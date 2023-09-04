Közlenmiş patlıcan salatası

Tarif defterimden;

Közlenmiş patlıcan, kapya biber ve nar ekşili sağlıklı ve leziz salata...

Servis: 4 kişilik

Közleme süresi: 15 dakika

Hazırlama süresi: 20 dakika

Malzemeler:

4 - 5 adet iri boy patlıcan

1 kapya biber

2 orta boy domates

1 adet mor kuru soğan, piyazlık doğranmış

5 - 6 adet kıl biber, incecik doğranmış

Yarım demet maydanoz, incecik doğranmış

2 diş sarımsak, ezilmiş

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Yapılışı:

*Patlıcan ve biberleri közleyip temiz bir poşet içinde 10 dakika kadar bekletin (patlıcanlar ve biberin kabuklarının kolay soyulması için). Daha sonra kabuklarını soyarak kabaca doğrayın.

*Domateslerin kabuklarını soyarak minik küpler halinde doğrayın. Doğranmış diğer malzemelerle birlikte geniş bir kaba aktarın. Sarımsak, zeytinyağı, tuz ve nar ekşisini ilave edip karıştırarak servis tabağına geçirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...