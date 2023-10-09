9 - 15 Ekim 2023 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta aşırı önemli bir hafta diyebilirim. Hayatlarımızda kırılmaların, yeni başlangıçların olduğu bir hafta olacak bir çok sebepten dolayı. Öncelikle 14 Ekim’de bir Güneş tutulması var ve yazısını ayrıca yazacağım.

Onun dışında açısal etkileşimler olarak Merkür Plüton karesi, Venüs Satürn karşıtlığı ve Mars Satürn Üçgeni önemli açısal etkiler olarak listelenebilir. Merkür Plüton karesi ile haftaya başlayacağız ve bu etki dil ve tartışma açısıdan oldukça sert, dönüştürücü, keskin kararlar alabildiğimiz, çok sorgulayıcı ve manipulatif olabileceğimiz bir dönem demek.

Venüs Satürn karşıtlığı ise ikili ve sosyal ilişkilerdeki zorluklar, karşılanmayan ihtiyaçlar, belki bir takım kopuşlar, gerçekle karşılaşma ve bu gerçekliğin hayallerimizden farklı olduğu ve bir miktar hayal kırıklığı yaşatacak bir döneme işaret ediyor. Bu dönem hafta ortasında olacak diyebiliriz.

Ayrıca bu hafta çok önemli gezegen burç değişimleri ve gezegen yön değişimleri yaşayacağız.

Venüs Başak burcuna geçecek, artık ilişkilerde daha detaycı, daha zor beğenen ve eleştiren bir yapıda olacağız. Bu sadece ilişkilerde değil kendi güzelliğimiz, giyimimiz ve sağlığımızla ilgili de bir tavır olacak. Venüs Başak'ta çok da güçlü değildir.

Mars ise Akrep burcuna geçecek. Bence Mars Terazi dönemi çok zor geçti, hem kişisel hem dünya açısından. Savaşlar çıktı, müdahaleler oldu, operasyonlar yapıldı. Akrep o kadar barışçıl bir burç değildir, aslında Terazidir barışçıl olan ama Mars burada çok rahatsız olduğu için tüm negatif yönlerini ortaya çıkardı. Akrep’e geçtiğinde ise cesaret, odaklanma, güç, kendini iddia, pozitif agresyon ve eril güç anlamında doğru çalışarak, olur olmaz kavga ve gerginlik çıkarmayarak düzgün bir şekilde hareket edecektir.

Plüton ise uzun süreden sonra geri hareketini bitiriyor. Bu da hayatımızda dönüşüm yaratan konuların artık olay bazında ortaya çıktığı, hareket kazandığı, değişim ve dönüşümü çok hızlandıran bir yapıda olacak. Plüton Oğlak’a geri dönmüştü, artık tekrar Kova burcuna doğru harekete geçiyor.

9 Ekim haftası günlük astrolojik etkiler

9 Ekim 2023 Pazartesi astrolojik etkiler

Ay Aslan burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içerisinde Jüpiter ile sert, Güneş ve Merkür ile uyumlu açı yapacak olan ay abartılı bir özgüven ve iyimserlik, fakat kendini güçlü bir ifade gücü ve ifade etme isteği verecek.

10 Ekim 2023 Salı astrolojik etkiler

Ay Aslan burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Ay Venüs kavuşum yapacaklar. Sosyal ilişkiler açısından uyumlu iyimser bir gün. Mars ile uyumlu Satürn ile zorlayıcı açılar da mevcut. Yine de bazı durumlada o kadar da iyimser olamayabiliriz, fakat cesaretimiz ve enerjimiz yüksek.

11 Ekim 2023 Çarşamba astrolojik etkiler

Ay Başak burcuna geçiş yapıyor. Detaylar, iş, sorumluluk, temizlik gibi konulara odağımız artıyor fakat iyimserliğimiz de yüksek çünkü Ay gün içerisinde Jüpiter ile uyumlu açı yapacak.

12 Ekim 2023 Perşembe astrolojik etkiler

Ay Başak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Başak burcu rutine bağlı ve sıradışı olmayan bir burçtur fakat gün içerisinde Uranüs ile Ay’ın uyumlu kontağı günü sürprizlere açık ve daha sıradışı bir hale getiriyor.

13 Ekim 2023 Cuma astrolojik etkiler

Ay Terazi burcuna geçiyor. Gün içerisinde çok fazla açı yapmayacak fakat Terazi burcu karakteristiği ile günü daha sosyal, barışçıl, uyumlu ve dengeli bir şekilde geçireceğiz.

14 Ekim 2023 Cumartesi astrolojik etkiler

Ay Terazi burucundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün çok belirgin bir gün çünkü bugün Güneş tutulması var ve Terazi burcu etkileri en yüksek seviyede. Evlilik, karşılıklı yapılan işler, danışmanlık gibi konular için bugün belirgin gelişmeler yaşanabilir.

15 Ekim 2023 Pazar astrolojik etkiler

Ay sabah saatlerinde Terazi burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Akşam saatlerinde Akrep burcuna geçerek daha karamsar ve derin bir hale gelecek. Mars ile kavuşum açısı içerisinde, bugün enerjik bir gün, kazalara dikkat etmek gerekir. Ayrıca Ay’ın Satürn ile de uyumlu bir açısı var bu da günü disiplinli ve kararlı bir hale getiriyor.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim.

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