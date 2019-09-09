9 - 15 Eylül haftası nasıl geçecek?

9 - 15 Eylül 2019 haftası nasıl geçecek?

9 - 15 Eylül 2019 haftası burç yorumunuz...

Harekete geçme zamanı!

9 Eylül pazartesi sabahı, günün açısı Mars ve Satürn arasındadır. Geleneksel astrolojide, bu iki gezegenin bir araya geldiği zaman değişim yaşanır. Başaktaki Mars, sağlık rutinlerimiz ve günlük çalışma ortamımız gibi her gün yaptığımız şeylerde harekete geçmemizi teşvik ediyor. Başak'taki Mars bu ortamı yarattığında, günlük faaliyetlerimizi, sağlık ve çalışma ortamımızı yansıtan projelerle ilgili ilerlemeyi sağlayan mükemmel bir boyut ortaya çıkar.

Ayrıntılara dikkat!

10 Eylül salı günü Neptün'e karşı olan Güneş günün olayı olacak. Sizin için önemli olan ayrıntılara Pazartesi ve Salı günleri dikkat edin.

En sonunda sakin bir gün!

11 Eylül çarşamba, sakin bir gün olacak. Kova'daki Ay, düşüncelerimizde netlik kazanmamıza ve konfor bölgesinin dışına çıkmamıza yardımcı olur.

İçgüdülerinizi dinleyin!

12 Eylül perşembe, Mars Jüpiter ile kare bir açıda birleşiyor. Mars Pazartesi günü olduğu gibi hala Başak'ta. Bugün yapacak çok fazla seçeneğimiz olacağı için bunalabiliriz. Ay, bu sabah Balık'a da girecek. Eğer bu dönemde yüksek benliğinizin rehberliğini dinlemiyorsanız biraz karışıklık yaşayabilirsiniz.

İletişim odak noktamız olacak!

13 Eylül cuma, Merkür ve Venüs bu yıl ilk kez bir araya gelecek. Bu ikisi bir araya geldiğinde ve Başak burcu merkezde olduğunda, iletişim çok önemlidir ve duyduğumuz ve konuştuğumuz her kelimeye değer veririz. Doğru hareket ederseniz, iletişim kurmak için güzel bir gün. Bugün, Balık burcundaki Dolunay'ın ana odağı, içgüdülerinizi takip etmek ve ona güvenmektir. Duygusal kaprislere karşı duyarlı olabiliriz. Fazla hassas olabilir ve hissedebiliriz, bu nedenle duygusal ve ruhsal benliğinize iyi bakın.

Uyum arayışımız hafta sonuna damga vuracak!

14 Eylül cumartesi ve 15 Eylül pazar, Terazi'ye giren Merkür ve Venüs var. İletişim ve sevdiğimiz şeyler arasında uyum arayışı içindeyiz.

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