor. Düne göre daha iyimser demek isterdim fakat bugün Satürn etkileşimi Ay için biraz zorlu. Ayrıca Merkür ile de zorlu bir etkileşim var, bugün yanlış anlaşılmalara biraz dikkat etmek gerekli.

Çarşamba

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün daha iyimser diyebilirim. Fakat bugün de Ay Güneş ile sert etkileşimde, yine kendimizi ifademiz çok da iyi sayılmaz. Her ne kadar Merkür Mars ile uyumlu etkileşimde de olsa bu iki gün biraz iletişimsel konulara dikkat etmek gerekli.

Perşembe

Ay Oğlak burcuna geçiyor. Sabah saatlerinde biraz daha tembel geçirebileceğimiz bir gün olsa da Öğle saatlerinde sorumluluklarımıza odaklanıyoruz. Ayrıca bugün Ay ve Merkür açısı uyumlu, bugün iletişimimiz oldukça güçlü.

Cuma

Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Venüs ve Satürn ile uyumlu açı yapan ay günü hem sorumluluklarımıza odaklı, disiplinli hem de sosyal ilişkilerde güzel etkilerle dolu bir hale getiriyor.

Cumartesi

Ay Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Günün ilerleyen saatlerinde Kova burcuna geçecek fakat oraya gelmeden önce Plüton ile bir kavuşum gerçekleştirecek. Diğer açıları ise oldukça uyumlu. Güneş ve Uranüs ile uyumlu etkileşimi var. Bugün iyi yönde farklı ve ifadesi güçlü, karşı cinsle anlaştığımız bir gün fakat yine de Plüton’dan dolayı biraz krizli, biraz fazla sorguladığımız, kurcaladığımız bir gün de olabilir.

Pazar

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün haftanın en güzel günü diyebilirim. Birbirine uyumlu olan Venüs ve Jüpiter’e Ay da uyumlu bir şekilde eşlik ediyor ve büyük üçgen kalıbı oluşturuyorlar. Bu gün harika bir şekilde değerlendirilebilir, hem eğlenceli, hem sosyal, hem de çok şanslı bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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