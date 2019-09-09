9 - 15 Eylül 2019 haftası nasıl geçecek?

9 - 15 Eylül 2019 haftası burç yorumunuz...

+ Sonra Oku
9 - 15 Eylül haftası nasıl geçecek?

Harekete geçme zamanı!

9 Eylül pazartesi sabahı, günün açısı Mars ve Satürn arasındadır. Geleneksel astrolojide, bu iki gezegenin bir araya geldiği zaman değişim yaşanır. Başaktaki Mars, sağlık rutinlerimiz ve günlük çalışma ortamımız gibi her gün yaptığımız şeylerde harekete geçmemizi teşvik ediyor. Başak'taki Mars bu ortamı yarattığında, günlük faaliyetlerimizi, sağlık ve çalışma ortamımızı yansıtan projelerle ilgili ilerlemeyi sağlayan mükemmel bir boyut ortaya çıkar.

 

Ayrıntılara dikkat!

10 Eylül salı günü Neptün'e karşı olan Güneş günün olayı olacak. Sizin için önemli olan ayrıntılara Pazartesi ve Salı günleri dikkat edin.

 

En sonunda sakin bir gün!

11 Eylül çarşamba, sakin bir gün olacak. Kova'daki Ay, düşüncelerimizde netlik kazanmamıza ve konfor bölgesinin dışına çıkmamıza yardımcı olur.

 

İçgüdülerinizi dinleyin!

12 Eylül perşembe, Mars Jüpiter ile kare bir açıda birleşiyor. Mars Pazartesi günü olduğu gibi hala Başak'ta. Bugün yapacak çok fazla seçeneğimiz olacağı için bunalabiliriz. Ay, bu sabah Balık'a da girecek. Eğer bu dönemde yüksek benliğinizin rehberliğini dinlemiyorsanız biraz karışıklık yaşayabilirsiniz.

 

İletişim odak noktamız olacak!

13 Eylül cuma, Merkür ve Venüs bu yıl ilk kez bir araya gelecek. Bu ikisi bir araya geldiğinde ve Başak burcu merkezde olduğunda, iletişim çok önemlidir ve duyduğumuz ve konuştuğumuz her kelimeye değer veririz. Doğru hareket ederseniz, iletişim kurmak için güzel bir gün. Bugün, Balık burcundaki Dolunay'ın ana odağı, içgüdülerinizi takip etmek ve ona güvenmektir. Duygusal kaprislere karşı duyarlı olabiliriz. Fazla hassas olabilir ve hissedebiliriz, bu nedenle duygusal ve ruhsal benliğinize iyi bakın.

 

Uyum arayışımız hafta sonuna damga vuracak!

14 Eylül cumartesi ve 15 Eylül pazar, Terazi'ye giren Merkür ve Venüs var. İletişim ve sevdiğimiz şeyler arasında uyum arayışı içindeyiz.

 

Astroloji ile ilgili tüm içeriklerimiz için tıklayın! 

 

Kristin Demirci'nin yazıları için tıklayın!

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
2 - 8 Eylül haftası nasıl geçecek?
2 - 8 Eylül haftası nasıl geçecek?
19 - 25 Ağustos haftası nasıl geçecek?
19 - 25 Ağustos haftası nasıl geçecek?
12-18 Ağustos haftası nasıl geçecek?
12-18 Ağustos haftası nasıl geçecek?
5 - 11 Ağustos haftası nasıl geçecek?
5 - 11 Ağustos haftası nasıl geçecek?
29 Temmuz - 4 Ağustos haftası nasıl geçecek?
29 Temmuz - 4 Ağustos haftası nasıl geçecek?
22 - 28 Temmuz haftası nasıl geçecek?
22 - 28 Temmuz haftası nasıl geçecek?
15 - 21 Temmuz haftası nasıl geçecek?
15 - 21 Temmuz haftası nasıl geçecek?
HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X