8 Kasım 2022 Boğa burcunda Ay Tutulması ve burçlara etkileri

Esenlikler. 8 Kasım Salı saat 14.02’de Boğa burcunun 16 derecesinde bir Ay Tutulması meydana gelecek. Gündüz saatlerinde yaşanacağı için Türkiye’den gözlemlenemeyecek. Boğa burcundaki tüm gökyüzü olayları maddi güvenlik konuları ile lüks, konfor, sahip olduklarımız, finansal kaynaklarımız ile alakalıdır. Tutulma etkilerinin minimum 6 ay süreli büyük etkiler olduğunu ve biraz da zorlayıcı etkiler olduğunu düşünecek olursak finansal kaynaklarımız uzun vadeli olarak değişime zorlanıyor diyebiliriz. Değişimin oktavını yükselten ise tutulma derecesine çok yakın olan Uranüs olacak. Bunların dışında yine geçenki tutulma gibi Venüs tutulma derecesine yakın gezegenler arasında. Merkür’de kavuşum yapmakta ve Satürn’den tutulma derecesi kare açı almakta.

An haritasının Yükselen burcu Kova ve yükselen burca çok yakın olan bir Satürn var. Yukarıda da söylediğim gibi An derecesine Kare yaptığı ve yükselende olduğu için bu tutulmada aşırı önemli bir durumda. Kova, biraz Uranüs temalarına da benzer şekilde ilerici hareketler, reformist hareketler, geleceğe yönelik hareketler anlamına gelir. Bu tutulmanın en önemli konusu ağır sorumlulukların değişme isteğimizi engellemesi, daha doğrusu bu iki olgu arasındaki çatışma olacak. Uranüs tarafı bizi değişime zorlar, mevcut koşullardan sıkarken Satürn ise mevcut koşulları, bir anlamda geleneği, sorumlulukları da bu değişim isteğine engel olarak çıkartacak. Yani bu dönemde baskı altında, stresli ve sıkılgan hissetmemiz çok çok olası. Boğa burcunun da çok değişmeyi sevmeyen bir burç olduğunu söylemeliyiz. Yani hem Boğa kova karesi hem Satürn Uranüs karesi aktive olacak ki bu gelenek ve yeniliğin mitolojik kökenleri olan meşhur kavgasıdır.

Venüs’ün an derecesine yakın olması yine işin içerisine ikili ilişkiler konularını getirmekte fakat bildiğiniz gibi Venüs Akrep burcunda çok da rahat değil. Ayrıca Venüs Boğa’nın yöneticisi olarak tutulmanın da yönetici gezegeni durumunda.

Tutulma MENKAR sabit yıldızı ile de kavuşumda ve bu sabit yıldızın da çok sevimli olduğu söylenemez. Menkar biraz kurban gitmek ile alakalı bir yıldız maalesef. Bilinçsiz olunduğunda kurban gitme ile alakalı denilebilir. Kollektif bilinçdışının bizi birazcık bazı şeylere kurban etmesi, feda etmesi ile de ilişkilendirilir. Yani maalesef bu Tutulma 2022’nin en dikkat çeken ve en zorlu tutulması olacak. Yüzleri çok da güldüreceğini söyleyemem. Bu zamanları belki biraz daha yenilik ve gelenek arasında bir orta yol bulmaya çalışarak, zorlanmaları, engellenmeleri bir sınav gibi kabul ederek ve teslim olarak, değişimi yaparken de gemileri çok yakmamaya çalışarak, yani sabırlı olarak geçirmeyi tavsiye ediyorum keza ben öyle yapmaya çalışacağım.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak:

Yükselen Koç

Finansal konularda yeni gelişmelere açık bir dönem. Yeni bir projeye başlayabilir, yeni bir gelir kaynağı yaratabilir, iş teklifleri alabilirsiniz. Bu dönemde mevcut finansal durumunuzu değiştirmek adına adımlar atabilir veya dışarıdan gelen sürpriz gelişmelere ayak uydurmak durumunda kalabilirsiniz. İnsan grupları, arkadaşlar ile ilgili konularda aldığınız sorumluluklar finansal konuları engelleyici şekilde çalışabilir.

Yükselen Boğa

Sizler için oldukça önemli bir Ay tutulması. Hayatınızın geneli ile ilgili önemli yenilikler dönemi ayrıca fiziksel görünüşünüz ve imajınız da değişecek. Konfor alanınızdan çıkmaya daha çok zorlandığınız bir dönem. Kariyer ve başarı ile ilgili konularda sorumluluklarınız daha fazla, bu da kendiniz için veya ikili ilişkiler için hareketlerinizde engelleyici olabilir.

Yükselen İkizler

Finansal konularda kontrolünüz dışında harcamalar gündeme gelebilir. Tam olarak araştırmadığınız konularla ve insanlarla finansal konularda anlaşmalar yapmak için doğru bir zaman dilimi değil. Bilinçaltı zorlamaları yaşadığınız, değişmek istediğiniz fakat bu değişikliği hayatınıza nasıl uygulayacağınızı bilmediğiniz bir dönem olabilir. Ayrıca akademik konular, yabancılarla ilgili konular, yolculuklar, yayıncılık gibi konularda da birtakım engelleyici durumlar söz konusu.

Yükselen Yengeç

Arkadaşlarınızla finansal alışverişleriniz, alacak verecek konuları, arkadaşlığınızın devamlılığıyla ilgili konular, kariyerden elde ettiğiniz gelirler bu dönemde vurgu kazanıyor. Sosyal ortamınızda sürpriz değişiklikler olabilir, sıra dışı insanlar hayatınıza girebilir. Ayrıca maddi konularla ilgili gelecek kaygısı yaratan durumlar oluşabilir. Maddi konular, alacak verecek, borçlar veya ortaklaşa gelirler gibi konular bu dönemde sizin için engelleyici veya moral bozucu tarzda çalışabilir.

Yükselen Aslan

Kariyerinizdeki devamlılığınız huzurunuz bu dönemde sorgulama altında. Bu alanla ilgili önemli değişikliklere şahit olabilirsiniz. Kariyer değişiklikleri yüzünden ev değiştirebilir, ailenizde değişiklikler yaşayabilirsiniz. İkili ilişkiler konusundaki sorumluluklarınız veya evlilik sorumluluklarınız az öne bahsettiğim aile ve kariyer vurgusunda engelleyici bir noktada duruyor olabilir.

Yükselen Başak

Akademik konulardaki finansal konular, uzak akrabalarla olan para alışverişleriniz veya uluslararası işleriniz veya yolculuklarla ilgili yeni gelişmelere, yeni eğitimlere, yayıncılıkla ilgilenenler varsa bu konularda elde ettiğiniz maddi gelirler sorgulama altında olacak. Bu konularda sizi tamamen farklı bir yöne yönelten gelişmeler yaşanabilir. Ayrıca bu dönemde daha fazla iş yapmanız gerekebilir veya birtakım sağlık konularının engelleyici olduğu bir dönem olabilir.

Yükselen Terazi

Finans konularında, özellikle harcamalar, eş ile ortak gelirleriniz, krediler ve borçlar alanında yeni gelişmeler söz konusu olabilir. 8. Evde gerçekleşen bu tutulma hayatınıza birtakım korkuları, tehlikeleri de getirebilir. Düşünmeden hareket etmek aleyhinize çalışacaktır. Varsa çocuklarınız veya aşkınız, sevdiğiniz insanlarla ilgili sorumluluklarınız var. Beli bu sorunlar belli maddi çıktılara sebep olabilir.

Yükselen Akrep

İkili ilişkileriniz, varsa evliliğiniz ile ilgili konularda yeni gelişmeler yaşanabilir. Bir taşınma da bu dönemin önemli olabilecek konuları arasında. Hayatınıza sıra dışı insanlar girebilir, ani bir ortaklık kararını da alabilirsiniz. Ev, aile, gayrimenkul sorumlulukları da bu dönemde daha fazla gündeme gelecek.

Yükselen Yay

Günlük işler, evcil hayvanlar, sağlık ile ilgili konularda belirgin gelişmeler yaşanabilir. Sağlık konusuna dikkat etmek gerekli. İş ortamınız, iş yapış şekliniz veya iş arkadaşlarınız tamamen yeni bir forma bürünebilir. Boğaz ve üst solunum yollarına dikkat etmekte fayda var. Anlaşmalar, yazışmalar, yakın akrabalar, kardeşler ile ilgili konularda sorumluluk almanız gerekecektir.

Yükselen Oğlak

Aşk ilişkileriniz, varsa çocuklarınız ile ilgili yenilikçi durumlar söz konusu. Hayatınıza yeni flörtler, sıra dışı insanlar girebilir. Var olan flörtünüz ile ilgili duygusal konuları sağlamlaştırma zamanı. Ayrıca yine çocuklar ve eğlence, hobiler ile ilgili para girdisi veya çıktısı yaşayacağınız birtakım gelişmeler de yaşanabilir. Finansal konular biraz zorlayıcı ve engelleyici durumlar getirebilir.

Yükselen Kova

Aile, ebeveynler, özellikle baba ve ev, gayrimenkul konularında finansal başlıkların, yatırımların, alacak verecek konularının ön plana çıktığı bir dönem. Tarımla ilgilenen veya arsa yatırımı düşünenler için oldukça uygun bir zaman. Ev, şehir veya ülke değişikliğinin gündeme gelebileceği bir dönem. Genel olarak sorumluluklarınızın arttığı bir dönem, bu az önce bahsettiğim konular için de biraz daha engelleyici olabilir.

Yükselen Balık

Eğitim, şehir içi veya kısa yolculuklar, akrabalar, yazışmalar ile ilgili konuların vurgulandığı bir dönem. Bu konular genellikle finansla bağlantılı olabilir. Yeni bir finans anlaşması veya çevrenizle, kardeşlerinizle, yakın akrabalarınızla aranızdaki para alışverişleri konuları gündemde. Ayrıca kontrolünüz dışındaki konular, yine gruplar, arkadaşlarla ilgili, sosyallikle ilgili konular da biraz engelleyici, endişe verici durumda olabilir. Sebepsiz korkularınız bu dönemde biraz daha gündemde olabilir.