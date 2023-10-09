9 - 15 Ekim 2023 haftalık burç yorumları

Korhan Kılınçkaya, 9 - 15 Ekim 2023 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

9 - 15 Ekim 2023 haftalık burç yorumları
Astroloji
Giriş: 09 Ekim 2023 07:24 Güncelleme: 09 Ekim 2023 07:25
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Esenlikler. Bu hafta aşırı önemli bir hafta diyebilirim. Hayatlarımızda kırılmaların, yeni başlangıçların olduğu bir hafta olacak bir çok sebepten dolayı. Öncelikle 14 Ekim’de bir Güneş tutulması var ve yazısını ayrıca yazacağım.


Onun dışında açısal etkileşimler olarak Merkür Plüton karesi, Venüs Satürn karşıtlığı ve Mars Satürn Üçgeni önemli açısal etkiler olarak listelenebilir. Merkür Plüton karesi ile haftaya başlayacağız ve bu etki dil ve tartışma açısıdan oldukça sert, dönüştürücü, keskin kararlar alabildiğimiz, çok sorgulayıcı ve manipulatif olabileceğimiz bir dönem demek.


Venüs Satürn karşıtlığı ise ikili ve sosyal ilişkilerdeki zorluklar, karşılanmayan ihtiyaçlar, belki bir takım kopuşlar, gerçekle karşılaşma ve bu gerçekliğin hayallerimizden farklı olduğu ve bir miktar hayal kırıklığı yaşatacak bir döneme işaret ediyor. Bu dönem hafta ortasında olacak diyebiliriz.


Ayrıca bu hafta çok önemli gezegen burç değişimleri ve gezegen yön değişimleri yaşayacağız.


Venüs Başak burcuna geçecek, artık ilişkilerde daha detaycı, daha zor beğenen ve eleştiren bir yapıda olacağız. Bu sadece ilişkilerde değil kendi güzelliğimiz, giyimimiz ve sağlığımızla ilgili de bir tavır olacak. Venüs Başak'ta çok da güçlü değildir.


Mars ise Akrep burcuna geçecek. Bence Mars Terazi dönemi çok zor geçti, hem kişisel hem dünya açısından. Savaşlar çıktı, müdahaleler oldu, operasyonlar yapıldı. Akrep o kadar barışçıl bir burç değildir, aslında Terazidir barışçıl olan ama Mars burada çok rahatsız olduğu için tüm negatif yönlerini ortaya çıkardı. Akrep’e geçtiğinde ise cesaret, odaklanma, güç, kendini iddia, pozitif agresyon ve eril güç anlamında doğru çalışarak, olur olmaz kavga ve gerginlik çıkarmayarak düzgün bir şekilde hareket edecektir.


Plüton ise uzun süreden sonra geri hareketini bitiriyor. Bu da hayatımızda dönüşüm yaratan konuların artık olay bazında ortaya çıktığı, hareket kazandığı, değişim ve dönüşümü çok hızlandıran bir yapıda olacak. Plüton Oğlak’a geri dönmüştü, artık tekrar Kova burcuna doğru harekete geçiyor.



9 Ekim haftası günlük astrolojik etkiler


9 Ekim 2023 Pazartesi astrolojik etkiler

Ay Aslan burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içerisinde Jüpiter ile sert, Güneş ve Merkür ile uyumlu açı yapacak olan ay abartılı bir özgüven ve iyimserlik, fakat kendini güçlü bir ifade gücü ve ifade etme isteği verecek.


10 Ekim 2023 Salı astrolojik etkiler

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay Venüs kavuşum yapacaklar. Sosyal ilişkiler açısından uyumlu iyimser bir gün. Mars ile uyumlu Satürn ile zorlayıcı açılar da mevcut. Yine de bazı durumlada o kadar da iyimser olamayabiliriz, fakat cesaretimiz ve enerjimiz yüksek.


11 Ekim 2023 Çarşamba astrolojik etkiler

Ay Başak burcuna geçiş yapıyor. Detaylar, iş, sorumluluk, temizlik gibi konulara odağımız artıyor fakat iyimserliğimiz de yüksek çünkü Ay gün içerisinde Jüpiter ile uyumlu açı yapacak.


12 Ekim 2023 Perşembe astrolojik etkiler

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Başak burcu rutine bağlı ve sıradışı olmayan bir burçtur fakat gün içerisinde Uranüs ile Ay’ın uyumlu kontağı günü sürprizlere açık ve daha sıradışı bir hale getiriyor.


13 Ekim 2023 Cuma astrolojik etkiler

Ay Terazi burcuna geçiyor. Gün içerisinde çok fazla açı yapmayacak fakat Terazi burcu karakteristiği ile günü daha sosyal, barışçıl, uyumlu ve dengeli bir şekilde geçireceğiz.


14 Ekim 2023 Cumartesi astrolojik etkiler

Ay Terazi burucundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün çok belirgin bir gün çünkü bugün Güneş tutulması var ve Terazi burcu etkileri en yüksek seviyede. Evlilik, karşılıklı yapılan işler, danışmanlık gibi konular için bugün belirgin gelişmeler yaşanabilir.


15 Ekim 2023 Pazar astrolojik etkiler

Ay sabah saatlerinde Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşam saatlerinde Akrep burcuna geçerek daha karamsar ve derin bir hale gelecek. Mars ile kavuşum açısı içerisinde, bugün enerjik bir gün, kazalara dikkat etmek gerekir. Ayrıca Ay’ın Satürn ile de uyumlu bir açısı var bu da günü disiplinli ve kararlı bir hale getiriyor.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.


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Günlük burç yorumları: 9 Ekim Pazartesi

9 Ekim 2023 Pazartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bugün adeta herkes kendisine odaklanacak ve bu da şimdiye dek tüm bu yaygaranın neyle ilgili olduğunu merak etmenize neden olabilir. Duygularını ifade etme konusunda güçlü bir arzun hakim. Bir bakıma sahnedeymişsiniz gibi hissedebilirsiniz. Enerji bugün sorunsuz bir şekilde akıyor. Engeller ortadan kalkmış gibi görünüyor. Elinizde çok fazla enerji var. Sizi destekleyen güçlü düşünceler ve güçlü duygular var. Tutkularınızı yüksek sesle söyleyin, hayallerinizi dile getirerek gerçekleşmelerine katkı sağlayın!
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bazı değişimleri yakından hissedebilirsiniz. Başkalarıyla kafa kafaya verme, bir konuyu açma veya zorlama girişiminde bulunma eğilimi olabilir. İş ve sorumluluklarla ilgili gerginlikler tetikleyici olabilir veya öncelikler konusunda anlaşmazlıklar yaşanabilir. Eğer istediğinizi yapamayacağınızdan korkuyorsanız veya hayatınızdaki birisi sıklıkla dizginleri eline alıyorsa, şimdi değişiklik yapmak isteyeceksiniz. Kırgınlıklar yüzeye çıkabilir ancak bu aynı zamanda size zarar vermek için hangi öfkeyi veya incinmeyi sürdürdüğünüzü görmenizi sağlar.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Boğa, bugün gergin durumlara alışmak ve uzaklaşmak isterken üzerinizde bir miktar baskı oluşturabilir. Gün, sizi çok şey yapmaya teşvik edebilir. Bir yandan kendinizi enerjik hissedebilir, sorunları çözmek isteyebilir ve yapılacaklar listenizi doldurabilirsiniz. Sorunlu alanlara göz kulak olursunuz ve dikkat edilmesi gereken ayrıntıları yönetmeye odaklanırsınız ancak bu bir takıntıya da dönüşebilir. Olumsuz duygular ya da karmaşık konular üzerinde durma eğilimine dikkat edin. İnatçılık artık daha derin bir sorunun veya değişim korkusunun belirtisi olabilir ve bunun siz de dahil olmak üzere hiç kimseye faydası yoktur. Hayal kırıklıklarının kaynağına bakmak en iyisidir. Eğer kendinizi değerli bir yaşam için bir görüşe ya da yönteme tutunurken bulursanız, sizi gerçekten rahatsız eden şeyin ne olduğunu düşünün.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün sizi sakin bir ruh haline yöneltmek istese de gerilimler ve zorlu iletişimler kaçınılmaz olabilir. Gittikçe daha da genişleyen romantik ve yaratıcı dünyanızın bazı zorlukları da var. Bugün, bir konu hakkında harekete geçmeye hazır hissedebilirsiniz ancak çok fazla yatırım yaparsanız veya işler kafanızdaki senaryoya göre gitmezse tutku ve coşku hayal kırıklığına dönüşebilir. Dirençle karşı karşıyaysanız, beklentilerinizi ayarlamak, hatta bir konuyu geçici olarak bırakmak en iyisi olabilir, böylece kafanızı boşaltabilirsiniz. Bir ilişkinin ne anlama geldiğini veya katılımının veya bağlılığının derinliğini anlamakla ilgili sorunlar olabilir. Yolunuza gitmeyen bir şey üzerinde durmak yerine, enerjinizi üretken bir şeye odaklamak en iyisi olabilir.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün bazı zekice fikirler ve yöntemler getiriyor ama aynı zamanda bunlar, biraz gerilim de beraberinde taşıyor. Ağırlıklı olarak ev, kişisel konular ve aile ile ilgili bir konuda harekete geçme arzunuz bugün güçlü. Bugün işleri halletmeye yönelik coşku ve tutkunuzdan büyük ölçüde faydalanabilirsiniz ancak işler beklendiği gibi gitmezse gerginlikler artabilir. İnsanlar planlarınıza direnebilir veya önünüzde durabilir ya da ilişkilerinizde baş edilmesi gereken bir enerji olabilir. Siz veya hayatınızdaki biri bir plan konusunda katı davranırsanız veya başkalarının senaryoya uymasını beklerseniz, gerginlik bunu takip edebilir ve güç oyunlarına yol açabilir. Rekabet sizi belirli durumlarda kendinizi geliştirmeye motive etse de bilinçli olarak öfkenizin sebebini belirlemeyi ve bunları çözmeye çalışmadığınız sürece, günün gergin havası olumlu bir şeye yol açmayacak gibi görünüyor.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Aslan, şimdi duygularınız anda ve yüzeyde ancak gün ilerledikçe kusurlara ve hayal kırıklıklarına odaklanma nedeniyle korktuğunuz şeyi kendinize çekme ihtimaline dikkat edin. Yaratıcı hedeflerin veya zihinsel ilgilerin peşinde koşma ve fikirleri paylaşma konusunda oldukça tutkulu hissedebilirsiniz. Bir inanca veya bakış açısına, sizi tüketecek veya rahatsız edecek, sağlıklı etkileşimlere engel olacak kadar sıkı tutunmamaya çalışın. Bir fikirden, programdan veya yöntemden taviz vermek istemeyebilirsiniz ancak esnek olmak ve geçici de olsa akışına bırakmak muhtemelen sizin için daha iyidir. Yıpranmış sinirleri sakinleştirmenin yollarını arayın ve perspektif kazanmayı hedefleyin.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Başak, bugün siz enerjinizi geri kazanırken ve kendinizi yeniden yönlendirirken, arka planda kalmanızı öneriyor. Eğer işler planlandığı gibi gitmezse gerginlik veya sabırsızlık yaşanabilir. Hayatınızdaki birisininkilerle çatışan veya korkuları tetikleyen mali durum, değerler ve fikirlerle ilgili çatışmalar veya hayal kırıklıkları mümkündür. Kırgınlıklar ortaya çıkabilir ve sonunda gerçekten almak istemeyeceğiniz yanıtlar için baskı yapıyor olabilirsiniz. Mümkünse yoğun duyguları yapıcı bir şekilde kullanın veya bunu hayatınızı iyileştirmek için sorunlu takıntıları çözmeyi hedefleyin.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Terazi, bugün sizi hafif, bağımsız ve kolay aktivitelere yöneltiyor. Bir yandan hayatınızın sorumluluğunu üstlenmek için ilham alabilirsiniz ancak diğer yandan fazla enerjiyi etkili bir şekilde yönetmekte zorlanabilirsiniz. Gün, orantı duygusunu korumayı zorlaştırır ve sabırsızlıkla, gururla veya yanlış yönlendirilmiş öfkeyle karşı karşıya olabilirsiniz. Bir yandan da istediğinizi elde etmede veya yapmaya karar verdiğiniz şeyi başarmada bir miktar dirençle karşılaşabilirsiniz. Yalnızca üzerinizde daha fazla baskı oluşturacak manipülatif taktiklerden kaçının. Sizi mutsuz eden bir şey üzerinde duruyorsanız, biraz geri çekilmenin sizi rahatlatabileceğini düşünün.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Akrep, gün sizi uzun vadeli hedeflerinize odaklanmaya teşvik ediyor. Yeni başlangıçlar için geçmişi temizlemek için iyi bir dönem. Bugün çözülmemiş gerilim veya kırgınlık, üzücü sözlere veya kötü zamanlamaya yol açabilir. İstediğinizi doğrudan istemek çok kolay değil. Bunun yerine başkalarının ihtiyaçlarınızı sezmesini umabilirsiniz ancak bu sizi başkalarının eylemlerinin veya eylemsizliklerinin ruh halinize karar vermesine izin verme konusunda savunmasız bırakır. Zihninizi rahatlatmak ve sakinleştirmek için elinizden geleni yapın. Kendinize karşı nazik olmak, ne kadar zorlayıcı olursa olsun, bir konuyu akışına bırakmayı içerebilir. Kırgınlıkla zaman kaybetmek yerine, hayal kırıklığını hayatınızdaki bir şeyi iyileştirmeye motive etmek için kullanmayı hedefleyin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Yay, doğal çekiciliğiniz bugün oldukça artıyor. Heyecan verici yeni ilgi alanları keşfedebilirsiniz. Bu günlerde genel olarak çabalarınız destekleniyor ancak bugün inatçılık ve katılıkla karşılaşabileceğiniz için bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Değerleri, parayı veya ve sınırlara ilişkin sorunları içeren çatışmalar, kolayca çizgiyi aşabilir ve güç oyunlarına dönüşebilir. Yöntemlerinize veya yaklaşımınıza birilerini uzaklaştıracak kadar sıkı tutunmamaya çalışın. Bugün ortaya çıkan herhangi bir öfke veya hayal kırıklığının, neyin iyileştirilmesi ve çözülmesi gerektiği konusunda sizi doğru yöne yönlendirebileceğini düşünün.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Oğlak, gün sizi bir hedefe ulaşmaya motive ediyor ancak orantı ve adalet duygusunu korumak zor olabilir. Bir konuya o kadar odaklanıyorsunuz ki diğer seçenekleri göremiyorsunuz. Tutkunuzu üretken bir hedefi ilerletmek için kullanırsanız işe yarayabilir ancak henüz ilerlemeye hazır olmayan bir şey üzerinde duruyorsanız sorunlar ortaya çıkabilir. İlerlemeyen sorunları bırakmayı hedefleyin ve enerjinizi bu şeylere harcamak için daha iyi bir zaman bekleyin. Bugün ortaya çıkan duygulara veya tepkilere yakından bakarsanız, sizin veya hayatınızdaki birinin aşırı derecede bağlı olduğu ve biraz nefes alabileceği veya perspektife ihtiyaç duyabileceği alanlara dair güzel bir pencere açacaksınız.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sevgili Kova, şimdi işbirliği ve takdiri daha kolay kazanırsınız. Yine de gün üzerinizde bir miktar baskı oluşturabilir. İşinize yaramasa bile bir konu üzerinde durma eğilimi vardır. Kendi yolunuz veya bakış açınız üzerinde o kadar ısrarcı oluyorsunuz ki bu, ilişkiyi strese sokmanıza neden oluyor. Yine de gün, bunun yerine, sizi bir meydan okumanın veya tutkunun peşinden gitmekten alıkoyuyor gibi görünen bir korkuyla içsel bir mücadeleyi önerebilir. Olumsuz tepkileri davet eden şeyler yapmaktan vazgeçin. Kendinizi duygusal açıdan her zamankinden biraz daha savunmasız hissetseniz de aynı zamanda dirençlisiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün, işlerinizle ilgilenmek istiyorsunuz. Hayatınızda yersiz olabilecek küçük şeyleri daha kolay görüyorsunuz. Gün sizi derinlere inmeye, araştırmaya, gözlemlemeye ve strateji oluşturmaya teşvik ediyor. Bugün bir değerler meselesi ya da bağlılık anlayışıyla ilgili bir çatışma ortaya çıkabilir. Bir şeye ya da birine karşı tutkulu bir duygu olarak başlayan şey, hızla sinir bozucu hale gelebilir. Başkalarıyla anlamsız güç mücadelelerinden kaçının ancak bir şeyleri hissedin ve derinlerden yüzeye çıkan karanlık maddeleri anlamaya çalışın.

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